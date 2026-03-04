Rendkívüli

Hihetetlen videó! Hazafelé tartanak a kiszabadított magyar hadifoglyok

Vinícius meglepte Szoboszlait, aki jóban-rosszban kitart mellette

Barátság a Liverpool és a Real Madrid, egy ünnepelt magyar és egy ellentmondásos brazil futballista között. Szoboszlai Dominik Instagram-sztoriban mutatta meg, hogy megkapta Vinícius Júniortól azt a futballcipőt, amelyet korábban a Real Madrid brazil sztárjától kért.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 19:54
Szoboszlai Dominik és Vinícius Júnior régóta ismerik egymást
Szoboszlai Dominik és Vinícius Júnior régóta ismerik egymást Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
A történet előzménye egy nemrég készült YouTube-interjú, amelyben Vinícius Júnior arról beszélt, kik a barátai a futball világában a Real Madridon kívül. A brazil támadó több játékost is felsorolt, köztük a Liverpool magyar középpályását, Szoboszlai Dominikot is, akiről elárulta, hogy régóta jó kapcsolatban vannak.

Ki tudja, a Vinícius Júniortól kapott cipőben Szoboszlai Dominik az eddigieknél is jobban lövi majd a szabadrúgásokat
Ki tudja, a Vinícius Júniortól kapott cipőben Szoboszlai Dominik az eddigieknél is jobban lövi majd a szabadrúgásokat Fotó: PIERO CRUCIATTI / ANADOLU

A 25 éves futballista azt mondta, fiatalabb korukban találkoztak, és azóta is tartják a kapcsolatot. Hozzátette, hogy a brazilok közül Lucas Paquetá, Raphinha, Savinho és Reinier áll hozzá közel, míg más nemzetiségű játékosok közül például Reece Jamesszel és Rafael Leaóval is jó viszonyt ápol.

Szoboszlai már előre szólt a cipőért

A beszélgetés során szóba került az is, hogy Vinícius Júnior új Nike-futballcipő-kollekciót készül piacra dobni. A brazil támadó ekkor árulta el, hogy több játékos is jelentkezett nála, hogy szeretne játszani az új modellben.

Sok játékos írt nekem, hogy játszhasson majd benne. Paquetá a Flamengóból és a liverpooli Szoboszlai is kért tőlem

– mondta Vinícius.

Úgy tűnik, a kérés nem maradt válasz nélkül: Szoboszlai szerdán Instagram-sztoriban tudatta, hogy meg is kapta a különleges futballcipőt a Real Madrid sztárjától.

Balhék ide vagy oda, a barátság megmarad Vinícius Júniorral

Vinícius Júnior körül az utóbbi időben szinte folyamatosan izzik a levegő. A brazil támadó rendszeresen keveredik szócsatákba vagy konfliktusokba a pályán, legutóbb például a Getafe elleni mérkőzésen volt feszült jelenete az ellenfél játékosaival.

Úgy tűnik azonban, hogy mindez nem befolyásolja a Szoboszlaival ápolt kapcsolatát. A Liverpool magyar középpályása a jelek szerint továbbra is jó viszonyban van a Real Madrid támadójával – olyannyira, hogy már az új cipőjét is tőle kapta meg.

 

