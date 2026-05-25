Tömegek figyelik aggódva, mire készülhet a Tisza Párt

Csorba Attilát a balesetin ismertem meg, 2006 őszén szobatársak voltunk. Akkor műtötték ki a gumilövedékkel szétroncsolt szemgolyóját, és tettek be a helyére implantátumot. Emlékszem, a legváratlanabb pillanatokban, néha beszélgetés közben üvöltött föl fájdalmában. A kórházból még kikerült, kapott valami röhejes kártérítést, aztán meghalt, pedig csak harminc körül járt. Nem tudott, nem lehetett tovább együtt élni a fájdalommal. Az ő életét ki adja vissza? Gyurcsány? Gergényi? Tóth Gábor?

A már megbilincselt Fábián Gábornak egy rendőrparancsnok eltörte az ujját. A tettes, bizonyos Vágó László azon kevesek közé tartozott, akiket sikerült felelősségre vonni, börtönbe küldeni. Egy beosztottja vallott ellene. Göbl Györgyöt is meg akarták verni, mert – ó, szörnyű vétek! – címeres magyar zászló volt a hátán, csakhogy Gyuri barátom csodaszarvasként elfutott előlük. Felvétel van róla, ahogy bohócot csinál az egyenruhásokból.

Fiatal, gimnazista lányokat ütöttek, rúgtak, térdepeltettek, aláztak órákig a Magyar Rádió udvarán. „Bűnük” annyi volt, hogy buliból hazafelé menet belefutottak az oszlatásba. Egyiküknek addig rángatták a copfját, hogy kitépték a haja egy részét. Volt olyan áldozat, akinek füstgránát vitte le az ujját. A Blaha Sörözőből mindenkit kitereltek és bántalmaztak. Ott esett meg, hogy egy vak (!) fiatalembert közvetlen közelről hátba lőttek gumilövedékkel. Utána úgy kellett kiműteni a bőréből a söréteket. Demokrácia, mi?

Egy perui fiatalt akkor kaptak el, amikor gyrosozni indult. Összeverték, majd a józsefvárosi kapitányságon lecigányozták. Móczár István egykori válogatott öttusázót a Hír TV kamerái előtt verték-rugdosták össze a megvadult rendőr-előemberek ok nélkül. Révész Máriusz a képviselői igazolványát fölmutatva tárgyalni indult a rendőrökhöz, ők viszont berántották a sorfal mögé, és amnéziásra verték. Eltörték a lapockáját, ha jól emlékszem.