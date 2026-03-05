Rendkívüli

Dubajból is elindult az első mentesítő járat, rengeteg magyarral a fedélzeten

szijjártó pétermentesítő járatdubajháború

Intézkedik a kormány, holnap Sharm-el-Sejkből is hazahozzák a magyarokat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 23:03
– Néhány perccel ezelőtt felszállt első mentesítő járatunk Dubajból. A FlyDubaitól bérelt repülőgép fedélzetén 161 honfitársunk tér haza – írta a közösségi oldalán Szijjártó Péter csütörtök késő este. A hírt sokan várták, mert rengeteg magyar rekedt Dubajban az iráni háború miatt. A külgazdasági és külügyminiszter hozzá is tette posztjában:  

Folytatás holnap Sharm-el-Sheikh-ből és újra Dubajból.

Korábban Jordániából már érkezett egy mentesítő járat Magyarországra, amely szintén a térségben rekedt magyarokat menekítette haza. A Dubajban és az Emírségek más városaiban rekedt magyarok beszámolóit alább olvashatják: 

Borítókép: Rakétacsóva az égen az egyesült arab emírségekbeli Dubaj felett 2026. február 28-án, amelynek reggelén Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. A síita állam válaszul rakétákkal támadja Izraelt és a szomszédos arab országokban levő amerikai katonai célpontokat. Fotó: MTI/AP/Fatima Sbair

Néző László
idezojelekzelenszkij

Zelenszkij, a lator elnök

Néző László avatarja

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

