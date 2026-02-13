Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

Gerwyn Pricedarts Premier Leaguedarts

A kifütyült világbajnok elárulta, hogyan lehet felvenni a versenyt Luke Littlerékkel

Gerwyn Price győzelmével ért véget a darts Premier League 2026-os kiírásának második, antwerpeni állomása. A saját bevallása szerint élete formájában dobáló Gerwyn Price úgy érzi, idén biztosan lesz major tornagyőzelme, ám tudja, így is kell még fejlődnie, hogy felvegye a versenyt a Luke Littler, Luke Humphries kettőssel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 13:54
A walesi klasszis mindent megtesz azért, hogy ismét major tornát nyerjen Fotó: Belga/Elias Rom
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az antwerpeni közönség által a dobásai közben is rendre kifütyült dartsvilágbajnok, Gerwyn Price a newcastle-i Premier League-forduló két döntősét, Gian van Veent és Michael van Gerwent is legyőzte Belgiumban: előbbit a negyeddöntőben, utóbbit a fináléban múlta felül, míg közte szoros mérkőzésen búcsúztatta honfitársát, Jonny Claytont.

Gerwyn Price sikerével zárult az antwerpeni Premier League-forduló
Gerwyn Price sikerével zárult az antwerpeni Premier League-forduló. Fotó: PDC

A Jégember 2021-ben megnyerte a világbajnokságot, egy évvel előtte a World Grand Prix bajnoka lett, míg a Grand Slam of Dartsban háromszoros győztesnek vallhatja magát, ám ezek a sikerek lassan a múlt ködébe vesznek. Major tornát öt éve nem nyert, és most azon dolgozik, hogy véget vessen ennek a rossz sorozatnak – elmondása szerint erre biztosan sor kerül idén.

– Tudom, hogy jól játszom, de ezt a nagy színpadon is meg kell tenni, márpedig ez nem mindig sikerül. Giannak volt esélye legyőzni, másképp is alakulhatott volna az este, és akkor hazamegyek egy újabb vereséggel. Szerencsére túléltem, ami kicsit több önbizalmat adott.

Gerwyn Price utolérné Luke Littleréket

A márciusban a 41. életévét betöltő klasszis tisztában van vele, hogy még ennél is jobb teljesítményre van szüksége, ha fel akarja venni a versenyt Luke Littlerrel vagy Luke Humphriesszal.

– Úgy érzem, a legjobb játékomat nyújtom. Egész egyszerűen csak nem nyerek versenyeket, de jönni fog majd ez is. Ha így folytatom, biztosan nyerek major tornát, Pro Tourt, European Tour-viadalt. Csak minél több versenyen kell indulnom, és tartani a formámat. Nyilvánvalóan a ranglistapontok és versenyek a legfontosabbak, de hétről hétre kiállni a közönség elé, jól teljesíteni, nyerni és pontokat szerezni. Ez ad önbizalmat a Pro Tour és az Európa-bajnokság előtt. Ez a legfontosabb prioritásom, győzelmekre van szükségem, hogy önbizalmat adjanak – mondta.

A Premier League február 19-én Glasgow-ban folytatódik, akkor Price ellenfele Clayton lesz a negyeddöntőben.

Darts Premier League, 2. állomás, Antwerpen

Negyeddöntő

  • Luke Littler (angol, a világranglistán 1., 105,16-os körátlag)–Luke Humphries (angol, 2., 102,37) 6-5
  • Michael van Gerwen (holland, 4., 89,05)–Josh Rock (északír, 9., 79,34) 6-2
  • Jonny Clayton (walesi, 5., 103,93)–Stephen Bunting (angol, 7., 99,55) 6-4
  • Gerwyn Price (walesi, 11., 94,46)–Gian van Veen (holland, 3., 95,61) 6-5

Elődöntő

  • Littler (95,18)–Van Gerwen (100,70) 4-6
  • Clayton (95,19)–Price (100,87) 5-6

Döntő

  • Price (104,44)–Van Gerwen (96,29) 6-3 

További statisztikai érdekességek ide kattintva elérhetőek!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbrüsszel

Ki az a Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja

Vagy inkább mi az a Magyar Péter?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu