Lázár János: Az a kérdés, meg tudjuk-e védeni az eredményeinket + videó

– Két szemlélet viaskodik egymással: a folytatás, valamint a változás igénye. Az egyik a biztonság, a másik a bizonytalanság. 2026-ban a választások tétje Magyarország biztonsága, az, hogy meg tudjuk őrizni az együtt elért eredményeket – mondta Lázár János a móri Lázárinfón, amelyet Törő Gáborral közösen tartott, aki a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje Fejér vármegye, 02-es számú egyéni választókerületében. Az építési és közlekedési miniszter szerint a mai világban a változás veszélyes, ha ebben a helyzetben a magyarok változtatnak, akkor kockázatot vállalnak.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

A miniszter szerint három dolgot értek el a magyarok a kormánnyal közösen: az első, hogy 2010-ben rendet raktak és kitartottak a rend mellett később is, akkor is, amikor a migránsoktól kellett megvédeni Magyarországot.

Amíg a Fidesz lesz kormányon, addig Magyarországon rend lesz

– tette hozzá.

A második dolog az volt, hogy ebben az országban mindenkinek dolgoznia kell, aki képes rá, nincs segélyalapú társadalom – hívta fel a figyelmet. Majd emlékeztetett: 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak, ma már 4,9 millió ember dolgozik, ez a legnagyobb siker.

A harmadik a családalapú társadalom, amely vigyáz a nyugdíjasokra, amely garantálja a gyermeket vállalóknak az állam kiemelt támogatását – mondta Lázár János.

Ez a három kardinális kérdés, amit eredményként 16 év kemény munkájával el tudtunk érni. Most az a kérdés, hogy mindezt meg tudjuk-e védeni

– hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: aki azt gondolja, hogy itt rossz a helyzet, hogy ennél már nem lehet rosszabb, az nagyot fog csalódni, mert lehet ennél rosszabb, elveszíthetjük, amit eddi elértünk.

Lázár János arra is rávilágított, hogy Magyar Péter és a Tisza megválasztása veszélyes, nem változás, valójában csak egy bosszú, ami káoszba viszi az országot, a Fidesz azonban egy biztos választás.

Lázár János a Lázárinfó előtt azt is elmondta, hogy ma Móron meglesz az ezredik kérdező. A miniszter a szerencsésnek még „meglepetést” is ígért.