Rendkívüli

Dubajból is elindult az első mentesítő járat, rengeteg magyarral a fedélzeten

darts Premier LeagueLuke Humphriesdarts

Littler csattanós választ adott, elrontotta a walesi szurkolók örömünnepét

Luke Littler végre célba ért. Csütörtökön a walesi Cardiffban folytatódott a darts Premier League 2026-os kiírása, immár az ötödik állomással, a kétszeres világbajnok pedig megszerezte az első tornagyőzelmét.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 23:59
A világelső nem talált legyőzőre a walesi Premier League-fordulóban Forrás: PDC/X
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fergeteges hangulatra volt kilátás a darts Premier League 5., cardiffi állomásán, ugyanis először szerepel két walesi a sorozatban, ráadásul mindketten nagyszerűen: a Glasgow-ban diadalmaskodó Jonny Clayton némi meglepetésre éllovasként érkezett a hazai versenyre, de az Antwerpenben győzedelmeskedő Gerwyn Price is a tabella felső feléből várhatta az otthoni fordulót.

Luke Littler nyerte a darts Premier League cardiffi állomását
Luke Littler nyerte a darts Premier League cardiffi állomását Fotó: PDC/X

A walesi drukkereknek azonban várniuk kellett a kedvencekre, „be kellett érniük” első meccsként Michael van Gerwen és Luke Humphries összecsapásával. Kettejük közül eddig inkább a holland teljesített jobban, a címvédő angol meglepetésre még csak döntőbe sem jutott az első négy versenyen, míg MvG két fináléból egyet megnyert. Ezúttal viszont az angol megvillantotta tudását, s valósággal lemosta a hétszeres PL-győztest, különösen az 50 százalék feletti kiszállózása volt imponáló.

Az egy győzelmével és három elődöntőjével a tabellát vezető Clayton a közvetlenül mögötte álló Gian van Veen ellen kezdett, és a hazai szurkolók örömére ezúttal is sikerrel vette a negyeddöntőt. A másik walesi szintén továbbment, igaz, Price sokkal jobban megszenvedett a Belfastban nyerő Stephen Bunting ellen, de végül a döntő leg az ő javára kedvezett. Az elődöntő mezőnye Luke Littlerrel vált teljessé, a kétszeres világbajnok úgy győzte le a PL-ben továbbra is nyeretlen Josh Rockot, hogy az északír a negyeddöntő legmagasabb átlagát (103,72) dobta.

A legjobb négy között Humphries meg sem tudta közelíteni a Van Gerwen elleni játékát, többször is idegesen gesztikulált, így az is kisebb csoda volt, hogy négy leget nyerni tudott az ismét döntőig menetelő Clayton ellen. Price-nak Littler már nagy falatnak bizonyult, az angol egészen elképesztő, 111,05-ös körátlaggal masírozott a fináléba.

Ott pedig fantasztikus játékkal örvendeztették meg a cardiffi közönséget, Clayton és Littler is 100 feletti átlagig jutott, végül utóbbi nyert 6-4-re, megszerezve első tornagyőzelmét a mostani kiírásban. Littler több kritikát is kapott az eddigi teljesítménye miatt – az előző két viadalon például egyaránt Clayton búcsúztatta –, ám ezúttal azt a formáját hozta, melyben nem nagyon lehet megállítani. Érdekesség, hogy az ötödik állomáson az ötödik különböző játékos diadalmaskodott.

A Premier League március 12-én, Nottinghamban folytatódik: Rock Buntinggal, Clayton Van Gerwennel, Humphries Van Veennel, Price pedig Littlerrel küzd meg a negyeddöntőben.

Darts Premier League, 5. állomás, Cardiff

Negyeddöntő

  • Michael van Gerwen (holland, 92,36)–Luke Humphries (angol, 96,21) 1-6
  • Gian van Veen (holland, 92,65)–Jonny Clayton (walesi, 95,54) 4-6
  • Gerwyn Price (walesi, 92,75)–Stephen Bunting (angol, 97,02) 6-5
  • Luke Littler (angol, 96,2)–Josh Rock (északír, 103,72) 6-4

Elődöntő

  • Humphries (91,06)–Clayton (94,98) 4-6
  • Price (97,34)–Littler (111,05) 3-6

Döntő

  • Clayton (100,9)–Littler (106,44) 4-6

További statisztikai érdekességek ide kattintva elérhetőek!

A Premier League állása:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekzelenszkij

Zelenszkij, a lator elnök

Néző László avatarja

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu