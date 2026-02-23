Luke Littler hálás lehet ellenfele kilencnyilasáért, amiatt írt történelmet + videó

Negyvennyolc dartsozó részvételével, a történelem során első alkalommal rendeztek PDC European Tour-fordulót Lengyelországban. A krakkói viadal végül Luke Littler győzelmével zárult, a világelső a döntőben a kilencnyilast is dobó Gian van Veent győzte le 8-4-re.

Gian van Veennek a kilencnyilas is kevés volt Luke Littler ellen (Fotó: PDC/X)

Luke Littlert nem lehetett megállítani Krakkóban

Littler magabiztos meneteléssel jutott el a fináléig, Mike De Decker (6-1), Ross Smith (6-2), Josh Rock (6-1) és Chris Dobey (7-3) sem tudta felvenni vele a versenyt, Van Veen ellen pedig feltette a koronát a teljesítményére. Pedig a holland mindent megtett, hogy a Premier League nyitófordulója után ismét legyőzze a kétszeres világbajnokot, a nyolc nyert legig tartó döntőben kilencnyilast is dobott, ám az üdvösséghez is kevésnek bizonyult. A PL-ben eddig visszafogottan teljesítő Littler ezúttal a legjobb arcát mutatta, 108 feletti körátlaggal zárta a finálét, és ezzel megnyerte karrierje ötödik European Tour-állomását.

– Ez mindenképpen lendületet adhat. A múltban is dobtak ellenem kilencnyilast, ez nagy teljesítmény, nem könnyű megcsinálni. Az járt a fejemben, hogy most kell támadnom, amíg érzelmileg túlcsordult. Ezt a lendületet jó lenne továbbvinni Belfastba – utalt Littler a Premier League következő állomására.

Gian van Veen sajnálja a kilencnyilasát

Van Veen élete során először dobott televíziós kilencnyilast, ám utólag azt kívánta, bár ne tette volna.

– Bárcsak elhibáztam volna a dupla tizenkettőt! Persze nagyon boldog vagyok, hogy kilencnyilast dobtam, de a következő két-három legben nem voltam elég jó.

Annyira izgatott lettem a kilencnyilas miatt, hogy ez a döntőbe került

– mondta a holland, aki harmadszor maradt alul European Tour-döntőben, s így az első sikerére továbbra is várni kell.

Van Veen kilencnyilasa:

Littlerék legközelebb csütörtökön, a Premier League belfasti állomásán állnak tábla elé, míg a European Tour március 13-án a European Darts Trophyval folytatódik Németországban, Göttingenben.