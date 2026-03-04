Ukrajna arról tájékoztatta Szlovákiát, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás a következő napokban várhatóan nem indul újra, a következő tájékoztatás pénteken várható – közölte szerdán a szlovák gazdasági minisztérium.
Ukrajna egyértelművé tette: nem indul újra a Barátság vezeték
Ukrajna közölte Szlovákiával, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás egyelőre nem indul újra. Január óta szünetel a szállítás. Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába. Minden energetikai létesítmény, ami orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet – hangsúlyozta Orbán Viktor magyar miniszterelnök.
A Barátság vezetéken – amely Ukrajnán keresztül szállít orosz kőolajat Magyarországra és Szlovákiába – január vége óta szünetel a szállítás, miután Ukrajna szerint támadás érte a vezetéket.
Magyarország és Szlovákia szerint Ukrajna politikai okokból halogatja a szállítás újraindítását, míg az ukrán fél szerint a keletkezett károk javításra szorulnak – számolt be a Reuters.
Szlovák tisztviselők korábban arról beszéltek, hogy Ukrajna többször is módosította az újraindítás várható időpontját, és a legutóbbi határidő szerdán járt le. A minisztérium közlése szerint új, konkrét dátumot egyelőre nem adtak meg.
Orbán Viktor a védelmi tanács szerda reggeli üléséről jelentkezett, amelyen áttekintették az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt szükséges intézkedéseket.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben kiemelt figyelmet kell fordítani a kritikus energetikai létesítményeinkre, mert Zelenszkij elnök bejelentette, hogy megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába.
Ezért aztán minden energetikai létesítmény, ami orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet
– szögezte le. Ezért a kormánynak meg kell erősítenie a magyar energetikai létesítmények védelmét, mivel az Északi Áramlat vezetéket is az ukránok robbantották föl. A miniszterelnökhöz eljutott mai jelentést ismertetve elmondta, a Magyar Honvédség katonái 75 helyen vonultak fel.
Fotó: A Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)
Moszkvából jelentkezett Szijjártó Péter, hadifogságba került magyarokról tárgyalt – részletek hamarosan!
Igyekszünk úgy alakítani a mai napot, hogy többen legyünk a hazafelé tartó repülőn, mint ahányan idefelé jöttünk – közölte Szijjártó Péter
Orbán Viktor: Az ukrán olajblokád politikai zsarolás, de Magyarország nem enged
„Nem engedünk a zsarolásnak, nekünk Magyarország az első, az ellenzéknek az ukrán érdek.”
Brutális kényszersorozás Ukrajnában: parkolóból hurcoltak el egy férfit
Zelenszkij emberrablói már bárhol lecsaphatnak.
Marija Zaharova: Litvánia Washington kegyeit keresi Irán árnyékában
Marija Zaharova Ukrajnához hasonlította és élesen bírálta Vilniust.
