Magyarország ultimátumot adott Ukrajnának: három napot kap Kijev a Barátság kőolajvezeték újraindítására + videó

Megalakult az az ötfős delegáció, amely a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgálná meg abban az esetben, ha Kijev három munkanapon belül nem indítaná újra a kőolajszállítást – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, egyben a küldöttség vezetője csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.

Czepek Gábor közölte:

felszólítják Kijevet, hogy három munkanapon belül állítsa helyre a Barátság kőolajvezetéken Magyarország felé a kőolajszállítást, vagy tegye lehetővé a küldöttség számára a szemrevételezést és a helyszíni állapotfelmérést a Brodi településen lévő alállomáson.

Az erről szóló levelet még csütörtökön elküldik Denisz Smihal első miniszterelnök-helyettesnek, ukrán energetikai miniszternek – jegyezte meg.

Az államtitkár elmondta:

a megjelent kormányhatározat felkérése és lehetősége alapján az ötfős, általa vezetett küldöttségben helyet kapott a Mol két szakembere és két, nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető.

Az államtitkár három fő okot jelölt meg a küldöttség felállítására: az egyik, hogy évi ötmillió tonna kőolaj érkezik a Barátság kőolajvezetéken, így ez Magyarország egyik fő energiaellátási útvonala. – A magyar rezsicsökkentés alapja és a magyar energiaellátás alapja – hangsúlyozta.

Czepek Gábor a második okról szólva rámutatott: Magyarország energiaellátásának alapja a vezetéken érkező olcsó, Ural típusú olaj. Ez az elmúlt négy évben 650 milliárd forint árelőny után 500 milliárd forint adóbevételt biztosított a rezsivédelmi alapnak. Tehát a rezsivédelem fenntartásának egyik oszlopa ez az Ural típusú kőolaj és ez a vezeték – mondta.

A harmadik fő ok, hogy új szintre lépett az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus, és emiatt a nyugati kőolajellátási útvonal elnehezült és a dízelpiacot is sokk érte. Ilyen esetben különösen felértékelődik egy másik ellátási útvonal, jelesül a keleti – mutatott rá.

Czepek Gábor emlékeztetett, január 27. óta egy csepp kőolaj nem érkezik a Barátság kőolajvezetéken.

– A kőolaj – amiről szó van – a Mol tulajdona, azt egy fehéroroszországi állomáson veszik át, és ezután érkezik Ukrajnába. Ukrajna és az ukrán szállító cég csak a transzportot végzi

– mutatott rá.