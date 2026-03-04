Itt a legújabb ukrán fenyegetés: a politológus szerint nem lesz orosz olaj, és Orbán Viktor nem ússza meg szárazon

Még egyszer mondom, hogy Ukrajna mindent jól feljegyez, leírja a fekete füzetébe, és a háború után mindenkinek visszaadja!

– mondta fenyegetően az ukrán politológus.

Ukrajna fenyeget

Ukrajnában egyre többen úgy vélik: minden, Moszkvával fenntartott gazdasági kapcsolat gyengíti a nyugati egységet, és közvetve Oroszországot segíti. Borisz Tizenhauzen vállalhatatlan hangnemben támadta a magyar miniszterelnököt, pár napja pedig egy másik ukrán politológus, Mikola Davidjuk élesen bírálta Orbán Viktort amiatt, hogy Magyarország nem hajlandó fegyvereket és pénzügyi támogatást küldeni Ukrajnának. A szakértő egyúttal burkolt fenyegetést is megfogalmazott: szerinte ha Orbán Viktor válaszul akár az áramszállítást is leállítaná, a magyar miniszterelnöknek valódi problémákkal kellene szembenéznie – nem szavakban, hanem a valóságban.

Háború utáni elszámoltatás?

Mindez arra utal, hogy Kijevben már most a háború utáni politikai és diplomáciai erőviszonyokkal számolnak.