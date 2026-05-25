idezojelek
Belföld

Tömegek figyelik aggódva, mire készülhet a Tisza Párt

Tóth Gábor személyében a 2006. őszi rendőrterror egyik felelősét helyezik magas polcra, nyilván nem véletlenül.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
Magyar Péterbaloldalrendőrterror 2026. 05. 25. 15:22
Fotó: Havran Zoltán
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csorba Attilát a balesetin ismertem meg, 2006 őszén szobatársak voltunk. Akkor műtötték ki a gumilövedékkel szétroncsolt szemgolyóját, és tettek be a helyére implantátumot. Emlékszem, a legváratlanabb pillanatokban, néha beszélgetés közben üvöltött föl fájdalmában. A kórházból még kikerült, kapott valami röhejes kártérítést, aztán meghalt, pedig csak harminc körül járt. Nem tudott, nem lehetett tovább együtt élni a fájdalommal. Az ő életét ki adja vissza? Gyurcsány? Gergényi? Tóth Gábor?

A már megbilincselt Fábián Gábornak egy rendőrparancsnok eltörte az ujját. A tettes, bizonyos Vágó László azon kevesek közé tartozott, akiket sikerült felelősségre vonni, börtönbe küldeni. Egy beosztottja vallott ellene. Göbl Györgyöt is meg akarták verni, mert – ó, szörnyű vétek! – címeres magyar zászló volt a hátán, csakhogy Gyuri barátom csodaszarvasként elfutott előlük. Felvétel van róla, ahogy bohócot csinál az egyenruhásokból.

Fiatal, gimnazista lányokat ütöttek, rúgtak, térdepeltettek, aláztak órákig a Magyar Rádió udvarán. „Bűnük” annyi volt, hogy buliból hazafelé menet belefutottak az oszlatásba. Egyiküknek addig rángatták a copfját, hogy kitépték a haja egy részét. Volt olyan áldozat, akinek füstgránát vitte le az ujját. A Blaha Sörözőből mindenkit kitereltek és bántalmaztak. Ott esett meg, hogy egy vak (!) fiatalembert közvetlen közelről hátba lőttek gumilövedékkel. Utána úgy kellett kiműteni a bőréből a söréteket. Demokrácia, mi?

A local demonstrator is arrested by police on Terez Boulevard in downtown Budapest, 23 October 2006 as thousands of protestor took to the streets as the country commemorates the 50th anniversary of the 1956 uprising and war of independence against communist rule and Soviet Union. The Hungarian uprising erupted on 23 October 1956 and was crushed by Soviet tanks on 04 November, sealing the country's fate as a satellite state of Moscow until the wall of the Iron Curtain in 1989. AFP PHOTO / STR / Nandyred (Photo by NANDYRED / AFP)
Fotó: AFP

Egy perui fiatalt akkor kaptak el, amikor gyrosozni indult. Összeverték, majd a józsefvárosi kapitányságon lecigányozták. Móczár István egykori válogatott öttusázót a Hír TV kamerái előtt verték-rugdosták össze a megvadult rendőr-előemberek ok nélkül. Révész Máriusz a képviselői igazolványát fölmutatva tárgyalni indult a rendőrökhöz, ők viszont berántották a sorfal mögé, és amnéziásra verték. Eltörték a lapockáját, ha jól emlékszem.

A Fidesz ünnepi gyűléséről indult volna haza gyermekeivel együtt Morvai Krisztina jogász, egyetemi tanár, amikor a fékevesztett rendőrroham egy kapualjba szorította. Utóbb hat kiváló jogvédővel (Völgyesi Miklós, Gaudi-Nagy Tamás, Szöőr Anna, Juhász Imre, Horváth Attila, Kabódi Csaba) megalapította a Civil Jogász Bizottságot, amely részletesen föltárta az eseményeket, megnevezte a rendőrterror fő felelőseit. Akiket aztán – néhány kivétellel – sosem vontak felelősségre. Mert a rendőrök falaztak egymásnak; nem a törvényt védték, hanem a bűnt és egymást. Órákig tudnék még írni 2006 őszéről.

Hogy a rendőrterror harmadik számú felelősének (az első számú: az őszödi szónok), Gergényi Péternek a helyettese most államtitkár lett, katasztrofális az üzenete. Nem azért, mert Tóth Gábor akkoriban bárkit bármilyen törvénytelenségre utasított volna – ilyenről legalábbis nem tudunk. A katasztrofális üzenet az, hogy Gergényi helyettese volt, és a rettenetes események után nem tiltakozott, nem mondott le. Sőt ő követte Gergényit budapesti főkapitányként. Így 2006 őszének felelőssége, szégyene az övé is! Hogy Magyar Péter csapata most mégis vele „erősít”, azt üzeni a magyaroknak: bármit megtehetünk, bárkit reaktiválhatunk, maholnap akár Gergényit is, ha olyan kedvünk van. Meglehet, Magyar Péter már készül a forró őszi tüntetésekre.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekzöldek

Szakítsunk a globálisfelmelegedés-hisztériával és a szén-dioxid-ellenességgel!

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekalkotmány

Sulyok Tamás, a hős

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekFidesz

A Tisza Párt erdélyi mutációja

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekkormány

Visszahódítjuk Magyarországot!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Fodor Gábor nem teketóriázott: nagyon keményen nekiment Magyar Péter tervének

Csépányi Balázs avatarja

„Ez a javaslat jogilag nem áll meg.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu