Meglátogatta a tegnap kiszabadult két kárpátaljai magyart Orbán Viktor miniszterelnök.
A kiszabadult hadifoglyok elmondták, hogy mindketten a kényszersorozás áldozatai lettek.
Mint egyikük elmondta, az ukránok között gúnyneve is van a toborzóknak: embervadászoknak hívják őket.
A kárpátaljai magyarok a fronton szerzett tapasztalataikról is meséltek a miniszterelnöknek. Egyikük kilenc, másikuk mindössze egy hónapot volt a fronton, utóbbi akkor sebesült meg, amikor ráomlott egy épület, amelyet több dróntámadás is ért – legutóbb már ukrán részről.
Azt mondták, így könnyebb. Lenulláznak és kész
– fogalmazott a férfi, aki egyúttal megköszönte a magyar kormány erőfeszítéseit.
Nem adjuk olyan könnyen a bőrünket!
– zárta a beszélgetést Orbán Viktor.
