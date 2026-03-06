Rendkívüli

A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

digitális polgári körökLázár JánosDebrecenOrbán ViktorHáborúellenes Gyűlés

Az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlés lesz Debrecenben + videó

A Holdról is látszani fog! – hívta fel a figyelmet a digitális polgári körök március 7-i debreceni háborúellenes gyűlésére Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter jelezte: már készül a minden eddigit felülmúló nagygyűlésre.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 06. 19:28
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ez a Holdról is látszódni fog! Az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésre készülünk Debrecenben! – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Lázár János. 

Békéscsaba, 2026. február 21. Lázár János építési és közlekedési miniszter a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a békéscsabai Városi Sportcsarnokban 2026. február 21-én. MTI/Hegedüs Róbert
Lázár János építési és közlekedési miniszter a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a békéscsabai Városi Sportcsarnokban 2026. február 21-én. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az építési és közlekedési miniszter az eddigi nagygyűléseket idézte fel a hangulatos összeállításban. Amint arról beszámoltunk, korábban Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta a figyelmet a szombati rendezvényre. 

Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés!

harangozta be a digitális polgári körök március 7-i háborúellenes gyűlését a miniszterelnök, aki szintén azt írta, hogy a szombati rendezvény minden eddigit felül fog múlni. 

Óriási siker a digitális polgári körök országjárása 

A nemzeti kormány békepárti álláspontja mögött rengetegen sorakoznak fel, óriási érdeklődés, telt házak jellemzik a háborúellenes gyűléseket, amelyeket a digitális polgári körök tavaly szeptemberben indítottak útjára. 

A rendezvényeken Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt és válaszolt a résztvevők kéréseire, nem lesz ez másként a cívisvárosban sem.

Az országjárás eddigi rendezvényei:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson,
  • december 20-án Szegeden,
  • január 17-én Miskolcon,
  • január 24-én Kaposváron,
  • január 31-én Hatvanban,
  • február 7-én Szombathelyen,
  • február 21-én  Békéscsabán
  • február 28-án pedig Esztergomban találkoztak a résztvevők.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen az esztergomi Suzuki Arénában 2026. február 28-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektüntetés

Az ukrajnai követség előtt

Bayer Zsolt avatarja

Itt vagyunk. Mert itt kell lennünk…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu