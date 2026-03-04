Rendkívüli

Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

UkrajnaMagyarországSzlovákiaorosz olajfenyegetés

Itt a legújabb ukrán fenyegetés: a politológus szerint nem lesz orosz olaj, és Orbán Viktor nem ússza meg szárazon

Újabb példátlanul éles hangvételű kijelentéseket tett egy ukrán politológus az orosz energiahordozók jövőjéről, valamint Magyarország és Szlovákia felelősségéről. Borisz Tizenhauzen szerint Ukrajna nem felejt és nem is bocsát meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 8:53
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) beszédet mond országjárásának soproni állomásán 2026. március 2-án. Balról Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Miniszter
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) beszédet mond országjárásának soproni állomásán 2026. március 2-án. Balról Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Nem lesz orosz olaj. Nem lesz, felejtsék el. Keressetek más utakat. Orbán és Fico pedig nem ússzák meg szárazon – fogalmazott Borisz Tizenhauzen, aki szerint a háború után Kijev számon fogja kérni azokat az országokat és vezetőket, akik szerinte Moszkvával tartottak fenn szoros energetikai kapcsolatot.

Ukrajna
Borisz Tizenhauzen. Forrás: Facebook/Borisz Tizenhauzen

Még egyszer mondom, hogy Ukrajna mindent jól feljegyez, leírja a fekete füzetébe, és a háború után mindenkinek visszaadja!

– mondta fenyegetően az ukrán politológus.

Ukrajna fenyeget

Ukrajnában egyre többen úgy vélik: minden, Moszkvával fenntartott gazdasági kapcsolat gyengíti a nyugati egységet, és közvetve Oroszországot segíti. Borisz Tizenhauzen vállalhatatlan hangnemben támadta a magyar miniszterelnököt, pár napja pedig egy másik ukrán politológus, Mikola Davidjuk élesen bírálta Orbán Viktort amiatt, hogy Magyarország nem hajlandó fegyvereket és pénzügyi támogatást küldeni Ukrajnának. A szakértő egyúttal burkolt fenyegetést is megfogalmazott: szerinte ha Orbán Viktor válaszul akár az áramszállítást is leállítaná, a magyar miniszterelnöknek valódi problémákkal kellene szembenéznie – nem szavakban, hanem a valóságban.

 

Háború utáni elszámoltatás?

Mindez arra utal, hogy Kijevben már most a háború utáni politikai és diplomáciai erőviszonyokkal számolnak. 

Bár konkrét intézkedéseket a politológus nem említett, a „nem ússzák meg szárazon” és a „mindent visszaadunk” típusú kijelentések egyértelműen kemény, elszámoltatást ígérő hangulatot tükröznek.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Jakab Péter veszélyes játékot űz, nagyon durván nekiment Magyar Péternek

Csépányi Balázs avatarja

Megy az iszapbirkózás a baloldalon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu