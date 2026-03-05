Magyar Péter megérezte, hogy itt a vége, átlátnak rajta a magyarok

– Példátlan és felháborító, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort – jelentette ki a Fidesz budapesti elnöke csütörtökön Körmenden, a pártja választási fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón. Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: az ukrán elnök maga is elmondta, mindezt azért tette, mert Magyarország mindaddig blokkolja azt a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt támogatást, amíg Zelenszkij elnök nem hajlandó újra megnyitni a Barátság kőolajvezetéket, helyreállítani Magyarország irányába a kőolajszállítást.

– Zelenszkij elnök egyébként nyilatkozott is arról, hogy ez az ukránok döntése – mondta a fideszes politikus, hozzáfűzve, a magyar kormány adatai is azt mutatják, hogy az ukránok zsarolnak minket, mert Magyarország nem támogatja, hogy Ukrajna 2027-ben belépjen az Európai Unióba, ahogy

azt sem támogatjuk, hogy fegyvereket küldjünk, és azt sem engedjük, hogy hazánk bevonódjon ebbe a háborúba.

– Zelenszkij azt mondta, hogy ha a magyar miniszterelnök továbbra is blokkolja a 90 milliárd eurós összeget, ami fegyverekre menne, akkor majd ki kell adni a fegyveres erőknek annak a címét, aki blokkolja ezt az összeget, ez a blokkoló pedig maga Orbán Viktor – fogalmazott Szentkirályi Alexandra, hangsúlyozva, hogy az ukrán elnök a halálos fenyegetéssel túllépett egy határt, kijelentése példátlan és felháborító.

A politikus kiemelte, mindezek mellett még azt a színjátékot is végig kell néznünk Magyar Péter részéről, hogy most, ennyi idővel a Barátság kőolajvezeték elzárását követően azt mondja: felszólítja Zelenszkij elnököt, hogy nyissa újra a vezetéket, és arra is, hogy a magyar miniszterelnök felé tett kijelentését vonja vissza.

– Na, most én ezt Magyar Péter részéről egy álszent, kétszínű, hazug színjátéknak tartom – szögezte le. Mint rámutatott, az elmúlt hetekben és hónapokban a magyar emberek megtapasztalhatták, hogy Magyar Péter nem a magyarok oldalán áll.

– Hol volt ő az elmúlt hetekben, mikor szólalt meg annak érdekében, hogy nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket? Hol volt, amikor hazahoztunk hadifogságból két olyan, magyar állampolgársággal is rendelkező ukrajnai férfit, akiket kényszersorozással vittek el a frontra egy húsdarálóba? Hol volt, amikor emiatt az ukránok azonnal fenyegetni kezdtek? – sorolta kérdéseit. Hozzátette:

Magyar Péter érzi, hogy a magyar emberek átlátnak rajta, tudják, hogy ukrán és brüsszeli érdekeket képvisel, ezért akar egy ócska színjátékot előadni.

Szentkirályi Alexandra kijelentette: ebben a rendkívül turbulens és sokszor ijesztő nemzetközi politikában egy olyan emberre van szükség, aki biztos kézzel vezeti az országot, nem hajlik meg zsarolások vagy fenyegetések előtt, és mindig a magyar érdeket fogja képviselni. – Ez az ember Orbán Viktor – mondta a Fidesz budapesti elnöke.