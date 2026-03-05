Littler csattanós választ adott, elrontotta a walesi szurkolók örömünnepét

Fergeteges hangulatra volt kilátás a darts Premier League 5., cardiffi állomásán, ugyanis először szerepel két walesi a sorozatban, ráadásul mindketten nagyszerűen: a Glasgow-ban diadalmaskodó Jonny Clayton némi meglepetésre éllovasként érkezett a hazai versenyre, de az Antwerpenben győzedelmeskedő Gerwyn Price is a tabella felső feléből várhatta az otthoni fordulót.

Luke Littler nyerte a darts Premier League cardiffi állomását Fotó: PDC/X

A walesi drukkereknek azonban várniuk kellett a kedvencekre, „be kellett érniük” első meccsként Michael van Gerwen és Luke Humphries összecsapásával. Kettejük közül eddig inkább a holland teljesített jobban, a címvédő angol meglepetésre még csak döntőbe sem jutott az első négy versenyen, míg MvG két fináléból egyet megnyert. Ezúttal viszont az angol megvillantotta tudását, s valósággal lemosta a hétszeres PL-győztest, különösen az 50 százalék feletti kiszállózása volt imponáló.

Az egy győzelmével és három elődöntőjével a tabellát vezető Clayton a közvetlenül mögötte álló Gian van Veen ellen kezdett, és a hazai szurkolók örömére ezúttal is sikerrel vette a negyeddöntőt. A másik walesi szintén továbbment, igaz, Price sokkal jobban megszenvedett a Belfastban nyerő Stephen Bunting ellen, de végül a döntő leg az ő javára kedvezett. Az elődöntő mezőnye Luke Littlerrel vált teljessé, a kétszeres világbajnok úgy győzte le a PL-ben továbbra is nyeretlen Josh Rockot, hogy az északír a negyeddöntő legmagasabb átlagát (103,72) dobta.

A legjobb négy között Humphries meg sem tudta közelíteni a Van Gerwen elleni játékát, többször is idegesen gesztikulált, így az is kisebb csoda volt, hogy négy leget nyerni tudott az ismét döntőig menetelő Clayton ellen. Price-nak Littler már nagy falatnak bizonyult, az angol egészen elképesztő, 111,05-ös körátlaggal masírozott a fináléba.

Ott pedig fantasztikus játékkal örvendeztették meg a cardiffi közönséget, Clayton és Littler is 100 feletti átlagig jutott, végül utóbbi nyert 6-4-re, megszerezve első tornagyőzelmét a mostani kiírásban. Littler több kritikát is kapott az eddigi teljesítménye miatt – az előző két viadalon például egyaránt Clayton búcsúztatta –, ám ezúttal azt a formáját hozta, melyben nem nagyon lehet megállítani. Érdekesség, hogy az ötödik állomáson az ötödik különböző játékos diadalmaskodott.