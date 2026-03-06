Brüsszel tíz nap után válaszolt a Barátság kőolajvezeték ügyében, lehet egy tippje ki mellé állt Von der Leyen

Szijjártó Péter úgy vélekedett, az is világossá vált, hogy Kijev összejátszik Brüsszellel, ugyanis az Európai Bizottság több mint tíz nap után válaszolt a magyar és a szlovák kormány közös levelére.

Ebben a levélben egyáltalán nem álltak ki Magyarország és Szlovákia mellett. Ebben a levélben azt bizonygatták, hogy Magyarország és Szlovákia nem néz szembe ellátási nehézséggel. Az ukránokat mentegették, és nem álltak ki az európai uniós tagországok mellett. Ráadásul szégyenteljes módon Brüsszel összejátszik a horvátokkal is abban a tekintetben, hogy akadályozni próbálják orosz kőolaj importját Magyarországra és Szlovákiába a tengeren keresztül

– hangsúlyozta.

Miközben szavai szerint az európai jogi helyzet világos: az EU-s döntések értelmében Magyarország és Szlovákia mindaddig vásárolhat orosz kőolajat a tengeren, ameddig a csővezetékes szállítás nem lehetséges.