Választás előtt Bajorország: az AfD erősödése meglepetést okozott

Második helyen az AfD áll 14 százalékkal, ami a felmérés egyik meglepetése.

A harmadik helyen a Szabad Választók (Freie Wähler) állnak 11 százalékkal, őket követik a Zöldek 10, valamint az SPD 8 százalékkal. A Baloldal 2 százalékon, míg a Bajor Párt, a BSW, az FDP és az ÖDP egyaránt 1 százalékon áll. A helyi választói szövetségeket 4 százalék nevezte meg, 9 százalék bizonytalan, 5 százalék pedig nem válaszolt.

Amikor nem saját településükre, hanem egész Bajorországra vonatkozóan kérdezték a választókat arról, mely párt képviseli leginkább a helyi érdekeket, a CSU támogatottsága 36 százalékra emelkedett.

Ebben az összevetésben a Szabad Választók 13 százalékkal a második helyre kerültek, megelőzve az AfD-t (11 százalék). A Zöldek és az SPD egyaránt 8 százalékon állnak.

AfD meglepetés készül Münchenben?

A tartományi fővárosban, Münchenben különösen érdekes a helyzet. Bár a városháza hagyományosan a szociáldemokraták (SPD) kezében van, és a hivatalban lévő főpolgármester, Dieter Reiter harmadik ciklusára készül, pártja helyi megítélése visszafogott: mindössze 10 százalék tartja az SPD-t a legerősebb erőnek Münchenben.

Dieter Reiter müncheni polgármester szimpatizánsai körébn Münchenben, Bajorországban, Németországban, 2026. február 26-án (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

Ezzel szemben a CSU 27, a Zöldek 22, az AfD pedig 13 százalékot ér el a bajor fővárosban. Ugyanakkor egy januári Forsa-felmérés szerint Reiter személyes támogatottsága 45 százalékon áll, így a polgármester-választás várhatóan második fordulóban dőlhet el.

Tartományi és szövetségi politika: vegyes megítélés

A felmérés kitért a tartományi kormány munkájának értékelésére is. A CSU és a Szabad Választók koalíciójával a megkérdezettek 52 százaléka elégedett, ami javulást jelent a januári 45 százalékhoz képest.

Bajorország tartományi miniszterelnöke és a konzervatív Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője, Markus Soeder és Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP/Thomas Kienzle)

A bajor kormány teljesítményét ugyanakkor kedvezőbben ítélik meg, mint a berlini nagykoalícióét.

A CDU/CSU és az SPD szövetségi kormányával 67 százalék elégedetlen, a kancellár Friedrich Merz munkáját 65 százalék bírálja.

Ezzel szemben a bajorok jelentős része támogatja a CSU-s szövetségi belügyminiszter, Alexander Dobrindt határőrizeti intézkedéseit és a válaszadók 69 százaléka helyesli a határellenőrzések meghosszabbítását.