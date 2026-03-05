czepek gáborukrajnakijev

Magyarország ultimátumot adott Ukrajnának: három napot kap Kijev a Barátság kőolajvezeték újraindítására + videó

Magyarország ötfős delegációt állított fel a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának vizsgálatára, és három munkanapot adott Kijevnek a szállítás helyreállítására vagy a helyszíni szemle engedélyezésére. Czepek Gábor szerint semmilyen jogi akadálya nincs az orosz eredetű kőolaj továbbításának.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 20:05
Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség megalakulásáról tartott sajtótájékoztatón a minisztériumban 2026. március 5-én Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Megalakult az az ötfős delegáció, amely a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgálná meg abban az esetben, ha Kijev három munkanapon belül nem indítaná újra a kőolajszállítást – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, egyben a küldöttség vezetője csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.

Czepek Gábor közölte:

felszólítják Kijevet, hogy három munkanapon belül állítsa helyre a Barátság kőolajvezetéken Magyarország felé a kőolajszállítást, vagy tegye lehetővé a küldöttség számára a szemrevételezést és a helyszíni állapotfelmérést a Brodi településen lévő alállomáson.

Az erről szóló levelet még csütörtökön elküldik Denisz Smihal első miniszterelnök-helyettesnek, ukrán energetikai miniszternek – jegyezte meg.

Az államtitkár elmondta:

a megjelent kormányhatározat felkérése és lehetősége alapján az ötfős, általa vezetett küldöttségben helyet kapott a Mol két szakembere és két, nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető.

Az államtitkár három fő okot jelölt meg a küldöttség felállítására: az egyik, hogy évi ötmillió tonna kőolaj érkezik a Barátság kőolajvezetéken, így ez Magyarország egyik fő energiaellátási útvonala. – A magyar rezsicsökkentés alapja és a magyar energiaellátás alapja – hangsúlyozta.

Czepek Gábor a második okról szólva rámutatott: Magyarország energiaellátásának alapja a vezetéken érkező olcsó, Ural típusú olaj. Ez az elmúlt négy évben 650 milliárd forint árelőny után 500 milliárd forint adóbevételt biztosított a rezsivédelmi alapnak. Tehát a rezsivédelem fenntartásának egyik oszlopa ez az Ural típusú kőolaj és ez a vezeték – mondta.

A harmadik fő ok, hogy új szintre lépett az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus, és emiatt a nyugati kőolajellátási útvonal elnehezült és a dízelpiacot is sokk érte. Ilyen esetben különösen felértékelődik egy másik ellátási útvonal, jelesül a keleti – mutatott rá.

Czepek Gábor emlékeztetett, január 27. óta egy csepp kőolaj nem érkezik a Barátság kőolajvezetéken. 

– A kőolaj – amiről szó van – a Mol tulajdona, azt egy fehéroroszországi állomáson veszik át, és ezután érkezik Ukrajnába. Ukrajna és az ukrán szállító cég csak a transzportot végzi 

– mutatott rá.

A politikus kiemelte azt is, hogy semmiféle szankció, semmiféle európai uniós rendelet nem érinti a kőolajszállítást. – A Barátság kőolajvezetéken az orosz típusú Ural kőolajat behozhatjuk korlátozásmentesen – mondta. Megjegyezte azt is, hogy semmiféle hátraléka nincs a Molnak sem az oroszok felé, sem az ukrán szállító cég felé.

Szavai szerint mindebből adódóan úgy látják, hogy 

Kijev és Brüsszel társulva a Tisza Párttal időt húz, és nettó belpolitikai céljai vannak annak, hogy nem indítják újra a szállítást.

Ugyanis megalapozott információik szerint ugyan sérült egy tartály az érintett alállomáson, de a vezeték érintetlen és a szállítás helyreállítható – jelentette ki Czepek Gábor.

Közölte: szintén csütörtökön megkereste Denisa Sakova szlovák miniszterelnök-helyettest és gazdasági minisztert abból a célból, hogy Szlovákia is csatlakozzon a kezdeményezéshez és a küldöttség munkájához. Továbbá minderről az illetékes magyar képviselők is számot adtak az Európai Bizottsággal történt egyeztetésen.

„Úgy látjuk, és minden információ azt igazolja, hogy a szállítás megkezdhető a Barátság kőolajvezetéken, hovatovább, minden jogi előírás minket igazol és Ukrajna azon kötelességét, hogy elindítsa a szállítást Magyarország felé”

 – jelentette ki Czepek Gábor. Hozzátette: ez nem lehetőség, nem óhaj, hanem kötelessége Ukrajnának, mégpedig az Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási megállapodás, valamint az 1991-es ukrán–magyar nemzetközi szerződés alapján.

Az államtitkár beszámolt arról is, a Mol szakemberei azt a tájékoztatást kapták az Ukrtransnafta szakembereitől, hogy már csak a hatósági engedélyezés van hátra ahhoz, hogy a szállítás megindulhasson Magyarország felé. 

„Magyarul politikai döntéstől függ az, hogy megindulhat-e a kőolaj Magyarországra”

 – mondta.

Czepek Gábor emlékeztetett arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosságra hozta azt a műholdfelvételt, amelyből világosan látszik, hogy nem a vezeték, hanem egy mellette lévő tartály sérült meg, ebből adódóan a szállítás helyreállítható.

Mint megjegyezte,

 titkosszolgálati információk is az előbbieket erősítik.

Kérdésekre válaszolva az államtitkár elmondta: biztos benne, hogy jobb belátásra fog térni Kijev, és hamarosan elindulnak a szállítások Magyarország felé.

Ennek a feltételezésnek az okai között sorolta, hogy Magyarország biztosítja Ukrajna gáz- és áramimportjának a 45 százalékát, amely a gáz esetében hárommillió háztartást, míg az áram esetében egymillió háztartást jelent Ukrajnában. Magyarország nem szeretne azzal élni, amivel Szlovákia már élt – jegyezte meg utalva arra, Szlovákia felmondta a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését Ukrajnával.

Közölte továbbá, hogy 

Magyarország élni fog minden jog adta lehetőségével az Európai Unión belül.

Amíg Magyarország felé ezt a stratégiai kőolajszállítást nem állítja helyre Kijev, addig nem fogunk hozzájárulni a 90 milliárd eurós kölcsönükhöz – fogalmazott Czepek Gábor. Ezenkívül Magyarország élni fog a társulási megállapodás jogi lehetőségeivel, továbbá bírósági eljárás kezdeményezésére is van lehetőség, amennyiben nem vezet eredményre az Európai Unió és Kijev közötti tárgyalás – mutatott rá.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai–iráni konfliktus miatt kialakult helyzetben nem teheti meg Európa azt, hogy egy ellátási útvonalról, erről a keleti útvonalról lemondjon.

Czepek Gábor közölte: bíznak abban, hogy a jövő hét keddi munkaidő végéig a küldöttség lehetőséget kap a szemrevételezésre, vagy pedig elindul a kőolaj Magyarország felé. Ha nem, akkor megvizsgálják a következő lépéseket, betartva minden diplomáciai utat – tette hozzá.

Borítókép: Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség megalakulásáról tartott sajtótájékoztatón, a minisztériumban 2026. március 5-én (Forrás: MTI/Hegedűs Róbert)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

