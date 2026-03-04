Szúnyogok: mióta szívják a vérünket a komisz rovarok?

A szúnyogok csípéseinek történetét egy igen érdekes és a közelmúltban a Scientific Reports tudományos szaklapban megjelent tanulmány igyekszik feltárni igen alapos összehasonlító DNS-vizsgálatok eredményei alapján.

A szúnyogok sokkal régebb óta kínoznak bennünket, mintsem gondolnánk Fotó: Peter Finch/Stone/Getty Images / Science News

A szúnyogok Délkelet-Ázsiában kaphattak rá az embervérre

Harmincnyolc recens modern szúnyogfaj DNS-ének elemzése arra utal, hogy ezek közös felmenője, egy ősi szúnyogfaj még a pliocén időszak végén és a korai pleisztocén korban, nagyjából 2,9 és 1,6 millió évvel ezelőtt preferenciálisan fejlesztette ki az emberősök véréből való táplálkozást – írják a Scientific Reports február 26-i számában publikált tanulmányt jegyző kutatók. A tudóscsoport 11 szúnyogfajt vetett külön-külön is beható vizsgálat alá az Anopheles nemzetségből.

Szúnyoglárvák. A legtöbb recens szúnyogfaj csak a legutóbbi 10 ezer évben kapott rá az embervérre Fotó: James Gathany, CDC / Wikimedia Commons

A kutatók választása azért esett erre a kiemelt tizenegy fajra mert a DNS-analízisük jó áttekintést adott a teljes csoport genetikájáról.

Néhány faj ezek közül kifejezetten úgynevezett „antropofil”, vagyis embervért szívó szúnyog volt,

köztük az Anopheles dirus és az Anopheles baimaii fajnevű rovarok, amelyek mindketten a malária kórokozóját terjesztik, míg más fajok a nem emberszabású, vagy az emberrel közelebbi rokonságban álló főemlősök, az emberszabású majmok vérével táplálkoznak csak.

A maláriaszúnyog nem önálló faj, hanem egy gyűjtőfogalom. Az Anopheles nemzetségnek mintegy 430 szúnyogfaja ismert, és ezek közül 30-40 faj terjeszti a malária kórokozóit, a Plasmodium nemzetségbeli parazita egysejtűeket. Évente átlag 200-500 millió új maláriás megfertőződés következik be világszerte, amiből szintén nagy átlagban 1 és 3 millió közé esik a halálos kimenetelű esetek száma.

A kutatócsoport a kapott genetikai adatokat felhasználva rekonstruálta e vérszívó rovarok evolúciós történetét, a génjeikben található mutációs arányok alapján. Ez lehetővé tette a tudósok számára, hogy megbecsüljék, mikor és hol csíphették meg először a szúnyogok az embereket.

A legveszélyesebbek az úgynevezett maláriaszúnyogok Fotó: James Gathany, CDC / Wikimedia Commons

A kapott vizsgálati eredmények alapján legelőször Délkelet-Ázsiában kaphattak rá az embervérre a szúnyogok,

méghozzá a Sundaland nevű elsüllyedt szárazulaton, amelynek ma már csak a Maláj-félsziget, valamint a tengerből kiálló Borneó, Szumátra és Jáva szigete az emléke. A Leucosphyrus csoport volt az első, amely a legkorábban kapott rá az embervérrel való táplálkozásra, míg más szúnyogfajok csupán az elmúlt 10 000 évben tettek szert erre a preferenciára.