Ukrán titkosszolgálati tisztet fogott el a NAV, aranytömböket és pénzt szállítottak

Meglepő kijelentés egy amerikai tábornoktól az F–16-osok ügyében

Az orosz–ukrán konfliktus kapcsán vita alakult ki arról, milyen gyorsan juttatta el a Nyugat a modern fegyverrendszereket az ukrán hadseregnek. Egy visszavonult amerikai altábornagy úgy véli, komoly stratégiai tévedés volt, hogy az Egyesült Államok nem azonnal – hanem csak évekkel a háború kitörését követően – adta át az F–16-os vadászgépeket Ukrajnának. Véleménye szerint ezek a repülőgépek már a harcok kezdeti szakaszában stratégiai előnyt jelenthettek volna számukra és a konfliktus mára véget érhetett volna. Más szakértők azonban vitatják ezt az érvelést.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 12:03
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és mögötte egy F–16-os vadászgép Forrás: AFP
David Deptula nyugalmazott amerikai altábornagy úgy véli, hogy az Egyesült Államok súlyos hibát követett el az orosz–ukrán háború kezdetén azzal, hogy az Ukrajnának ígért F–16-os vadászgépek átadásával éveket késett. Deptula részletezte, hogy az F–16-osok lehetőséget adnak gyors és mély csapások végrehajtására, amelyekkel meg lehet zavarni az orosz manővereket – számolt be róla az Origo a Unian cikkére hivatkozva.

David Deptula, nyugalmazott altábornagy szerint az amerikai F–16-osokat már a háború elején Ukrajnába kellett volna küldeni
(Fotó: AFP)

Az altábornagy arról beszélt, hogy a szövetségesek – különösen az Egyesült Államok – egyik legsúlyosabb hibája az volt, hogy visszafogottan léptek fel. Szerinte mind a Joe Biden, mind a Donald Trump vezette időszakban óvatosság jellemezte a döntéshozókat, részben Vlagyimir Putyin kijelentései miatt. Emiatt Ukrajna nem kapta meg időben azt a képességet, amellyel a háború korai szakaszában hatékony támadásokat indíthatott volna.

Deptula úgy véli, hogy ha ezek a lehetőségek már a háború első évében rendelkezésre álltak volna, akkor a konfliktus mostanra lezárulhatott volna.

Habár az amerikai F–16-os vadászgépek csak évekkel a háború kitörése után érkeztek meg Ukrajnába, az ukrán légierő már korábban is rendelkezett negyedik generációs harci repülőgépekkel. Az altábornagy álláspontja több elemző véleményével szembemegy Nyugaton, Oroszországban és Kelet-Ázsiában egyaránt. 

A legtöbb szakértő azzal érvelt, hogy az F–16-osok harci alkalmazásához évekig tartó kiképzés és felkészülés szükséges, ráadásul a rendszer fenntartása rendkívül költséges. Emiatt egy ütőképes ukrán légierő létrehozása komoly kihívást jelentett volna a konfliktus kezdeti szakaszában.

Képzeljék el, mit tehetett volna az ukrán légierő, ha lett volna egy F–35-ös százada. Adjanak nekem egy F–35-ös századot és egy F–22-es századot, és mindez egy hónap alatt véget érne. Ezeken az F–16-osokon olyan ukrán pilóták repülnek, akiknek több mint 100 lelőtt repülőgép van a számlájukon – mondta az altábornagy. Az érvelést azonban gyengíti, hogy az ukrán légierő már a háború kezdeti szakaszában is rendelkezett negyedik generációs vadászgépekkel, amelyek több jellemzőjükben felülmúlták a NATO-tagállamok által szállított F–16-osokat és Mirage 2000-eseket. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Zelenszkij magyarázkodott, mert valami nem stimmel az F–16-osok körül.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és mögötte egy F–16-os vadászgép (Fotó: AFP)

