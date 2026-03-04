Rendkívüli

Szijjártó Péter: Zelenszkij hívja vissza a verőembereit, ő meg vegyen vissza az arcából!

gianni mikigiannimagyar várPomáztermészetnappali

Kiszabadultak a városi zajból: Gianni és Miki a Pilisben találta meg azt, ami a hétköznapokból hiányzik

Miután egy vakteszten kiválasztották a legjobb termelői sajtot, Gianni és Miki elindultak a győztes nyomába, egészen a Pilisig. Az út most nem a látványos kalandokról szólt, hanem arról, hogyan lehet egy kicsit kiszállni a pörgésből és visszatalálni ahhoz, ami a felgyorsult világban egyre ritkább, a belső egyensúlyhoz. Vajon milyen csodahelyekre bukkantak?

Bogos Zsuzsanna
2026. 03. 04. 17:00
Fotó: Mediaworks
Gianni és Miki gasztrosorozatuk legutóbbi részében megmutatták, milyen az, amikor a természet kerül a középpontba.

Gianni és Miki
Gianni és Miki ezúttal Magyarország természeti kincseit fedezték fel

Gianni és Miki a Magyar Várban 

Gianni és Miki a Pilisben fedezték fel Magyarország természeti értékeit. Útjuk első állomása a festői helyen lévő pomázi Magyar Vár volt, egy különleges közösségi tér, amely már lovasíjász világbajnokságnak és Európa-bajnokságnak is otthont adott. A hely szellemisége egyszerű gondolatra épül: a hagyomány nem vitrinbe való. Ahogy ugyanis Herpai Sándor, a Magyar Vár alapítója elmondta, a múlt értékei akkor élnek igazán, ha a mindennapjaink részévé tesszük őket. Ennek szellemében, amíg Gianni Ternovszky Bélával beszélgetett, Miki nyeregbe szállt és kipróbálta a lovasíjászatot.

A táj, ami gyógyít

A területen rendszeresen hagyományőrző és kulturális rendezvényeket, táborokat tartanak, de arról is nevezetes, hogy 27 féle gyógynövény terem itt, emlékeztetve arra, hogy a természet gyakran jobban tudja nálunk, mire van szükségünk. Nekünk csak le kell hajolni érte.

A túra ezután Szentendre határában folytatódott. Az úticél a Lajos-forrás, a Visegrádi-hegység egyik legismertebb és legbővizűbb forrása volt. A Bölcső-hegy oldalában fakadó forrás évszázadok óta kedvelt kirándulóhely, a nevéhez pedig több történet is kapcsolódik, amelyekbe Lizsicsár Miklós avatta be a nézőket. 

A festői táj már az első pillanatban levette Gianniékat a lábukról. Erdő, friss forrásvíz, madárhangok: itt minden megvan, ami a rohanós hétköznapokból igazán hiányzik. Nincs program, nincs teendő, elég jelen lenni és élvezni, amit a természet ad. Néha tényleg ennyire kevés is elég a feltöltődéshez.

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

