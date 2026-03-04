Rendkívüli

Magyar hadifoglyok térhetnek haza Szijjártó Péterrel Moszkvából + videó

menczer tamásmagyarországbarátság

Menczer Tamás: Zelenszkij pontosan tudja, hogy hazudik

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: a kormány válaszlépéseket tesz az ukrán olajblokád ellen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 19:18
Menczer Tamás államtitkár (Fotó: Bach Máté)
Fotó: Bach Máté
„Zelenszkij senkit nem enged oda a Barátság kőolajvezetékhez – sem magyar, sem szlovák, sem más uniós szakértőt –, mert pontosan tudja, hogy hazudik, a vezetéknek semmi baja nincs” – mondta Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a jánoshalmi fórum előtt közzétett videójában.

Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgazója
Fotó: MTI/Kovács Attila

A kormánypárti politikus szerint az ukrán vezetés tudatosan akadályozza a vizsgálatot a Barátság kőolajvezeték ügyében. Menczer Tamás úgy véli, az ukrán lépések mögött politikai szándék húzódik meg. Állítása szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök célja az, hogy a magyar gazdaságot és az Orbán-kormányt nyomás alá helyezze. A kommunikációs igazgató szerint ez azzal járna, hogy 

Magyarországon ezer forintos benzin, magas infláció és háromszoros rezsiár jelenne meg.

A politikus úgy fogalmazott: az ukrán elnök ezzel az Orbán-kormány megbuktatására törekszik, és szerinte a Tisza Párt is ebben érdekelt. Menczer Tamás ezt Magyarországgal szembeni merényletnek nevezte, amelynek – állítása szerint – a Tisza Párt tettestársa.

A Fidesz kommunikációs igazgatója ugyanakkor hangsúlyozta: 

a kormány válaszlépéseket tesz az ukrán olajblokád ellen.

Mint mondta, az intézkedések célja Magyarország energiabiztonságának és a rezsicsökkentés rendszerének megvédése.

Menczer Tamás a videó végén arról is beszélt, hogy a politikai viták az utcán és a fórumokon folytatódnak. Bejelentette: a következő állomás a jánoshalmi fórum, ahol – mint fogalmazott – ezekről a kérdésekről részletesen is beszélni fognak, és április 12-én a választók dönthetnek a „tiszás bábfigurákról”.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: Bach Máté)


