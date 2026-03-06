Káosz a Forma–1 nyitányán, a vb-címvédő Norris is szenvedett Ausztráliában

A Forma–1 történetének talán egyik legátfogóbb szabályváltoztatását követően az Ausztrál Nagydíjjal rajtol el a 77. világbajnoki idény, amely a csapatok és a versenyzők számára a szezon előtt lebonyolított tesztek ellenére gyakorlatilag ismeretlen vizeken járnak. A korábban szebb napokat megélt Ferrrari-istálló jól szerepelt az Ausztrál Nagydíj első szabadedzésén, a friss világbajnok Lando Norris viszont csak szenvedett.

McLaren pilótája Lando Norris is szenvedett az első szabadedzésen. Fotó: PAUL CROCK / AFP

A világbajnok Norris csak hetedik lett

Az első szabadedzést Charles Leclerc nyerte 1:20.267-es idővel, mögötte Lewis Hamilton, Max Verstappen és Isack Hadjar volt a sorrend. Lando Norris csak a 19. lett, de Lindblad 5. pozíciója is meglepő volt. A második szabadedzés magyar idő szerint péntek reggel 6 órakor rajtolt el: a csapatok többsége most is úgy gondolta, hogy gyorsan kijön, nem bíz semmit a véletlenre.

George Russell számára érdekes közjátékkal indult a szabadedzés, aki a boxban belement Arvid Lindbladba, az első orrkúpját gyorsan le is kellett cserélni.

Négy perc sem telt el, amikor Franco Colapinto autója lassult le, ennek ellenére nem húzódott le, Lewis Hamilton nem érzékelte és kis híján beleszállt. Szerencsére nagyot mentett a hétszeres világbajnok, és elkerülte a nagy balesetet.

Not the way Russell or Lindblad wanted to start FP2! 🫣



Here's the moment between the pair in the pit lane 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/5cgKP41xYb — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Max Verstappen sem lehetett boldog, láthatóan nagy gondok voltak a Red Bullal is, a szerelők tolták vissza a garázsba az autót. Lewis Hamilton azonban nem foglalkozott a többiek gondjaival, és 1:20.903-as idővel az élre állt. Szűk negyedóra telt el az edzésből, amikor végre Fernando Alonso is pályára került a sok sebből vérző Aston Martinnal. Az autó hangja nem volt túl biztató.

Közben az élmezőnyben több változás is történt, Russell, Piastri, Antonelli volt a sorrend, őket a Ferrarik követték, akik ezúttal is voltak a legjobbak között. Lance Stroll futott egy már értékelhető kört az Aston Martinnal, a valamivel több mint hét másodperces lemaradás már nem is tűnt olyan soknak a korábbiakhoz képest. Szűk fél órát kellett várni az első 1:20 alatt körhöz: Antonelli 1:19.943-as idővel állt az élre. Közben Vertappen is vissza tudott térni a pályára és futott egy nyolcadik időt, épp a csapattársa, Isack Hadjar mögött állt.

A Mercedeseket pedig Piastri lepte meg, 1:19.729-es idővel vette át a vezetőst bő húsz perccel az edzés vége előtt, miközben Lando Norris továbbra is csak szenvedett.

Bár továbbra is több mint egy másodperces lemaradásban volt a csapattársához képest, Norris legalább tudott mutatni valamit, és negyedórával az edzés vége előtt a hetedik helyre ugrott. A csapatok a hajrában már versenyszimulációkat tartottak, mindenki próbálta a lehető legtöbb kört megtenni, még mindig sok volt a kérdőjel. Tíz perccel a vége előtt Max Verstappen csúszott le és látogatta meg a kavicságyat, de vissza tudott térni a pályára, de Hamilton is hasonlóan járt. A holland pár alkatrészt is elhagyott közben.

