Ukrajna felrakta a halállistára a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját

Felkerült az Ukrajna ellenségeit listázó Mirotvorec (Béketeremtő) nevű, civil aktivisták által működtetett halállistára Hajdu János, a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója, Orbán Viktor miniszterelnök egykori főtestőre pénteken.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 17:27
Orbán Viktor és Hajdu János
Az oldalon olvashatók szerint Hajdu János azért került fel a listára, mert részt vett ukrán állampolgárok elrablásában és Ukrajnához tartozó állami pénzeszközök és speciális járművek eltulajdonításában, továbbá olyan tudatos cselekményekért, amelyek a nemzetek és államok közötti ellenségeskedés szítására irányulnak.

Ukrajna ellenségként listázta a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját, Hajdu Jánost (b)
Ukrajna ellenségként listázta a Terrorelhárítási Központ főigazgatóját, Hajdu Jánost (balra). Fotó: MTI

Hajdu Jánosról annyit tett közzé a honlap, hogy a 2010. szeptember 1-jén kelt kormányrendelettel lett a TEK igazgatója, korábban pedig Orbán Viktor személyi testőrségének vezetője volt civilként, valamint a Fidesz biztonsági igazgatójának tisztét is betöltötte.

A forrásokban a Mirotvorec első helyen idézi Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteki X-bejegyzését, amelyben a tárcavezető – az oldalon olvasható szöveg szerint – 

Magyarország lépéseit túszejtésnek, pénzrablásnak, állami terrorizmusnak és zsarolásnak nevezte.

Idézi továbbá a Jevropejszka Pravda ukrán hírportált, amely hivatkozva a TSZN ukrán hírtelevízió diplomáciai körökből származó információira, azt írta, hogy 

az Oscsadbank ukrán állami pénzintézettől ellopott pénzszállító autókat a Magyar Terrorelhárítási Központ egy zárt területén rejtették el.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb elképesztő támadást indított Ukrajna Magyarország ellen, az ukrán külügyminiszter szállt bele ezúttal hazánkba.

Orbán Viktor és Hajdu János

