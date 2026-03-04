Szentkirályi Alexandra: Hogyan tud ennyit hazudni Shell kapitány és Magyar Péter? + videó

– Hogyan tud ennyit hazudni Shell kapitány és Magyar Péter? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi képviselője szerint Kapitány István, a Tisza Párt energetikai szakértője, nettó hazugságokat mond, és egy percet nem tud úgy beszélni, hogy ne olvasná fel a gondolatait egy papírról.

Kapitány István. Fotó: Mónus Márton

– Azt hazudják, hogy mindenhol olcsóbb a benzin, és mindenhol kevesebb rajta az adó. Hát Horvátországban, Szlovákiában, Ausztriában, Szerbiában és Romániában is drágább, és az adó is több rajta. És ezek csak a szomszédos országok – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, aki példaként említette:

pont a Shell anyaországában, Hollandiában nyolcszáz forint egy liter üzemanyag.

– Ne vergődjetek ennyire, inkább kivételesen brüsszeli és ukrán barátaitok helyett álljatok a magyarok oldalára, és beszéljetek Zelenszkij komátokkal, hogy nyissa meg az olajat – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.