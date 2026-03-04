Rendkívüli

Orbán Viktor: A közel-keleti konfliktus magja beköltözött Nyugat-Európába

Magyar PéterTisza PártBarátság kőolajvezeték

Nem véletlen, hogy egyre kevesebben kíváncsiak Magyar Péterre + fotó

Ismét csak néhány tucat ember előtt szónokolt a Tisza Párt elnöke.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 15:58
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Markovics Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még a 18 ezer fős Törökszentmiklóson sem kíváncsi szinte senki a Brüsszellel és Kijevvel szövetkező Magyar Péterre – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy ismét csak az odautaztatott pártaktivisták veszik körül a Tisza Párt elnökét. Az elemző egy képet is megosztott a Tisza-vezér mondanivalójára kíváncsi néhány tucatnyi emberről.

Fotó: Facebook/Deák Dániel

A kép Törökszentmiklóson, nem sokkal délután 2 óra előtt készült, amikor Magyar Péter már a színpadon volt. Azonban

a Tisza elnökére jól láthatóan nem sokan voltak kíváncsiak, főleg azok után, hogy kiderült: a hatalom megszerzése érdekében összejátszik Ukrajnával és Brüsszellel. 

Magyar Péter ugyanis nemcsak követeli, hogy váljunk le az orosz energiahordozókról, hanem Brüsszelben meg is szavaz minden olyan indítványt, amely elvágná Magyarországot az orosz olajtól és az olcsó orosz gáztól.

Eközben arról, hogy Ukrajna a Barátság kőolajvezeték elzárásával zsarolja Magyarországot, Magyar Péter nem beszél, nem foglal állást a követői előtt. Az érdeklődés hiánya ebből is adódhat, hiszen a Tisza-szimpatizánsoknak is feltűnt már ez és el is kezdték számon kérni a baloldali pártelnököt, hogy miért nem foglal állást az ügyben.

Miközben Orbán Viktor Moszkvából magyar hadifoglyokat hoz haza, addig az ukránokkal összejátszó Magyar Péterre ismét alig száz ember kíváncsi

– hangsúlyozta Deák Dániel.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu