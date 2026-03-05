szentkirályi alexandraukrajnaorbán viktorMagyar Péter

Magyar Péter megérezte, hogy itt a vége, átlátnak rajta a magyarok

Ez már csak színjáték, elérkezett az utolsó felvonás a Zelenszkijjel közös színdarabban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 21:03
– Példátlan és felháborító, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort – jelentette ki a Fidesz budapesti elnöke csütörtökön Körmenden, a pártja választási fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón. Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: az ukrán elnök maga is elmondta, mindezt azért tette, mert Magyarország mindaddig blokkolja azt a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt támogatást, amíg Zelenszkij elnök nem hajlandó újra megnyitni a Barátság kőolajvezetéket, helyreállítani Magyarország irányába a kőolajszállítást. 

– Zelenszkij elnök egyébként nyilatkozott is arról, hogy ez az ukránok döntése – mondta a fideszes politikus, hozzáfűzve, a magyar kormány adatai is azt mutatják, hogy az ukránok zsarolnak minket, mert Magyarország nem támogatja, hogy Ukrajna 2027-ben belépjen az Európai Unióba, ahogy 

azt sem támogatjuk, hogy fegyvereket küldjünk, és azt sem engedjük, hogy hazánk bevonódjon ebbe a háborúba. 

– Zelenszkij azt mondta, hogy ha a magyar miniszterelnök továbbra is blokkolja a 90 milliárd eurós összeget, ami fegyverekre menne, akkor majd ki kell adni a fegyveres erőknek annak a címét, aki blokkolja ezt az összeget, ez a blokkoló pedig maga Orbán Viktor – fogalmazott Szentkirályi Alexandra, hangsúlyozva, hogy az ukrán elnök a halálos fenyegetéssel túllépett egy határt, kijelentése példátlan és felháborító. 

A politikus kiemelte, mindezek mellett még azt a színjátékot is végig kell néznünk Magyar Péter részéről, hogy most, ennyi idővel a Barátság kőolajvezeték elzárását követően azt mondja: felszólítja Zelenszkij elnököt, hogy nyissa újra a vezetéket, és arra is, hogy a magyar miniszterelnök felé tett kijelentését vonja vissza. 

– Na, most én ezt Magyar Péter részéről egy álszent, kétszínű, hazug színjátéknak tartom – szögezte le. Mint rámutatott, az elmúlt hetekben és hónapokban a magyar emberek megtapasztalhatták, hogy Magyar Péter nem a magyarok oldalán áll. 

– Hol volt ő az elmúlt hetekben, mikor szólalt meg annak érdekében, hogy nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket? Hol volt, amikor hazahoztunk hadifogságból két olyan, magyar állampolgársággal is rendelkező ukrajnai férfit, akiket kényszersorozással vittek el a frontra egy húsdarálóba? Hol volt, amikor emiatt az ukránok azonnal fenyegetni kezdtek? – sorolta kérdéseit. Hozzátette: 

Magyar Péter érzi, hogy a magyar emberek átlátnak rajta, tudják, hogy ukrán és brüsszeli érdekeket képvisel, ezért akar egy ócska színjátékot előadni. 

Szentkirályi Alexandra kijelentette: ebben a rendkívül turbulens és sokszor ijesztő nemzetközi politikában egy olyan emberre van szükség, aki biztos kézzel vezeti az országot, nem hajlik meg zsarolások vagy fenyegetések előtt, és mindig a magyar érdeket fogja képviselni. – Ez az ember Orbán Viktor – mondta a Fidesz budapesti elnöke. 

V. Németh Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője, aki újra indul a mandátumért az áprilisi országgyűlési választáson, a fórum előtti sajtótájékoztatón arról beszélt: az elmúlt napokban az iráni konfliktussal az egész világ egy új helyzetbe került. – Egyelőre nem látjuk, hogyan alakulnak majd az energiaárak, miként oldódhatnak meg a háborús konfliktusok, de az tisztán látható, ebben a helyzetben egy gyakorlott, elismert vezetőre van szükség, akivel esély van arra, hogy Magyarország továbbra is egy biztonságos ország legyen – hangoztatta V. Németh Zsolt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Néző László
Zelenszkij, a lator elnök

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

