Az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlés lesz Debrecenben + videó

– Ez a Holdról is látszódni fog! Az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésre készülünk Debrecenben! – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Lázár János.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a békéscsabai Városi Sportcsarnokban 2026. február 21-én. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az építési és közlekedési miniszter az eddigi nagygyűléseket idézte fel a hangulatos összeállításban. Amint arról beszámoltunk, korábban Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta a figyelmet a szombati rendezvényre.

Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés!

– harangozta be a digitális polgári körök március 7-i háborúellenes gyűlését a miniszterelnök, aki szintén azt írta, hogy a szombati rendezvény minden eddigit felül fog múlni.

Óriási siker a digitális polgári körök országjárása

A nemzeti kormány békepárti álláspontja mögött rengetegen sorakoznak fel, óriási érdeklődés, telt házak jellemzik a háborúellenes gyűléseket, amelyeket a digitális polgári körök tavaly szeptemberben indítottak útjára.

A rendezvényeken Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt és válaszolt a résztvevők kéréseire, nem lesz ez másként a cívisvárosban sem.

Az országjárás eddigi rendezvényei: