Meglepő kijelentés egy amerikai tábornoktól az F–16-osok ügyében

David Deptula nyugalmazott amerikai altábornagy úgy véli, hogy az Egyesült Államok súlyos hibát követett el az orosz–ukrán háború kezdetén azzal, hogy az Ukrajnának ígért F–16-os vadászgépek átadásával éveket késett. Deptula részletezte, hogy az F–16-osok lehetőséget adnak gyors és mély csapások végrehajtására, amelyekkel meg lehet zavarni az orosz manővereket – számolt be róla az Origo a Unian cikkére hivatkozva.

David Deptula, nyugalmazott altábornagy szerint az amerikai F–16-osokat már a háború elején Ukrajnába kellett volna küldeni

(Fotó: AFP)

Az altábornagy arról beszélt, hogy a szövetségesek – különösen az Egyesült Államok – egyik legsúlyosabb hibája az volt, hogy visszafogottan léptek fel. Szerinte mind a Joe Biden, mind a Donald Trump vezette időszakban óvatosság jellemezte a döntéshozókat, részben Vlagyimir Putyin kijelentései miatt. Emiatt Ukrajna nem kapta meg időben azt a képességet, amellyel a háború korai szakaszában hatékony támadásokat indíthatott volna.