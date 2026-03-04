Szökésben van a magyar toplistás bűnöző, országos hajtóvadászatot indított a rendőrség

Rendkívüli

Orbán Viktor: Hetvenöt helyen vonultak fel a katonák, magas az ukrán szabotázs veszélye + videó

Nagyon keresik.

Forrás: Kemma2026. 03. 04. 12:24
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Országos hajtóvadászat indult egy toplistás bűnöző után, aki jelenleg rejtőzködik a hatóságok elől – írja a Kemma. 

A portál a rendőrség körözési adatbázisában bukkant rá Szatmári Zoltánra, aki egy súlyos bűncselekmény miatt menekül a hatóságok elől. A keresett férfi 64 éves, 1962-ben született, magyar állampolgárságú. A Tatabányai Törvényszék kábítószer-kereskedelem miatt országos elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen még január 27-én.

A  rendőrség arra kér, hogy bárki, aki tud valamit Szatmári Zoltán tartózkodási helyéről, haladéktalanul jelezze. Az elérhetőség: 2800 Tatabánya, Komáromi út 4., telefon: 06-34-513-075. A férfiról fotót a Kemma cikkében talál. Nemrég egyébként sikerült elkapniuk egy 32 éves, toplistás bűnözőt, aki már két éve bujkált a törvény elől. Róla ide kattintva olvashat bővebben. 

 

