Menczer Tamás a Partizánba hívta vitázni a Tisza Párt politikusát

„Én nemhogy örömmel köszönök önnek, virágot is szeretnék vinni. Találkozzunk!” – üzente Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Bujdosó Andreának, a Tisza Párt politikusának, akit nyilvános vitára hívott a Partizán műsorába.

Forrás: Facebook/Menczer Tamás

A kormánypárti politikus videóüzenetében arról beszélt: a vita során több olyan kérdésről is érdemes lenne beszélni, amelyek szerinte közvetlenül érintik Magyarország energiaellátását és gazdasági helyzetét. Menczer Tamás úgy fogalmazott: a Tisza Párt Ukrajna és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikáját támogatja, ami a magyar érdekekkel ellentétes lépésekhez vezethet. A Fidesz kommunikációs igazgatója tájékoztatott: az ukrán olajblokád – amely Magyarország energiaellátását is veszélyezteti – olyan időszakban történik, amikor a Közel-Keleten zajló háború miatt a globális energiaellátás amúgy is bizonytalanná vált. Menczer szerint

a Tisza politikája végső soron Magyarország leválasztását eredményezné az olcsó orosz energiáról, ami jelentős áremelkedéssel járna.

A politikus úgy véli, ennek következménye akár az is lehet, hogy a benzin ára elérheti az ezer forintot, miközben a rezsiköltségek a jelenlegi többszörösére nőhetnek. Menczer Tamás felvetette, hogy a Tisza politikusa jelentős számú Shell-részvénnyel rendelkezik, és azt kérdezte tőle, hány száz millió forintot kíván még keresni a magyar emberek kárára.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Kovács Attila)