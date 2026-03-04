AfD meglepetés Bajorországban? A SAT.1 Bayern megbízásából készült közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 33 százaléka saját településén a Bajor Keresztényszociális Uniót (CSU) tartja a legszimpatikusabb politikai erőnek, írja a Merkur.
Választás előtt Bajorország: az AfD erősödése meglepetést okozott
Néhány nappal a március 8-i bajorországi önkormányzati választás előtt közzétett utolsó felmérés szerint a CSU továbbra is vezet, miközben az AfD a vártnál erősebb támogatottságot mutat. A német tartományban mintegy tízmillió választópolgár dönt polgármesterekről, járási vezetőkről, valamint települési és megyei képviselőkről.
Második helyen az AfD áll 14 százalékkal, ami a felmérés egyik meglepetése.
A harmadik helyen a Szabad Választók (Freie Wähler) állnak 11 százalékkal, őket követik a Zöldek 10, valamint az SPD 8 százalékkal. A Baloldal 2 százalékon, míg a Bajor Párt, a BSW, az FDP és az ÖDP egyaránt 1 százalékon áll. A helyi választói szövetségeket 4 százalék nevezte meg, 9 százalék bizonytalan, 5 százalék pedig nem válaszolt.
Amikor nem saját településükre, hanem egész Bajorországra vonatkozóan kérdezték a választókat arról, mely párt képviseli leginkább a helyi érdekeket, a CSU támogatottsága 36 százalékra emelkedett.
Ebben az összevetésben a Szabad Választók 13 százalékkal a második helyre kerültek, megelőzve az AfD-t (11 százalék). A Zöldek és az SPD egyaránt 8 százalékon állnak.
AfD meglepetés készül Münchenben?
A tartományi fővárosban, Münchenben különösen érdekes a helyzet. Bár a városháza hagyományosan a szociáldemokraták (SPD) kezében van, és a hivatalban lévő főpolgármester, Dieter Reiter harmadik ciklusára készül, pártja helyi megítélése visszafogott: mindössze 10 százalék tartja az SPD-t a legerősebb erőnek Münchenben.
Ezzel szemben a CSU 27, a Zöldek 22, az AfD pedig 13 százalékot ér el a bajor fővárosban. Ugyanakkor egy januári Forsa-felmérés szerint Reiter személyes támogatottsága 45 százalékon áll, így a polgármester-választás várhatóan második fordulóban dőlhet el.
Tartományi és szövetségi politika: vegyes megítélés
A felmérés kitért a tartományi kormány munkájának értékelésére is. A CSU és a Szabad Választók koalíciójával a megkérdezettek 52 százaléka elégedett, ami javulást jelent a januári 45 százalékhoz képest.
A bajor kormány teljesítményét ugyanakkor kedvezőbben ítélik meg, mint a berlini nagykoalícióét.
A CDU/CSU és az SPD szövetségi kormányával 67 százalék elégedetlen, a kancellár Friedrich Merz munkáját 65 százalék bírálja.
Ezzel szemben a bajorok jelentős része támogatja a CSU-s szövetségi belügyminiszter, Alexander Dobrindt határőrizeti intézkedéseit és a válaszadók 69 százaléka helyesli a határellenőrzések meghosszabbítását.
Borítókép: Az Alternatíva Németországért (AfD) párt választási kampányplakátja Münchenben (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
