„Senki nem mondott olyat, hogy nincs szükség orosz olajra” – mondta Dömötör Csaba, fideszes európai parlamenti képviselő videója elején Magyar Péter. Dömötör így reagált a Tisza Párt elnökének szavaira: „Azt mondja, senki. Ezzel szemben a valóság az az, hogy a Tisza képviselői hatszor szavaztak az Európai Parlamentben az orosz energiaimport kivezetésére vagy betiltására. Ezek a szavazások négyszer az ipari és energetikai szakbizottságban voltak, kétszer pedig a plenárison. És ezek az előterjesztések nem diverzifikációról szóltak, hogy több helyről szerezzük be az energiát, álljunk több lábon, hanem egyértelmű tilalomra szólítottak fel.”
Dömötör Csaba: A Tisza képviselői többször megszavazták az orosz energiaimport kivezetését + videó
A Tisza Párt európai parlamenti képviselői hatszor is megszavazták az orosz energiaimport kivezetését vagy betiltását célzó javaslatokat – mondta videójában Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő. A politikus szerint ezek a szavazások nem az energiaforrások diverzifikációjáról, hanem egyértelmű tiltásról szóltak, ami szerinte komoly gazdasági következményekkel járhatna Magyarország számára.
És a tiszások ezeket mindig megszavazták. Volt egy ilyen szavazás 2024 szeptemberében, aztán novemberben, 2025 júniusában kettő, majd 2026. február 25-én, azaz múlt héten, azt is megszavazták. Most ez a kérdés ez nem egy ideológiai kérdés. Nem arról szól, hogy ki szereti Oroszországot és ki nem. Ez egy gazdasági kérdés
– tette hozzá. „Adottság az, hogy milyen energetikai helyzetben vagyunk. Adottság az, hogy függünk az importtól és az is adottság, hogy az orosz gáz- és olajimporthoz képest minden más beszerzési mód drágább. Hiába állítanak mást azok a tiszások, akik korábban olyan olaj- és gázcégeknél dolgoztak, amelyek óriásit kaszáltak a szankciós politikán. Az olcsóbb importlehetőség a mostani helyzetben még inkább felértékelődik, mert az iráni háború miatt megugrott az európai gázár, volt egy pont, amikor 70 százalékkal volt magasabb a péntekihez képest, megugrott az olajár, és még nem látszik, hogy hol a vége” – magyarázta a képviselő.
Ezért minden olyan alternatív behozatali mód, amely egyébként is drágább volt, most még drágább lesz, és a különbözetet valakinek ki kell fizetni. A magyar családoknak és a magyar vállalkozásoknak. Ez Magyar Pétert nem érdekli, sőt simán letagadja a saját választói előtt azt, amit Brüsszelben megszavaznak. Mondanám, hogy micsoda álságos színjáték ez, de hát sokkal inkább egy nyers hazugságról van szó. Gyurcsány Ferenc lassan egy igazmondó juhásszá válik hozzá képest
– zárta.
Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI)
