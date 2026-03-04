Nyárig kapott időt a Mercedes, hogy megnyerje a Forma–1-es világbajnoki címet

Már majdnem kilencven nap telt a Forma–1 2025-ös szezonzárója óta, amelyen eldőlt, hogy a négyszeres címvédő Max Verstappen (Red Bull) remek hajrája ellenére Lando Norris (McLaren) szerzi meg a világbajnoki címet. Azzal a december 7-i abu-dzabi futammal lezárult egy korszak, idéntől ugyanis jelentős motor- és szabályváltozások léptek érvénybe a száguldó cirkuszban. A január végi barcelonai bejáratás, majd a februárban kétszer három napon át tartó bahreini teszt után valamivel okosabbak lettünk, ám a hét végi, idénynyitó Ausztrál Nagydíj lesz az, amely után valóban közelebb kerülhetünk annak megismeréséhez, hogy kik közül kerülhet ki az F1 2026-os világbajnoka.

Charles Leclerc volt a bahreini teszt leggyorsabb versenyzője, a szabályváltozások után a Ferrari monacói pilótája lehet az F1 2026-os vb-címének esélyese. Fotó: AFP/Giuseppe Cacace

A Forma–1-es csapatok jelenlegi erősorrendje

Az erőviszonyok mostani látszólagos állásáról már a Rapid Sport legújabb adásában is beszéltünk. Eszerint az idény elején az Aston Martin, a Cadillac és a Williams csapatát a mezőny végére lehet várni, az Audi, az Alpine, a Haas és a Racing Bulls a pontszerző helyekért harcolhat, a McLaren és a Red Bull dobogóra pályázhat, míg a futamgyőzelmek a Mercedes és a teszteken a legjobb teljesítményt nyújtó Ferrari között dőlhetnek el.

A hírek szerint a konstruktőri bajnok McLaren – mercedeses – motorfronton már márciusban erősödhet, ahogyan a Red Bullban is jócskán maradhatott még tartalék, de így is George Russell (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) párharcára számítanak a szakértők Melbourne-ben, majd egy hétre rá Sanghajban is.

Russelléknek nyárig alighanem minél nagyobb előnyt kellene kiépíteniük, ugyanis június 1-jétől szigorítják annak vizsgálatát, ami a jelek alapján segíti a Mercedest.

A brackley-iek találtak egy olyan kiskaput a motor hengereiben alkalmazható sűrítési arányban, amelyet kijátszhatnak lóerős többletre. Bár Toto Wolff csapatfőnök a riválisok kritizálása ellenére biztos abban, hogy nincs kivetnivaló a leleményességükben, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) nyártól esedékes szigorítása után sokak szerint visszaeshet az istálló teljesítménye. Márpedig a 215 millió dolláros költségkeretből a gyártók „csak” évi 130 milliót költhetnek motorfejlesztésre.