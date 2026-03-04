Rendkívüli

Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

Ursula von der LeyenOrbán ViktorBarátság kőolajvezetékVolodimir Zelenszkij

Ukrán olajblokád: Orbán Viktor üzenetébe beleremegett Brüsszel

Hortay Olivér szerint az Európai Bizottság elnöke Zelenszkij hazugságaira alapozva állt Ukrajna mellé a Barátság kőolajvezeték ügyében. Az energetikai szakértő Facebook-bejegyzésében úgy fogalmaz: most, hogy szerinte kiderült az igazság, Ursula von der Leyennek lépnie kell, különben nyilvánvalóvá válik a helyzet ellentmondása.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 7:32
Zelenszkij és von der Leyen (Fotó: AFP)
Brüsszel lépéskényszerbe került a Barátság vezeték ügyében – írta Facebook-bejegyzésében Hortay Olivér a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője.

Orbán Viktor hadüzenete elért von der Leyenhez (Fotó: AFP)
Orbán Viktor üzenete elért Von der Leyenhez (Fotó: AFP)

A szakértő szerint Volodimir Zelenszkij „bolondját járatta” Ursula von der Leyennel, aki szerinte egy hazugságra alapozva az ukránok pártjára állt az uniós tagállamokkal szemben.

Most, hogy kiderült az igazság, Von der Leyennek kezdenie kell valamit a helyzettel, különben mindenki számára világossá válik, hogy a király meztelen

– írta a szakértő.

Korábban Orbán Viktor egy a közösségi médiában közzétett bejegyzésében arról szólt, hogy Zelenszkij jelezte: nem tervezi újranyitni a Barátság vezetéket, noha a miniszterelnök szerint az uniós megállapodások Ukrajnát a Barátság vezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

A kormányfő közölte: levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez, és arra kérte, hogy szerezzen érvényt ezeknek a megállapodásoknak. Hozzátette, hogy amíg a helyzet nem rendeződik, Magyarország nem fog támogatni Ukrajnának kedvező döntéseket.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

