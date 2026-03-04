Ankét Feróval – Magasan a hazaárulók indexe + videó

Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak – Kövesse nálunk élőben!

Felfordult a világ legutóbbi adásunk óta, ezt elemezte két megmondóemberünk.

2026. 03. 04. 14:21
Most is sír és nevet műsorvezetőnk és vendége, Huth Gergely, a PestiSrácok.hu főszerkesztője és Nagy Feró zenész az Ankét Feróval című podcast műsorunkban. Felfordult a világ legutóbbi adásunk óta, ezt elemezte két megmondóemberünk. Szó volt a hazaárulókról, a műholdfelvételekről és a Barátság kőolajvezetékről is, valamint a mozgó fekete pontról is, amit nem lehet kiradírozni.

Feró szerint ha Orbán Viktor valamit megígér, az úgy is lesz. Vagyis megoldódik a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos probléma is.

Mint fogalmazott, az oroszoknak nem érdeke lerombolni a vezetéket, mert valami kevés hasznuk nekik is van a szállításból. Huth Gergely hozzátette, hiába várjuk a cáfolatokat, nem jönnek. Majd jött a hazaárulási skála, ahol a maximális tíz pontot adta meg Feró az ellenzéknek. 

Szerinte az EP-ben annyi esze sem volt a balliberális képviselőknek, hogy tartózkodjanak, hanem simán megszavazták a brüsszeliták érdekében álló javaslatokat. 

Hozzátette: ezeknek az embereknek be kellene írni egy olyan mozgó fekete pontot, ami korábban az iskolában még létezett.

