Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak – Kövesse nálunk élőben!

Barátság kőolajvezetékUkrajnaSzlovákia

Ukrajna egyértelművé tette: nem indul újra a Barátság vezeték

Ukrajna közölte Szlovákiával, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás egyelőre nem indul újra. Január óta szünetel a szállítás. Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába. Minden energetikai létesítmény, ami orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet – hangsúlyozta Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 13:35
A Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna arról tájékoztatta Szlovákiát, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás a következő napokban várhatóan nem indul újra, a következő tájékoztatás pénteken várható – közölte szerdán a szlovák gazdasági minisztérium.

Barátság kőolajvezeték (Fotó: MTI)
Barátság kőolajvezeték (Fotó: MTI)

A Barátság vezetéken – amely Ukrajnán keresztül szállít orosz kőolajat Magyarországra és Szlovákiába – január vége óta szünetel a szállítás, miután Ukrajna szerint támadás érte a vezetéket. 

Magyarország és Szlovákia szerint Ukrajna politikai okokból halogatja a szállítás újraindítását, míg az ukrán fél szerint a keletkezett károk javításra szorulnak – számolt be a Reuters.

Szlovák tisztviselők korábban arról beszéltek, hogy Ukrajna többször is módosította az újraindítás várható időpontját, és a legutóbbi határidő szerdán járt le. A minisztérium közlése szerint új, konkrét dátumot egyelőre nem adtak meg.

Orbán Viktor a védelmi tanács szerda reggeli üléséről jelentkezett, amelyen áttekintették az ukrán olajblokád és a közel-keleti háború miatt szükséges intézkedéseket.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben kiemelt figyelmet kell fordítani a kritikus energetikai létesítményeinkre, mert Zelenszkij elnök bejelentette, hogy megakadályozza, hogy orosz energia jusson Európába.

Ezért aztán minden energetikai létesítmény, ami orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet

– szögezte le. Ezért a kormánynak meg kell erősítenie a magyar energetikai létesítmények védelmét, mivel az Északi Áramlat vezetéket is az ukránok robbantották föl. A miniszterelnökhöz eljutott mai jelentést ismertetve elmondta, a Magyar Honvédség katonái 75 helyen vonultak fel. 

Fotó: A Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu