AfDBajorországMerzCSUválasztásSöder

Választás előtt Bajorország: az AfD erősödése meglepetést okozott

Néhány nappal a március 8-i bajorországi önkormányzati választás előtt közzétett utolsó felmérés szerint a CSU továbbra is vezet, miközben az AfD a vártnál erősebb támogatottságot mutat. A német tartományban mintegy tízmillió választópolgár dönt polgármesterekről, járási vezetőkről, valamint települési és megyei képviselőkről.

Szabó István
2026. 03. 04. 4:55
Az Alternatíva Németországért (AfD) párt választási kampányplakátja Münchenben Fotó: Michael Nguyen Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

AfD meglepetés Bajorországban? A SAT.1 Bayern megbízásából készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 33 százaléka saját településén a Bajor Keresztényszociális Uniót (CSU) tartja a legszimpatikusabb politikai erőnek, írja a Merkur.

AfD
Björn Höcke, a türingiai AfD parlamenti csoportjának vezetője felszólal egy bajorországi választási gyűlésen (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Pia Bayer) 

Második helyen az AfD áll 14 százalékkal, ami a felmérés egyik meglepetése.

A harmadik helyen a Szabad Választók (Freie Wähler) állnak 11 százalékkal, őket követik a Zöldek 10, valamint az SPD 8 százalékkal. A Baloldal 2 százalékon, míg a Bajor Párt, a BSW, az FDP és az ÖDP egyaránt 1 százalékon áll. A helyi választói szövetségeket 4 százalék nevezte meg, 9 százalék bizonytalan, 5 százalék pedig nem válaszolt.

Amikor nem saját településükre, hanem egész Bajorországra vonatkozóan kérdezték a választókat arról, mely párt képviseli leginkább a helyi érdekeket, a CSU támogatottsága 36 százalékra emelkedett. 

Ebben az összevetésben a Szabad Választók 13 százalékkal a második helyre kerültek, megelőzve az AfD-t (11 százalék). A Zöldek és az SPD egyaránt 8 százalékon állnak.

AfD meglepetés készül Münchenben?

A tartományi fővárosban, Münchenben különösen érdekes a helyzet. Bár a városháza hagyományosan a szociáldemokraták (SPD) kezében van, és a hivatalban lévő főpolgármester, Dieter Reiter harmadik ciklusára készül, pártja helyi megítélése visszafogott: mindössze 10 százalék tartja az SPD-t a legerősebb erőnek Münchenben.

The opening ceremony of Equal Pay Day with the Mayor of Munich, Dieter Reiter, and participants holding red 16 percent balloons takes place in Munich, Bavaria, Germany, on February 26, 2026. Equal Pay Day symbolically marks the gender pay gap, as women in Germany earn 16 percent less than men in 2024 according to official statistics. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP)
Dieter Reiter müncheni polgármester szimpatizánsai körébn Münchenben, Bajorországban, Németországban, 2026. február 26-án (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

Ezzel szemben a CSU 27, a Zöldek 22, az AfD pedig 13 százalékot ér el a bajor fővárosban. Ugyanakkor egy januári Forsa-felmérés szerint Reiter személyes támogatottsága 45 százalékon áll, így a polgármester-választás várhatóan második fordulóban dőlhet el.

Tartományi és szövetségi politika: vegyes megítélés

A felmérés kitért a tartományi kormány munkájának értékelésére is. A CSU és a Szabad Választók koalíciójával a megkérdezettek 52 százaléka elégedett, ami javulást jelent a januári 45 százalékhoz képest.

Bavaria's State Premier and leader of the conservative Christian Social Union (CSU) Markus Soeder greets the delegates next to German Chancellor and leader of Germany's Christian Democratic Union (CDU) Friedrich Merz as he arrives at the party congress of the Christian Democratic Party (CDU) at the fair grounds in Stuttgart, southern Germany, on February 21, 2026. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)
Bajorország tartományi miniszterelnöke és a konzervatív Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője, Markus Soeder és Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP/Thomas Kienzle)

A bajor kormány teljesítményét ugyanakkor kedvezőbben ítélik meg, mint a berlini nagykoalícióét.

A CDU/CSU és az SPD szövetségi kormányával 67 százalék elégedetlen, a kancellár Friedrich Merz munkáját 65 százalék bírálja. 

Ezzel szemben a bajorok jelentős része támogatja a CSU-s szövetségi belügyminiszter, Alexander Dobrindt határőrizeti intézkedéseit és a válaszadók 69 százaléka helyesli a határellenőrzések meghosszabbítását.

Borítókép: Az Alternatíva Németországért (AfD) párt választási kampányplakátja Münchenben (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Hálát vár az olajblokádért

Pilhál Tamás avatarja

Korunk fősodratú hősei az exoszféra magasából tesznek rá, ha naponta lelepleződnek a cinikus hazugságaik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu