Ukrajna egyértelművé tette: nem indul újra a Barátság vezeték

Szlovák tisztviselők korábban arról beszéltek, hogy Ukrajna többször is módosította az újraindítás várható időpontját, és a legutóbbi határidő szerdán járt le. A minisztérium közlése szerint új, konkrét dátumot egyelőre nem adtak meg.

Orbán Viktor a védelmi tanács szerda reggeli üléséről jelentkezett, amelyen áttekintették az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt szükséges intézkedéseket.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben kiemelt figyelmet kell fordítani a kritikus energetikai létesítményeinkre, mert Zelenszkij elnök bejelentette, hogy megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába.

Ezért aztán minden energetikai létesítmény, ami orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet

– szögezte le. Ezért a kormánynak meg kell erősítenie a magyar energetikai létesítmények védelmét, mivel az Északi Áramlat vezetéket is az ukránok robbantották föl. A miniszterelnökhöz eljutott mai jelentést ismertetve elmondta, a Magyar Honvédség katonái 75 helyen vonultak fel.

Fotó: A Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)