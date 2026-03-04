Íme, az iráni rezsim új arca, aki mozgatja a szálakat Teheránban

A fordulatot a 2025-ös, Izraellel vívott tizenkét napos háború hozta el, amely súlyosan megrázta a teheráni vezetést.

Hamenei – attól tartva, hogy egy újabb támadásban ő maga is célpont lehet – még életében igyekezett bebiztosítani a rendszer túlélését. Ennek részeként ismét Laridzsánit nevezte ki a nagy hatalmú Nemzetbiztonsági Tanács titkárává.

A döntés kulcsfontosságúnak bizonyult. Hamenei halála után Laridzsáni azonnal a hatalom centrumába került.

Irán szürke eminenciása

A brit Irán-szakértő, Lynette Nusbacher korábban a rezsim szürke eminenciásának nevezte. Az elmúlt hónapokban Laridzsáni látványosan megerősítette a pozícióját: regionális tárgyalásokat folytatott, Moszkvában egyeztetett, és szerepet vállalt az iráni atomprogram körüli új diplomáciai kísérletekben.

Sokan úgy vélik, hogy a hivatalban lévő elnök háttérbe szorult, és a valódi döntések Laridzsáni kezében összpontosulnak.

A 67 éves politikus az egyik legbefolyásosabb iráni vallási-politikai családból származik. Testvére, Szadegh Laridzsáni egy évtizeden át vezette az iráni igazságszolgáltatást, más fivérei szintén magas állami tisztségeket töltenek be.

Ali Laridzsáni pályája rendkívül szerteágazó: volt kulturális miniszter, vezette az állami televíziót és rádiót, 2005 és 2007 között főtárgyaló volt az atomalku ügyében, 2008-tól 12 éven át az iráni parlament elnöke volt, korábban pedig a Forradalmi Gárda dandártábornokaként szolgált.

Nevéhez keményvonalas, konzervatív politika kötődik, ugyanakkor pragmatikus döntésekre is képesnek tartják. Összeütközésbe került a radikális exelnökkel, Mahmúd Ahmadinezsáddal, bírálta a választási visszaéléseket, és időnként kompromisszumos megoldásokat keresett a Nyugattal.

Bírálói szerint Laridzsáni számára az ideológia másodlagos, a legfontosabb a rendszer fennmaradása. Az év eleji, több ezer halálos áldozattal járó tüntetéshullám leverését sokan neki tulajdonítják. Emiatt az Egyesült Államok szankciókat vezetett be ellene.

Hamenei halála után Laridzsáni ismertette a nyilvánossággal annak a testületnek az összetételét, amely az új legfőbb vezetőt kijelöli. Ő maga vallási képzettség hiányában nem lehet utód, ám az átmeneti időszak meghatározó figurája kétségkívül ő lett.