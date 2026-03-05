Dubajból is elindult az első mentesítő járat, rengeteg magyarral a fedélzeten

– Néhány perccel ezelőtt felszállt első mentesítő járatunk Dubajból. A FlyDubaitól bérelt repülőgép fedélzetén 161 honfitársunk tér haza – írta a közösségi oldalán Szijjártó Péter csütörtök késő este. A hírt sokan várták, mert rengeteg magyar rekedt Dubajban az iráni háború miatt. A külgazdasági és külügyminiszter hozzá is tette posztjában:

Folytatás holnap Sharm-el-Sheikh-ből és újra Dubajból.

Korábban Jordániából már érkezett egy mentesítő járat Magyarországra, amely szintén a térségben rekedt magyarokat menekítette haza. A Dubajban és az Emírségek más városaiban rekedt magyarok beszámolóit alább olvashatják: