Szijjártó Péter arról számolt be, hogy előző nap minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az ukránok politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, és nyilvánvaló, hogy semmilyen fizikai, műszaki vagy technikai oka nincsen az olajblokádnak.
Brüsszel tíz nap után válaszolt a Barátság kőolajvezeték ügyében, lehet egy tippje ki mellé állt Von der Leyen
Az Európai Bizottság több mint tíz nap után válaszolt a magyar és a szlovák kormány közös levelére, de nem állt ki a két ország mellett Ukrajnával szemben a Barátság kőolajvezeték ügyében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten a tárca tájékoztatása szerint.
Ez mindenki számára kiderülhetett abból, hogy tegnap Zelenszkij elnök az ukrán kormány ülése után véglegesen elutasította szakértők helyszínre utazásának lehetőségét. Se magyar, se szlovák, se európai uniós szakértők nem nézhetik meg a Barátság kőolajvezetéket. Ennek az oka egyértelmű: a vezeték műszakilag, fizikailag abszolút mértékben készen áll az olajszállításra
– tudatta.
Zelenszkij elnök nem engedi az olajszállítást, mert ezzel be akar avatkozni a magyar választásba. Azt akarja, hogy egy ukránpárti miniszterelnöke és egy ukránbarát kormánya legyen Magyarországnak – tette hozzá.
Szijjártó Péter úgy vélekedett, az is világossá vált, hogy Kijev összejátszik Brüsszellel, ugyanis az Európai Bizottság több mint tíz nap után válaszolt a magyar és a szlovák kormány közös levelére.
Ebben a levélben egyáltalán nem álltak ki Magyarország és Szlovákia mellett. Ebben a levélben azt bizonygatták, hogy Magyarország és Szlovákia nem néz szembe ellátási nehézséggel. Az ukránokat mentegették, és nem álltak ki az európai uniós tagországok mellett. Ráadásul szégyenteljes módon Brüsszel összejátszik a horvátokkal is abban a tekintetben, hogy akadályozni próbálják orosz kőolaj importját Magyarországra és Szlovákiába a tengeren keresztül
– hangsúlyozta.
Miközben szavai szerint az európai jogi helyzet világos: az EU-s döntések értelmében Magyarország és Szlovákia mindaddig vásárolhat orosz kőolajat a tengeren, ameddig a csővezetékes szállítás nem lehetséges.
„Ez egy világos, érvényben lévő európai uniós döntés. Ennek ellenére az Európai Bizottság Horvátországgal összejátszva akadályozni próbálja az orosz kőolaj vásárlását a tengeri útvonalon”– mutatott rá.
Kiderült tehát az elmúlt napokban, hogy az ukránok csak és kizárólag politikai okok miatt nem engedik a vezetéken a szállítás újrakezdését. Ebben összejátszanak Brüsszellel, Brüsszel pedig összejátszik a horvátokkal abban a tekintetben, hogy nem akarják az olcsó orosz kőolaj szállítását megengedni a tengeren keresztül
– folytatta.
„Ez szégyenteljes, ez felháborító, még fontosabb, hogy megnyerjük a választást, mert csak egy szuverén nemzeti kormány jelenti a garanciát arra, hogy Magyarországon a jövőben is érvényben marad a rezsicsökkentés, hogy Magyarországon a jövőben is szuverén döntések születnek az energiabeszerzések kapcsán” – összegzett.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
Orbán Viktor mellett állt ki az osztrák főtitkár
Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának leállítását és a pénzügyi támogatások felfüggesztését is sürgette.
Brutális sorozás Dnyipróban: halálra rémült mindenki
Újabb bevetésen Zelenszkij emberei.
Szintet léptek az ukránok, magyar sportolónőt fenyegettek meg
Az ukránok kimutatták a foguk fehérjét.
Orosz csapássorozat ért több ukrán települést
Több tucat gyereket is kitelepítettek.
Orbán Viktor mellett állt ki az osztrák főtitkár
Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának leállítását és a pénzügyi támogatások felfüggesztését is sürgette.
Brutális sorozás Dnyipróban: halálra rémült mindenki
Újabb bevetésen Zelenszkij emberei.
Szintet léptek az ukránok, magyar sportolónőt fenyegettek meg
Az ukránok kimutatták a foguk fehérjét.
Orosz csapássorozat ért több ukrán települést
Több tucat gyereket is kitelepítettek.
