Milliárdokat spóroltak az autósoknak a kényelmi díj eltörlésével

A sofőrök számára az egyik legbosszantóbb rejtett költségtől szabadult meg a hazai közlekedés, és ennek eredményei már feketén-fehéren látszanak. Szeptember eleje óta a szolgáltatók nem számolhatnak fel úgynevezett kényelmi díjat az elektronikus úton megvásárolt autópálya-matricák után. A kormányzati beavatkozás célja az volt, hogy mentesítse a családokat egy elavult és indokolatlan fizetési kötelezettség alól.

Komoly könnyítések érkeztek az autósok számára, és a sornak még nincs vége. / Fotó: Havran Zoltán

Milliárdokban mérhető könnyítés az autósoknak

A legfrissebb adatok szerint az intézkedés gyors és kézzelfogható sikert hozott. Szeptembertől február végéig a magyar autósok több mint 1,7 milliárd forintot spóroltak meg, derül ki az Energiaügyi Minisztérium közleményéből. A változás érezhetően átalakította a vásárlói szokásokat is: a január hagyományosan a matricavásárlások főszezonja, és az idei év első hónapjában a megelőző év azonos időszakához képest elképesztő, 38 százalékos növekedést regisztráltak az online tranzakciókban. A szakértők szerint a lendület kitart, így a tizenkét hónap alatt megtakarított összeg a várt 2,5 milliárd forintot is túlszárnyalhatja.

Az e-matricáknál bevezetett könnyítés azonban csak a kezdet. Solymár Károly Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára bejelentette a program második, még nagyobb volument érintő ütemét.

Hamarosan jön a folytatás: március 16-tól kényelmi díj felszámítása nélkül fizethetünk a mobilparkolásért is. Az újabb lépés további 3,5 milliárd forintos kiadás alól mentesíti az autósokat

– hangsúlyozta az államtitkár.

A mobilparkolás ma már a városi közlekedés elengedhetetlen része, a kényelmi díj pedig sok esetben aránytalanul drágította meg a rövid távú várakozásokat is. A két intézkedés együttesen évente mintegy hatmilliárd forintos megtakarítást jelent a magyar családoknak. Ahogy Solymár Károly Balázs fogalmazott: a kényelmi díj megy, a kényelem pedig megmarad a parkolásban is.

