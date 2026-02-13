A kifütyült világbajnok elárulta, hogyan lehet felvenni a versenyt Luke Littlerékkel

Az antwerpeni közönség által a dobásai közben is rendre kifütyült dartsvilágbajnok, Gerwyn Price a newcastle-i Premier League-forduló két döntősét, Gian van Veent és Michael van Gerwent is legyőzte Belgiumban: előbbit a negyeddöntőben, utóbbit a fináléban múlta felül, míg közte szoros mérkőzésen búcsúztatta honfitársát, Jonny Claytont.

Gerwyn Price sikerével zárult az antwerpeni Premier League-forduló. Fotó: PDC

A Jégember 2021-ben megnyerte a világbajnokságot, egy évvel előtte a World Grand Prix bajnoka lett, míg a Grand Slam of Dartsban háromszoros győztesnek vallhatja magát, ám ezek a sikerek lassan a múlt ködébe vesznek. Major tornát öt éve nem nyert, és most azon dolgozik, hogy véget vessen ennek a rossz sorozatnak – elmondása szerint erre biztosan sor kerül idén.

– Tudom, hogy jól játszom, de ezt a nagy színpadon is meg kell tenni, márpedig ez nem mindig sikerül. Giannak volt esélye legyőzni, másképp is alakulhatott volna az este, és akkor hazamegyek egy újabb vereséggel. Szerencsére túléltem, ami kicsit több önbizalmat adott.

Gerwyn Price utolérné Luke Littleréket

A márciusban a 41. életévét betöltő klasszis tisztában van vele, hogy még ennél is jobb teljesítményre van szüksége, ha fel akarja venni a versenyt Luke Littlerrel vagy Luke Humphriesszal.

– Úgy érzem, a legjobb játékomat nyújtom. Egész egyszerűen csak nem nyerek versenyeket, de jönni fog majd ez is. Ha így folytatom, biztosan nyerek major tornát, Pro Tourt, European Tour-viadalt. Csak minél több versenyen kell indulnom, és tartani a formámat. Nyilvánvalóan a ranglistapontok és versenyek a legfontosabbak, de hétről hétre kiállni a közönség elé, jól teljesíteni, nyerni és pontokat szerezni. Ez ad önbizalmat a Pro Tour és az Európa-bajnokság előtt. Ez a legfontosabb prioritásom, győzelmekre van szükségem, hogy önbizalmat adjanak – mondta.

A Premier League február 19-én Glasgow-ban folytatódik, akkor Price ellenfele Clayton lesz a negyeddöntőben.