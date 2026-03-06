Ukrajna felrakta a halállistára a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját

Az oldalon olvashatók szerint Hajdu János azért került fel a listára, mert részt vett ukrán állampolgárok elrablásában és Ukrajnához tartozó állami pénzeszközök és speciális járművek eltulajdonításában, továbbá olyan tudatos cselekményekért, amelyek a nemzetek és államok közötti ellenségeskedés szítására irányulnak.

Ukrajna ellenségként listázta a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját, Hajdu Jánost (balra). Fotó: MTI

Hajdu Jánosról annyit tett közzé a honlap, hogy a 2010. szeptember 1-jén kelt kormányrendelettel lett a TEK igazgatója, korábban pedig Orbán Viktor személyi testőrségének vezetője volt civilként, valamint a Fidesz biztonsági igazgatójának tisztét is betöltötte.

A forrásokban a Mirotvorec első helyen idézi Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteki X-bejegyzését, amelyben a tárcavezető – az oldalon olvasható szöveg szerint –