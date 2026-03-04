Rendkívüli

Magyar hadifoglyok térhetnek haza Szijjártó Péterrel Moszkvából + videó

menczer tamástisza pártfidesz

Menczer Tamás a Partizánba hívta vitázni a Tisza Párt politikusát

„Én nemhogy örömmel köszönök önnek, virágot is szeretnék vinni. Találkozzunk!” – üzente Facebook-videójában Menczer Tamás a Tisza politikusának. A Fidesz kommunikációs igazgatója a Partizánba hívta nyilvános vitára Bujdosó Andreát. A kormánypárti politikus szerint a vita során az energiaellátást érintő kérdésekről, az ukrán olajblokádról és a Tisza álláspontjáról is beszélni kellene.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 18:35
Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgazója
Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgazója Fotó: MTI/Kovács Attila Forrás: MTI/Kovács Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Én nemhogy örömmel köszönök önnek, virágot is szeretnék vinni. Találkozzunk!” – üzente Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Bujdosó Andreának, a Tisza Párt politikusának, akit nyilvános vitára hívott a Partizán műsorába.

Menczer Tamás felfedte az ukrán háttéralkut
Forrás: Facebook/Menczer Tamás

A kormánypárti politikus videóüzenetében arról beszélt: a vita során több olyan kérdésről is érdemes lenne beszélni, amelyek szerinte közvetlenül érintik Magyarország energiaellátását és gazdasági helyzetét. Menczer Tamás úgy fogalmazott: a Tisza Párt Ukrajna és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikáját támogatja, ami a magyar érdekekkel ellentétes lépésekhez vezethet. A Fidesz kommunikációs igazgatója tájékoztatott: az ukrán olajblokád – amely Magyarország energiaellátását is veszélyezteti – olyan időszakban történik, amikor a Közel-Keleten zajló háború miatt a globális energiaellátás amúgy is bizonytalanná vált. Menczer szerint 

a Tisza politikája végső soron Magyarország leválasztását eredményezné az olcsó orosz energiáról, ami jelentős áremelkedéssel járna.

A politikus úgy véli, ennek következménye akár az is lehet, hogy a benzin ára elérheti az ezer forintot, miközben a rezsiköltségek a jelenlegi többszörösére nőhetnek. Menczer Tamás felvetette, hogy a Tisza politikusa jelentős számú Shell-részvénnyel rendelkezik, és azt kérdezte tőle, hány száz millió forintot kíván még keresni a magyar emberek kárára.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Kovács Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Egy választás, sokmillió remény a békére – ezt kínálja az Orbán-módszer

Odrobina Kristóf avatarja

Reményt, példát és bátorságot kapnának az emberek Európa-szerte, ha Magyarország talpon maradna a béke pártján.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu