Szökésben van a magyar toplistás bűnöző, országos hajtóvadászatot indított a rendőrség

A portál a rendőrség körözési adatbázisában bukkant rá Szatmári Zoltánra, aki egy súlyos bűncselekmény miatt menekül a hatóságok elől. A keresett férfi 64 éves, 1962-ben született, magyar állampolgárságú. A Tatabányai Törvényszék kábítószer-kereskedelem miatt országos elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen még január 27-én.