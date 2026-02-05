Littlert már az első meccsén sokkolták – közel két éve nem történt ilyen a Premier League-ben

A világbajnokság már egy hónapja véget ért, ám a darts szerelmeseinek így sem kellett sokáig nélkülöznie Luke Littleréket: azóta Bahrain Darts Masterst és PDC World Masterst is rendeztek, most pedig elkezdődött a vb után valószínűleg legnépszerűbbnek számító versenysorozat, a Premier League. A nyolc kiválasztott – Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen, Michael van Gerwen, Jonny Clayton, Gerwyn Price, Stephen Buntingot, Josh Rock – tizenhét héten át mérkőzik meg egymással Európa legimpozánsabb arénáiban, a csütörtöki játéknapokról ráadásul a darts magyar szerelmesei sem maradnak le, mert a Sport Tv az összeset élőben közvetíti.

Luke Littler már a negyeddöntőben kiesett Fotó: X

Először Newcastle-ben álltak tábla elé a játékosok, akik közül az egyik újonc, Josh Rock megkapta az első meccset: az északír dartsozó Jonny Claytonnal került össze a negyeddöntőben, és hátsó pályáról azonnal jelezte, hogy nem nézelődni jött, elvette a walesi kezdését. A folytatás már kevésbé alakult jól Rock szempontjából a hat nyert legig tartó mérkőzésen, ezután már csak egy játékot tudott nyerni a közel 110-es körátlagot hozó Clayton ellen, akinek egyáltalán nem ismeretlen az ilyen tempós minitornák legköre, 2021-ben ugyanis ő nyerte meg a Premier League-et.

Luke Littler gyorsan búcsúzott

A második negyeddöntőben jöhetett a világbajnoki döntő „visszavágója”, Luke Littler és Gian van Veen összecsapása. A két klasszis a vb-finálé óta egyszer már találkozott egymással, a rijádi randevú ismét Littler sikerét hozta. Ezúttal a kétszeres világbajnok kiélezett meccsre kényszerült, 3-3-ig nem is hibázták el a saját kezdésüket, utána viszont mindketten megtették. A holland ezután nem hibázott, a saját szintjéhez képest kissé gyengébben teljesítő Litter viszont igen, így Van Veen megnyerte élete első PL-mérkőzését, és bejutott a legjobb négy közé.

A címvédő Luke Humphries és Gerwyn Price személyében két világbajnok csapott össze, az angol a tömeget jobban dobta, Price csak amiatt maradt versenyben a végéig, mert nagyszerűen gazdálkodott a kiszállóival. Humphries így is nyert, és készülhetett a Michael van Gerwen elleni elődöntőre: a háromszoros világbajnok és hétszeres Premier League-győztes holland az első két leget elbukta Stephen Bunting ellen, utána viszont annyira belelendült, hogy sorozatban hatot megnyert, így kétség sem férhetett a továbbjutásához.