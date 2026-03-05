Meglátogatta a tegnap kiszabadult két kárpátaljai magyart Orbán Viktor miniszterelnök.

Az éjjel Szijjártó Péterrel hazatért hadifoglyokkal ma Orbán Viktor is beszélt (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A kiszabadult hadifoglyok elmondták, hogy mindketten a kényszersorozás áldozatai lettek.

Mint egyikük elmondta, az ukránok között gúnyneve is van a toborzóknak: embervadászoknak hívják őket.

A kárpátaljai magyarok a fronton szerzett tapasztalataikról is meséltek a miniszterelnöknek. Egyikük kilenc, másikuk mindössze egy hónapot volt a fronton, utóbbi akkor sebesült meg, amikor ráomlott egy épület, amelyet több dróntámadás is ért – legutóbb már ukrán részről.

Azt mondták, így könnyebb. Lenulláznak és kész

– fogalmazott a férfi, aki egyúttal megköszönte a magyar kormány erőfeszítéseit.

Nem adjuk olyan könnyen a bőrünket!

– zárta a beszélgetést Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)