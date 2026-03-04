Zuhan Magyar Péter népszerűsége, a Tisza Párt szavazói adhatják meg neki a kegyelemdöfést

Lapunk információi szerint nemrég egy olyan kutatást kapott kézhez a Tisza Párt elnöksége, amely szerint tendenciózusan csökkent Magyar Péter támogatottsága a teljes lakosság körében az elmúlt időszakban.

Magyar Péter foghatja a fejét. Fotó: Máté Krisztián

Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk szerint azon választók aránya a teljes népességben, akik Magyar Pétert szeretnék miniszterelnöki székben látni, az elmúlt fél évben több mint 10 százalékkal csökkent.

A számokból az látszik, hogy a Tisza Pártra ugyan sokan akarnak szavazni, de Péter személye már a tiszások körében is megosztó

– tette hozzá az informátor. Elmondta, éppen ezért Magyar Péter most a korábbi időszak témáihoz visszanyúlva igyekszik újra népszerűbbé tenni magát. Ennek részeként elővette az MNB-ügyet és a miniszterelnöki vita kérdését is felmelegítené.

A legfontosabb téma a miniszterelnöki vita. Péter szerint ugyanis már az jót tenne a népszerűségének, hogyha egy műsorban szerepelhetne Orbán Viktorral, a kérdés napirenden tartása pedig hangulatkeltésnek is tökéletes

– jelentette ki a forrásunk. Kiemelte, Magyar Péter egy miniszterelnök-jelölti vitával szeretné visszaszerezni a közvélemény napirendjének irányítását.

A miniszterelnök-jelölti vita kapcsán korábban már Orbán Viktor is megszólalt.

Fizetett bábemberekre bízni az ország sorsát azt jelenti, hogy a magyarok rosszul fognak járni. Fizetett bábemberekkel nem vitatkozom

– mondta.

A miniszterelnök leszögezte: ha mégis vitatkozni valója van azzal a világgal, akkor azokkal vitatkozik, akik fizetik Magyar Pétert.

Emlékezetes, Orbán Viktor a Hont Andrásnak adott interjúban is hangsúlyozta már, a Magyar Péter vezette Tisza Pártot egy kategóriába sorolja az óbaloldallal. Felidézte: a választás előtti évben Márki-Zay Pétert is népszerűbbnek mérték nála, és az összefogott baloldali pártoknak is nagyobb támogatást mértek, mint a Fidesznek, aztán mégis nagyot nyertek a kormánypártok a választáson.