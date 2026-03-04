Rendkívüli

Íme, az iráni rezsim új arca, aki mozgatja a szálakat Teheránban

Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei halott, az ország elnöke, Maszúd Peszeskján pedig szinte teljesen a háttérbe húzódott. Az Egyesült Államok és Izrael légicsapásait követően azonban egy név mindennél hangsúlyosabban került előtérbe: Ali Laridzsánié.

Ali Laridzsáni
Irán új vezetője? Volt idő, amikor úgy tűnt, Laridzsáni pályafutása megtört. 2021-ben a mérsékeltebbnek tartott Hasszan Roháni utódja szeretett volna lenni, majd 2024-ben Ebrahim Raiszi helyére pályázott. Mindkét alkalommal Hamenei akadályozta meg indulását, írja az Origo.

Irán
Ali Laridzsáni

A fordulatot a 2025-ös, Izraellel vívott tizenkét napos háború hozta el, amely súlyosan megrázta a teheráni vezetést. 

Hamenei – attól tartva, hogy egy újabb támadásban ő maga is célpont lehet – még életében igyekezett bebiztosítani a rendszer túlélését. Ennek részeként ismét Laridzsánit nevezte ki a nagy hatalmú Nemzetbiztonsági Tanács titkárává.

A döntés kulcsfontosságúnak bizonyult. Hamenei halála után Laridzsáni azonnal a hatalom centrumába került.

 

Irán szürke eminenciása

A brit Irán-szakértő, Lynette Nusbacher korábban a rezsim szürke eminenciásának nevezte. Az elmúlt hónapokban Laridzsáni látványosan megerősítette a pozícióját: regionális tárgyalásokat folytatott, Moszkvában egyeztetett, és szerepet vállalt az iráni atomprogram körüli új diplomáciai kísérletekben.

Sokan úgy vélik, hogy a hivatalban lévő elnök háttérbe szorult, és a valódi döntések Laridzsáni kezében összpontosulnak.

A 67 éves politikus az egyik legbefolyásosabb iráni vallási-politikai családból származik. Testvére, Szadegh Laridzsáni egy évtizeden át vezette az iráni igazságszolgáltatást, más fivérei szintén magas állami tisztségeket töltenek be.

Ali Laridzsáni pályája rendkívül szerteágazó: volt kulturális miniszter, vezette az állami televíziót és rádiót, 2005 és 2007 között főtárgyaló volt az atomalku ügyében, 2008-tól 12 éven át az iráni parlament elnöke volt, korábban pedig a Forradalmi Gárda dandártábornokaként szolgált.

Nevéhez keményvonalas, konzervatív politika kötődik, ugyanakkor pragmatikus döntésekre is képesnek tartják. Összeütközésbe került a radikális exelnökkel, Mahmúd Ahmadinezsáddal, bírálta a választási visszaéléseket, és időnként kompromisszumos megoldásokat keresett a Nyugattal.

Bírálói szerint Laridzsáni számára az ideológia másodlagos, a legfontosabb a rendszer fennmaradása. Az év eleji, több ezer halálos áldozattal járó tüntetéshullám leverését sokan neki tulajdonítják. Emiatt az Egyesült Államok szankciókat vezetett be ellene.

Hamenei halála után Laridzsáni ismertette a nyilvánossággal annak a testületnek az összetételét, amely az új legfőbb vezetőt kijelöli. Ő maga vallási képzettség hiányában nem lehet utód, ám az átmeneti időszak meghatározó figurája kétségkívül ő lett.

Ali Larijani, the Secretary of the Iranian Supreme National Security Council, attended a ceremony in Tehran on February 23, 2024. Ali Ardashir Larijani is an Iranian politician and former military officer in the Islamic Revolutionary Guard Corps, who has served as Secretary of the Supreme National Security Council since 2025. He served as the Speaker of the Parliament of Iran from 2008 to 2020. (Photo by Rouzbeh Fouladi / Middle East Images via AFP)
Ali Laridzsáni, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára. Fotó: Middle East Images/AFP/Rouzbeh Fouladi

Mi jön most Iránban?

A nagy kérdés az, hogy az új legfőbb vezető képes lesz-e olyan hatalmat koncentrálni, mint Hamenei, vagy Irán hatalmi szerkezete átalakul. 

Elképzelhető egy kevésbé dogmatikus, de továbbra is szigorúan autoriter rendszer kialakulása is.

Egy biztos: jelenleg Ali Laridzsáni formálja az eseményeket Teheránban. Nyilvánosan elutasítja a tárgyalásokat Washingtonnal, ugyanakkor sok megfigyelő szerint éppen ő lehet az, aki – ha az erőviszonyok úgy kívánják – mégis képes lehet valamilyen kompromisszumot kialkudni az Egyesült Államokkal.

 

