Országos hajtóvadászat indult egy toplistás bűnöző után, aki jelenleg rejtőzködik a hatóságok elől – írja a Kemma.
Szökésben van a magyar toplistás bűnöző, országos hajtóvadászatot indított a rendőrség
Nagyon keresik.
A portál a rendőrség körözési adatbázisában bukkant rá Szatmári Zoltánra, aki egy súlyos bűncselekmény miatt menekül a hatóságok elől. A keresett férfi 64 éves, 1962-ben született, magyar állampolgárságú. A Tatabányai Törvényszék kábítószer-kereskedelem miatt országos elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen még január 27-én.
A rendőrség arra kér, hogy bárki, aki tud valamit Szatmári Zoltán tartózkodási helyéről, haladéktalanul jelezze. Az elérhetőség: 2800 Tatabánya, Komáromi út 4., telefon: 06-34-513-075. A férfiról fotót a Kemma cikkében talál. Nemrég egyébként sikerült elkapniuk egy 32 éves, toplistás bűnözőt, aki már két éve bujkált a törvény elől. Róla ide kattintva olvashat bővebben.
