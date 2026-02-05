gian van veenLuke Littlerdarts Premier LeaguedartsMichael van Gerwen

Littlert már az első meccsén sokkolták – közel két éve nem történt ilyen a Premier League-ben

Csütörtökön a newcastle-i állomással elrajtolt a darts Premier League 2026-os kiírása. Az első forduló izgalmas mérkőzéseket és meglepetést is hozott, Luke Littler például már a negyeddöntőben búcsúzott Gian van Veen ellen, aki újoncként döntőt játszhatott a későbbi győztes honfitársa, Michael van Gerwennel szemben.

Michael van Gerwen nyerte a Premier League első állomását Forrás: PDC
A világbajnokság már egy hónapja véget ért, ám a darts szerelmeseinek így sem kellett sokáig nélkülöznie Luke Littleréket: azóta Bahrain Darts Masterst és PDC World Masterst is rendeztek, most pedig elkezdődött a vb után valószínűleg legnépszerűbbnek számító versenysorozat, a Premier League. A nyolc kiválasztott – Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen, Michael van Gerwen, Jonny Clayton, Gerwyn Price, Stephen Buntingot, Josh Rock – tizenhét héten át mérkőzik meg egymással Európa legimpozánsabb arénáiban, a csütörtöki játéknapokról ráadásul a darts magyar szerelmesei sem maradnak le, mert a Sport Tv az összeset élőben közvetíti.

Luke Littler már a negyeddöntőben kiesett
Luke Littler már a negyeddöntőben kiesett Fotó: X

Először Newcastle-ben álltak tábla elé a játékosok, akik közül az egyik újonc, Josh Rock megkapta az első meccset: az északír dartsozó Jonny Claytonnal került össze a negyeddöntőben, és hátsó pályáról azonnal jelezte, hogy nem nézelődni jött, elvette a walesi kezdését. A folytatás már kevésbé alakult jól Rock szempontjából a hat nyert legig tartó mérkőzésen, ezután már csak egy játékot tudott nyerni a közel 110-es körátlagot hozó Clayton ellen, akinek egyáltalán nem ismeretlen az ilyen tempós minitornák legköre, 2021-ben ugyanis ő nyerte meg a Premier League-et.

Luke Littler gyorsan búcsúzott

A második negyeddöntőben jöhetett a világbajnoki döntő „visszavágója”, Luke Littler és Gian van Veen összecsapása. A két klasszis a vb-finálé óta egyszer már találkozott egymással, a rijádi randevú ismét Littler sikerét hozta. Ezúttal a kétszeres világbajnok kiélezett meccsre kényszerült, 3-3-ig nem is hibázták el a saját kezdésüket, utána viszont mindketten megtették. A holland ezután nem hibázott, a saját szintjéhez képest kissé gyengébben teljesítő Litter viszont igen, így Van Veen megnyerte élete első PL-mérkőzését, és bejutott a legjobb négy közé.

A címvédő Luke Humphries és Gerwyn Price személyében két világbajnok csapott össze, az angol a tömeget jobban dobta, Price csak amiatt maradt versenyben a végéig, mert nagyszerűen gazdálkodott a kiszállóival. Humphries így is nyert, és készülhetett a Michael van Gerwen elleni elődöntőre: a háromszoros világbajnok és hétszeres Premier League-győztes holland az első két leget elbukta Stephen Bunting ellen, utána viszont annyira belelendült, hogy sorozatban hatot megnyert, így kétség sem férhetett a továbbjutásához.

A legjobb négy között Clayton nem tudta megismételni a negyeddöntőben mutatott játékát, így Van Veen ment tovább a fináléba, míg a másik ágon Van Gerwen még ennél is simábban tette meg ezt: Humphries egészen pocsékul kiszállózott, tizenegy lehetőségből mindössze kettőt tudott kihasználni, szemben Van Gerwen mérlegével, aki hétből csupán egyszer hibázott.

Van Gerwen nyerte a hollandok csatáját

A holland házidöntőben egyikük sem a legjobb arcát mutatta, Van Gerwen jobban kezdett, de aztán némi bizonytalankodás után Van Veen közelebb zárkózott.

Az idősebb hollandnak így is volt több lehetősége lezárni a döntőt, ezt végül meg is tette, így 22 hónap után ismét megnyert egy állomást a Premier League-ben.

Van Veennek sem kell szégyenkeznie, újoncként rögtön az első fordulóban döntőt játszhatott, ráadásul a búcsúztatta a világbajnoki címvédőt is.

A darts Premier League február 5-től májusig 28-ig tart hét ország 17 városában: minden csütörtökön egy minitornát rendeznek, aminek végén külön győztest hirdetnek, emellett az elért eredményekért pontokat is kapnak a versenyzők. Az összesített pontverseny végén a legjobb négy játékos egy külön fináléban, a londoni O2 Arénában dönti el, hogy melyikük a legjobb. Az összesített pénzdíj 25 százalékkal nőtt a tavalyihoz képest, és így 1,25 millió fontot osztanak majd szét. A végső győztes ebből 350 ezret kap majd, de a nyolcadiknak is jut nem kevesebb mint 80 ezer font. Az egyes állomások nyertesei 10-10 ezer fonttal gazdagodnak.

Darts Premier League, 1. állomás, Newcastle

Negyeddöntő
Josh Rock (északír, 101.83)–Jonny Clayton (walesi, 109.81) 2-6
Luke Littler (angol, 96.98)–Gian van Veen (holland, 95.55) 4-6
Luke Humphries (angol, 104.55)–Gerwyn Price (walesi, 94.92) 6-5
Stephen Bunting (angol, 97.59)–Michael van Gerwen (holland, 100.58) 2-6

Elődöntő
Clayton (94.86)–Van Veen (98.37) 4-6
Humphries (97.02)–Van Gerwen (97.88) 2-6

Döntő
Van Veen (90.57)–Van Gerwen (97.81) 4-6

További statisztikai érdekességek ide kattintva!

 

