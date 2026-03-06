Az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlés lesz Debrecenben + videó

– Ez a Holdról is látszódni fog! Az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésre készülünk Debrecenben! – írta a Facebook-oldalán közzétett videójához Lázár János.
Az építési és közlekedési miniszter az eddigi nagygyűléseket idézte fel a hangulatos összeállításban. Amint arról beszámoltunk, korábban Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta a figyelmet a szombati rendezvényre.
Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés!
– harangozta be a digitális polgári körök március 7-i háborúellenes gyűlését a miniszterelnök, aki szintén azt írta, hogy a szombati rendezvény minden eddigit felül fog múlni.
Óriási siker a digitális polgári körök országjárása
A nemzeti kormány békepárti álláspontja mögött rengetegen sorakoznak fel, óriási érdeklődés, telt házak jellemzik a háborúellenes gyűléseket, amelyeket a digitális polgári körök tavaly szeptemberben indítottak útjára.
A rendezvényeken Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt és válaszolt a résztvevők kéréseire, nem lesz ez másként a cívisvárosban sem.
Az országjárás eddigi rendezvényei:
- november 15-én Győrben,
- november 29-én Nyíregyházán,
- december 6-án Kecskeméten,
- december 13-án Mohácson,
- december 20-án Szegeden,
- január 17-én Miskolcon,
- január 24-én Kaposváron,
- január 31-én Hatvanban,
- február 7-én Szombathelyen,
- február 21-én Békéscsabán
- február 28-án pedig Esztergomban találkoztak a résztvevők.
