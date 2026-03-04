Meghalt szerdára virradóra a szlovákiai Révkomáromban múlt héten történt szerencsétlenség súlyos sérültje, akit a helyi járási hivatal ügyfélközpontja tetőszerkezetének leomlása után válságos állapotban szállítottak kórházba – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a kórház megerősítésére hivatkozva.
Meghalt a révkomáromi tetőomlás súlyos sérültje, ő a tragédia második halálos áldozata
A katasztrófa pontos okát továbbra is vizsgálják a hatóságok.
A tragédia most elhunyt második áldozata, aki az érsekújvári (Nové Zámky) kórházban halt meg, egy 64 éves férfi. Az első áldozat, aki a szerencsétlenség helyszínén vesztette életét, egy 51 éves férfi volt.
Az eset a révkomáromi hivatal Kertész utcai ügyfélközpontjában történt múlt héten szerdán, miután az épület bejáratánál a tetőszerkezet egy része leomlott. A katasztrófa pontos okát továbbra is vizsgálják a hatóságok. Matus Sutaj Estok belügyminiszter korábban nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a tetőomláshoz köze lehetett a régióban néhány nappal korábban tapasztalt földmozgásnak. Az ügyben általános veszélyeztetés miatt indított vizsgálatot a rendőrség.
