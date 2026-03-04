Nem véletlen, hogy egyre kevesebben kíváncsiak Magyar Péterre + fotó

Még a 18 ezer fős Törökszentmiklóson sem kíváncsi szinte senki a Brüsszellel és Kijevvel szövetkező Magyar Péterre – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy ismét csak az odautaztatott pártaktivisták veszik körül a Tisza Párt elnökét. Az elemző egy képet is megosztott a Tisza-vezér mondanivalójára kíváncsi néhány tucatnyi emberről.

Fotó: Facebook/Deák Dániel

A kép Törökszentmiklóson, nem sokkal délután 2 óra előtt készült, amikor Magyar Péter már a színpadon volt. Azonban

a Tisza elnökére jól láthatóan nem sokan voltak kíváncsiak, főleg azok után, hogy kiderült: a hatalom megszerzése érdekében összejátszik Ukrajnával és Brüsszellel.

Magyar Péter ugyanis nemcsak követeli, hogy váljunk le az orosz energiahordozókról, hanem Brüsszelben meg is szavaz minden olyan indítványt, amely elvágná Magyarországot az orosz olajtól és az olcsó orosz gáztól.

Eközben arról, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték elzárásával zsarolja Magyarországot, Magyar Péter nem beszél, nem foglal állást a követői előtt. Az érdeklődés hiánya ebből is adódhat, hiszen a Tisza-szimpatizánsoknak is feltűnt már ez és el is kezdték számon kérni a baloldali pártelnököt, hogy miért nem foglal állást az ügyben.

Miközben Orbán Viktor Moszkvából magyar hadifoglyokat hoz haza, addig az ukránokkal összejátszó Magyar Péterre ismét alig száz ember kíváncsi

– hangsúlyozta Deák Dániel.