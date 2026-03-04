– Nem lesz orosz olaj. Nem lesz, felejtsék el. Keressetek más utakat. Orbán és Fico pedig nem ússzák meg szárazon – fogalmazott Borisz Tizenhauzen, aki szerint a háború után Kijev számon fogja kérni azokat az országokat és vezetőket, akik szerinte Moszkvával tartottak fenn szoros energetikai kapcsolatot.
Itt a legújabb ukrán fenyegetés: a politológus szerint nem lesz orosz olaj, és Orbán Viktor nem ússza meg szárazon
Újabb példátlanul éles hangvételű kijelentéseket tett egy ukrán politológus az orosz energiahordozók jövőjéről, valamint Magyarország és Szlovákia felelősségéről. Borisz Tizenhauzen szerint Ukrajna nem felejt és nem is bocsát meg.
Még egyszer mondom, hogy Ukrajna mindent jól feljegyez, leírja a fekete füzetébe, és a háború után mindenkinek visszaadja!
– mondta fenyegetően az ukrán politológus.
Ukrajna fenyeget
Ukrajnában egyre többen úgy vélik: minden, Moszkvával fenntartott gazdasági kapcsolat gyengíti a nyugati egységet, és közvetve Oroszországot segíti. Borisz Tizenhauzen vállalhatatlan hangnemben támadta a magyar miniszterelnököt, pár napja pedig egy másik ukrán politológus, Mikola Davidjuk élesen bírálta Orbán Viktort amiatt, hogy Magyarország nem hajlandó fegyvereket és pénzügyi támogatást küldeni Ukrajnának. A szakértő egyúttal burkolt fenyegetést is megfogalmazott: szerinte ha Orbán Viktor válaszul akár az áramszállítást is leállítaná, a magyar miniszterelnöknek valódi problémákkal kellene szembenéznie – nem szavakban, hanem a valóságban.
Háború utáni elszámoltatás?
Mindez arra utal, hogy Kijevben már most a háború utáni politikai és diplomáciai erőviszonyokkal számolnak.
Bár konkrét intézkedéseket a politológus nem említett, a „nem ússzák meg szárazon” és a „mindent visszaadunk” típusú kijelentések egyértelműen kemény, elszámoltatást ígérő hangulatot tükröznek.
