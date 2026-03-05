Orbán ViktorUkrajnahadifoglyokorosz-ukrán háború

„Lenulláznak és kész”

Embervadászoknak gúnyolják az ukránok a kényszersorozást foganatosító toborzókat – mondták el a miniszterelnöknek az orosz fogságból tegnap kiszabadult hadifoglyok. Orbán Viktor a fronton szerzett tapasztalataikról is kérdezte a két kárpátaljai magyart.

Munkatársunktól
2026. 03. 05. 21:20
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Meglátogatta a tegnap kiszabadult két kárpátaljai magyart Orbán Viktor miniszterelnök.

Az éjjel Szijjártó Péterrel hazatért hadifoglyokkal ma Orbán Viktor is beszélt
Az éjjel Szijjártó Péterrel hazatért hadifoglyokkal ma Orbán Viktor is beszélt (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A kiszabadult hadifoglyok elmondták, hogy mindketten a kényszersorozás áldozatai lettek.

Mint egyikük elmondta, az ukránok között gúnyneve is van a toborzóknak: embervadászoknak hívják őket.

A kárpátaljai magyarok a fronton szerzett tapasztalataikról is meséltek a miniszterelnöknek. Egyikük kilenc, másikuk mindössze egy hónapot volt a fronton, utóbbi akkor sebesült meg, amikor ráomlott egy épület, amelyet több dróntámadás is ért – legutóbb már ukrán részről.

Azt mondták, így könnyebb. Lenulláznak és kész

– fogalmazott a férfi, aki egyúttal megköszönte a magyar kormány erőfeszítéseit.

Nem adjuk olyan könnyen a bőrünket!

– zárta a beszélgetést Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

