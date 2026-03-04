Rendkívüli

Orbán Viktor: A közel-keleti konfliktus magja beköltözött Nyugat-Európába

kárpátbrit - szigetekkultúrakereskedelem

A harangedényes kultúra a Kárpát-medencében

A harangedényes kultúra kr. e. 2800 és 1800 között terjedt el, többek között a Kárpát-medencében. A harangedényes kultúra jellemzője, hogy a tárgyi leletanyagban a harangedények, a réztörők és a V furatú csontgombok dominálnak.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 03. 04. 15:44
A harangedényes kultúra a Kárpát-medencében
A harangedényes kultúra a Kárpát-medencében
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A harangedényes kultúra hozzájárult olyan európai kapcsolati utak kialakulásához, amelyek később a bronzkori kereskedelem (réz, ón, borostyán) alapját adták. A bronzkori Európa egyik legszebb edénytípusáról elnevezett kultúra jellegzetes tárgya a fordított harang alakú edény, amelyet sávos, geometrikus minták díszítenek, olykor mészbetéttel kiemelve. 

A harangedényes kultúra a Kárpát-medencében
A harangedényes kultúra a Kárpát-medencében

A harangedényes kultúra tagjai sört is ittak?

Elterjedését egy találó elmélet a sörivás kultúrájának elterjedésével hozza összefüggésbe, amit a spanyolországi leleteken végzett természettudományos vizsgálatok is alátámasztani látszanak: egyes edényekben ugyanis a sör és a mézsör maradványait mutatták ki. Ugyanakkor nem minden harangedény szolgált ivóedényként: volt, amelyet rézérc olvasztására, másokat étkezéshez, megint másokat pedig temetkezési urnaként használtak.

A harang alakú edények szokatlan formája és a régészeti rétegekben való hirtelen, együttes megjelenésükről nevezték el ezt a kultúrát, amely egész Európára kiterjedt. 

A harangedény (részlet)
A harangedény (részlet)

Csetnek Elek kutatásait 100 évvel később Schreiber Rózsa régész folytatta. Ő a nagyrévi kultúrát tanulmányozta, eredményeit az Archeológiai Értesítőben tette közzé.

A nagyrévi kultúra is harangedényes volt

A nagyrévi kultúra létrejöttét előidéző változások egyik oka — legalább is Budapest környékén — a harangedényes népesség megjelenése volt. Az új népelemek önállóságukat nem tudták megtartani és igen gyorsan összeolvadtak a helyi népességgel. Czene András régész 2006-ban írt arról - a harangedényes budakalászi temető feltárása kapcsán,- hogy „míg a vezérleletek Marokkótól a Duna-medencéig hasonlóságot mutatnak, addig a kísérő vagy kiegészítő kerámia mindenhol erős helyi jellegzetességekkel bír.(…) A kultúra Európában meglehetősen széles körben elterjedt, előrenyomulása főként a folyók mentén történt. A megtelepedés is a folyók mentére, illetve az egyes tengerparti sávokra koncentrálódik. A kultúra eddig ismert legnagyobb lelőhelye a Budakalászon feltárt 1070 síros temető.”

A harangedényes kultúra (Kr. e. kb. 2800–1800) egész Európában elterjedt jelenség volt, így a Kárpát-medencében is meghatározó szerepet játszott. Ma már tudjuk, hogy nem létezett egységes harangedényes nép: a genetikai vizsgálatok alapján a jellegzetes edények és szokások elsősorban kulturális hatásként, kapcsolathálózatokon keresztül terjedtek, nem pedig egy mindent elsöprő népvándorlás következtében.

A kontinensen nem történt nagyszabású lakosságcsere, a helyi közösségek többnyire helyben maradtak, csupán átvették az új stíluselemeket és technológiákat. A Brit-szigeteken azonban a bronzkor elején valóban jelentős betelepülés zajlott, ami részben az ott található gazdag ónlelőhelyekkel magyarázható, hiszen az ón elengedhetetlen volt a bronz előállításához. Itt a harangedényes kultúra képviselői váltották fel azt a népességet, amely Stonehedge-t építette.

Stonehedge építése
Stonehedge építése

Összességében a bronzkori Európa fejlődését inkább a kereskedelem, a kapcsolatok és a házasságok révén létrejövő mobilitás mozgatta előre, semmint a mai értelemben vett inváziók. A cornwalli ón például a mediterrán térségbe is eljutott, és feltehetően a mükénei központ, Mükéné bronztárgyaihoz is felhasználták. Ez a távolsági kereskedelem kiterjedtségét jelzi, nem pedig közvetlen harangedényes–mükénei kulturális kapcsolatot. 

 



 


 

A harangedényes kultúra jelentősége:

1. A harangedényes kultúra Nyugat-Európától a Kárpát-medence térségéig összekapcsolta a közösségeket.

2. Megjelennek a harcos identitáshoz kötődő státuszszimbólumok (réztőrök, csuklóvédők, díszes edények), ami a korai bronzkor társadalmi rétegződésének erősödését jelzi.

3. Bár nem egységes nép volt a harangedényes, de egyes térségekben (különösen a Brit-szigeteken) jelentős népességmozgással járt, ami kimutatható genetikai változásokat eredményezett.

4. Hozzájárult azoknak a kereskedelmi útvonalaknak a kialakulásához (réz, ón, arany), amelyekre a későbbi bronzkori civilizációk – például a Mükéné központú mükénéi világ – is építettek.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.