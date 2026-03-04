Forma-1erőviszonyScuderia Ferrari HPMercedes F1Forma-1 Ausztrál Nagydíjszabályváltozás

Nyárig kapott időt a Mercedes, hogy megnyerje a Forma–1-es világbajnoki címet

Az Ausztrál Nagydíjjal megkezdődik a Forma–1 új korszaka. A versenyzők jó néhány tesztnapon keresztül gyakorolhattak, azok alapján pedig úgy tűnik, hogy az egyelőre nem túl kedvelt szabályváltozások után a Mercedes és a Ferrari reménykedhet leginkább az előrelépésben. A módosítások ellenére az F1 2026-os idényében is esélyesként lehet tekinteni az elmúlt években domináló Red Bullra és McLarenre.

Wiszt Péter
2026. 03. 04. 5:05
(From L-R) Ferrari's Monaco driver Charles Leclerc, Mercedes' Italian driver Kimi Antonelli, Mercedes' British driver George Russell, and Ferrari's British driver Lewis Hamilton stand on the grid ahead of the Abu Dhabi Formula One Grand Prix at the Yas Ma
A Forma–1-es szabályváltozások nyertese a Ferrari és a Mercedes lehet Fotó: AFP/Andrej Isakovic
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már majdnem kilencven nap telt a Forma–1 2025-ös szezonzárója óta, amelyen eldőlt, hogy a négyszeres címvédő Max Verstappen (Red Bull) remek hajrája ellenére Lando Norris (McLaren) szerzi meg a világbajnoki címet. Azzal a december 7-i abu-dzabi futammal lezárult egy korszak, idéntől ugyanis jelentős motor- és szabályváltozások léptek érvénybe a száguldó cirkuszban. A január végi barcelonai bejáratás, majd a februárban kétszer három napon át tartó bahreini teszt után valamivel okosabbak lettünk, ám a hét végi, idénynyitó Ausztrál Nagydíj lesz az, amely után valóban közelebb kerülhetünk annak megismeréséhez, hogy kik közül kerülhet ki az F1 2026-os világbajnoka.

Charles Leclerc volt a bahreini teszt leggyorsabb versenyzője, a szabályváltozások után a Ferrari monacói pilótája lehet az F1 2026-os vb-címének esélyese
Charles Leclerc volt a bahreini teszt leggyorsabb versenyzője, a szabályváltozások után a Ferrari monacói pilótája lehet az F1 2026-os vb-címének esélyese. Fotó: AFP/Giuseppe Cacace

A Forma–1-es csapatok jelenlegi erősorrendje

Az erőviszonyok mostani látszólagos állásáról már a Rapid Sport legújabb adásában is beszéltünk. Eszerint az idény elején az Aston Martin, a Cadillac és a Williams csapatát a mezőny végére lehet várni, az Audi, az Alpine, a Haas és a Racing Bulls a pontszerző helyekért harcolhat, a McLaren és a Red Bull dobogóra pályázhat, míg a futamgyőzelmek a Mercedes és a teszteken a legjobb teljesítményt nyújtó Ferrari között dőlhetnek el.

A hírek szerint a konstruktőri bajnok McLaren – mercedeses – motorfronton már márciusban erősödhet, ahogyan a Red Bullban is jócskán maradhatott még tartalék, de így is George Russell (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) párharcára számítanak a szakértők Melbourne-ben, majd egy hétre rá Sanghajban is. 

Russelléknek nyárig alighanem minél nagyobb előnyt kellene kiépíteniük, ugyanis június 1-jétől szigorítják annak vizsgálatát, ami a jelek alapján segíti a Mercedest.

A brackley-iek találtak egy olyan kiskaput a motor hengereiben alkalmazható sűrítési arányban, amelyet kijátszhatnak lóerős többletre. Bár Toto Wolff csapatfőnök a riválisok kritizálása ellenére biztos abban, hogy nincs kivetnivaló a leleményességükben, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) nyártól esedékes szigorítása után sokak szerint visszaeshet az istálló teljesítménye. Márpedig a 215 millió dolláros költségkeretből a gyártók „csak” évi 130 milliót költhetnek motorfejlesztésre.

A Mercedes pilótájaként George Russell lehet a tavasz legjobbja
A Mercedes pilótájaként George Russell lehet a tavasz legjobbja. Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese

Milyen szabályváltozásokat hoz az F1 2026-os idénye?

Ami a módosításokat illeti, azok az aerodinamikai rendszert, a biztonságot, a karosszériát és leginkább a motortechnológiát érintik.

  • Aerodinamikai változások: változnak az első és hátsó szárnyak, emellett az alváz ismét lapos lesz, ezáltal megszűnik az autók közelmúltban látott pattogása. Másrészt a DRS előzéssegítő rendszer helyét az úgynevezett „előzési mód” veszi át, eszerint ha egy versenyző egy másodpercen belülre kerül az előtte haladótól, akkor gombnyomással aktiválhatja a rövid ideig tartó extra elektromos teljesítményt az előzéshez. A mintegy ötszáz lóerős elektromos kiegészítő hajtás miatt több előzésre lehet számítani.
  • Biztonsági módosítások: a bukókeret megerősödött, immár a korábbinál 23 százalékkal nagyobb erőhatásnak is ellenáll – ez kilenc családi autó súlyának felel meg. A visszapillantó tükrökbe épített jelzőlámpák szintén újak, ezeknek célja, hogy időben figyelmeztessék a versenyzőket a lehetséges veszélyekre.
  • A karosszéria változásai: az autók harminc kilogrammal könnyebbek lettek, a minimális össztömeg a gumiabroncsokkal együtt 768 kilogramm lehet. A járművek mérete is kisebb lett: a tengelytáv 3,6 méterről 3,4 méterre, míg a szélesség 2 méterről 1,9 méterre csökkent, azaz húsz centiméterrel rövidebb és tíz centiméterrel keskenyebb autókba ülnek a pilóták.
  • Az új motortechnológia: a motorok változatlanul 1600 köbcentiméteres, V6-os elrendezésű turbóerőforrások maradtak, ám amíg a nagyságrendileg ezer lóerős teljesítmény eddig 80:20 százalék arányban oszlott meg a belső égésű motor és a hibridrendszer között, addig idéntől az akkumulátor a teljesítmény majdnem ötven százalékát biztosítja. Továbbá a kipufogógáz hőjét hasznosító MGU-H hibridrendszert eltörölték, mindezek mellett pedig a belső égésű motor már teljes egészében szintetikus üzemanyaggal működik.
1/11 Aston Martin

A látványosabb és izgalmasabb futamok végett hozott számos változás nem alkotott maradandó sikert, a tesztek során több versenyző is kifejezte nemtetszését az új rendszerrel kapcsolatban. Lewis Hamilton (Ferrari) és Max Verstappen kritikája után ugyan Lando Norris még megvédte a szabálymódosításokat, utólag azonban ő is kijelentette, hogy egyetért a riválisaival.

Ám a változásokat muszáj lesz megszokni, ahogyan az elmúlt évtizedekben is megtették ezt a Forma–1 pilótái, hiszen mindegyiküknek egy közös céljuk van: a világbajnoki cím megszerzése. Efelé az Ausztrál Nagydíjon tehetik meg az első lépést, az F1 2026-os, huszonnégy versenyhétvégét tartalmazó idénye magyar idő szerint péntek hajnalban kezdődik a melbourne-i első szabadedzéssel.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Jakab Péter veszélyes játékot űz, nagyon durván nekiment Magyar Péternek

Csépányi Balázs avatarja

Megy az iszapbirkózás a baloldalon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu