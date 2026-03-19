Azonnal hívja a rendőrséget, ha egy olyan fiatal lánnyal fut össze az utcán, akinek egy férfi neve van a dekoltázsára tetoválva

Eljárást folytatnak Lakatos Leila eltűnése miatt a Tamási Rendőrkapitányságon – írja a rendőrségi portál.
A 14 éves lány február 17-én a hőgyészi gyermekotthonból engedély távozott, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, életjelet nem ad magáról. Lakatos Leila 158 centiméter magas, normál testalkatú, barna szemű, barna hosszú hajú melyet összekötve hord. Dekoltázsán
Tomi
feliratú tetoválás látható. A lány, amikor eltűnt, sötétkék kabátot és fehér sportcipőt viselt. A fotóját ide kattintva nézheti meg.
A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható lány jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 0674/573-910-es számot vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú" zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
