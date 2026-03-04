Rendkívüli

Hihetetlen videó! Hazafelé tartanak a kiszabadított magyar hadifoglyok

Szijjártó Péter: Moszkvában garanciát kaptunk a földgáz- és kőolajszállításokra

Garanciát kaptunk arra, hogy Oroszországban rendelkezésre állnak azok a földgáz- és kőolajmennyiségek, amelyeket Magyarországra szállítani fognak – jelentette ki a külügyminiszter, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy két magyar hadifoglyot hazahoznak Oroszországból, így két magyar ember visszanyeri a szabadságát, megmenekültek a háborúból, soha többet nem kell háborúba menniük, Magyarországon biztonságban lesznek

2026. 03. 04. 19:33
Vlagyimir Putyin és Szijjártó Péter
– Ma Putyin elnök úrral áttekintettük a magyar–orosz kapcsolatok legfontosabb területét, mégpedig az energetikai együttműködésünket. Mind a nukleáris energia, mind a földgáz-, mind pedig a kőolajszállítás terén áttekintettük a nemzetközi helyzetet, tekintettel arra, hogy a globális energiapiac nagyon komoly kihívások előtt áll, legfőképpen az iráni háború és annak következményei, például a Hormuzi-szoros lezárása miatt – fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. 

Szijjártó Péter elmondta, Moszkvában garanciát kaptunk a földgáz- és kőolajszállításokra
Szijjártó Péter elmondta, Moszkvában garanciát kaptunk a földgáz- és kőolajszállításokra
Fotó: MTI

A közel-keleti helyzet miatt – mint mondta – Európában és világszerte akár durva áremelkedések is várhatók mind a földgázpiacon, mind pedig a kőolajpiacon. 

A legfontosabb, hogy Putyin elnök úrtól garanciát kaptam, kaptunk arra, hogy Oroszországban rendelkezésre állnak azok a földgáz- és kőolajmennyiségek, amelyeket Magyarországra a meglévő szerződések alapján szállítani fognak. Ráadásul garanciát kaptam arra is, hogy a nemzetközi árváltozásoktól függetlenül változatlan áron fogjuk megkapni azokat a mennyiségeket, amelyek Magyarország energiaellátásának biztonságához feltétlenül szükségesek

– jelentette ki a külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: – Megállapodtunk abban is, hogyha a szállítási útvonalak ellehetetlenülnek különböző okok miatt, akkor mindig keresünk alternatív megoldásokat, például, hogyha a vezetékes olajszállítás továbbra is nehézségekbe ütközik, akkor a tengeri szállítási lehetőségeket vesszük számba. 

A tárcavezető kifejtette, hogy Magyarország számára mind a Barátság, mind a Török Áramlat vezeték működése kritikus fontosságú. Elmondta, hogy Magyarországon ezeknek a vezetékeknek a védelmét megerősítettük, 

ami azért is fontos, mert azok, akik blokkolják a Barátság vezetéken a kőolajszállítást, azok egyszer már felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket. 

Vlagyimir Putyin megerősítette azt a korábban nyilvánosan is elmondott információt, amely szerint ukránok arra készültek, hogy a Török Áramlat gázvezetéket felrobbantsák. 

Egy ilyen incidens, egy ilyen terrortámadás Magyarország földgázellátását gyakorlatilag ellehetetlenítené

– jegyezte meg Szijjártó Péter. A külügyminiszter azt is kiemelte: –Jó hír tehát, hogy garanciát kaptunk arra, hogy megvan a Magyarországra szánt kőolaj és földgáz a nemzetközi energiapiaci válság dacára, és garanciát kaptunk arra, hogy mindezt az oroszok nekünk változatlan áron le is szállítják dacára annak, hogy mi történik az iráni háború miatt. Ezzel garantálják nemcsak Magyarország energiaellátásának biztonságát, hanem a rezsicsökkentés fenntartását is.

Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy jó hír az is , hogy Orbán Viktor miniszterelnök úrral folytatott tegnapi telefonbeszélgetés után Putyin úgy döntött, hogy a nyilvántartásukban szereplő két magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú hadifoglyot ma hazahozhatják.  

Így két magyar ember visszanyeri a szabadságát, megmenekültek a háborúból, soha többet nem kell háborúba menniük, Magyarországon biztonságban lesznek

– emelte ki a külügyminiszter. 

