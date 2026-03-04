Dömötör Csaba: A Tisza képviselői többször megszavazták az orosz energiaimport kivezetését + videó

És a tiszások ezeket mindig megszavazták. Volt egy ilyen szavazás 2024 szeptemberében, aztán novemberben, 2025 júniusában kettő, majd 2026. február 25-én, azaz múlt héten, azt is megszavazták. Most ez a kérdés ez nem egy ideológiai kérdés. Nem arról szól, hogy ki szereti Oroszországot és ki nem. Ez egy gazdasági kérdés

– tette hozzá. „Adottság az, hogy milyen energetikai helyzetben vagyunk. Adottság az, hogy függünk az importtól és az is adottság, hogy az orosz gáz- és olajimporthoz képest minden más beszerzési mód drágább. Hiába állítanak mást azok a tiszások, akik korábban olyan olaj- és gázcégeknél dolgoztak, amelyek óriásit kaszáltak a szankciós politikán. Az olcsóbb importlehetőség a mostani helyzetben még inkább felértékelődik, mert az iráni háború miatt megugrott az európai gázár, volt egy pont, amikor 70 százalékkal volt magasabb a péntekihez képest, megugrott az olajár, és még nem látszik, hogy hol a vége” – magyarázta a képviselő.