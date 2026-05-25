Szakítsunk a globálisfelmelegedés-hisztériával és a szén-dioxid-ellenességgel!

Megjegyzem: azért az engem nagyon nem nyugtat meg, amikor Bill Gates, a népességszabályozás, vagy csúnyábban mondva, az eugenika (vagyis az emberiség létszámának csökkentésére irányuló áltudomány) híve a betegségek ellen kíván a jövőben fellépni – ezt már korábban is megtette, például Afrikában, melynek „eredménye” a népesség erőltetett csökkentése volt. Nem lenne jó, a mi Billynk ismét ilyen típusú kísérletezésbe kezdene, hogy hogyan is lehetne a betegségeket csökkenteni vagy megszüntetni.

De ettől függetlenül a pálfordulása nem lényegtelen, s erre Donald Trump elnök is gyorsan reagált az X-en, kijelentve, hogy „megnyertem a harcot a klímaváltozás átveréssel szemben!”, és megköszönte a milliárdosnak, hogy bevallotta tévedését a klímaváltozás ügyében. És bár Gates Trump sommás kijelentése ellen tiltakozott, tény, hogy azt is írta memorandumában, hogy „Bár a klímaváltozásnak súlyos következményei lesznek – különösen a legszegényebb országokban élőkre nézve –, nem vezet az emberiség pusztulásához. Az emberek a Föld legtöbb részén a belátható jövőben élhetnek és boldogulhatnak.”

A Microsoft alapítója valóban nagy fordulatot tett, hiszen 2021-ben Gates még kiadta bestseller könyvét, a Hogyan kerüljünk el egy klímakatasztrófát?, amelyben hangsúlyozta az üvegházhatású gázok „nettó nulla kibocsátásának” elérésének szükségességét. Az elmúlt években olyan riasztó kijelentéseket is tett, mint például: „Ez egy teljes erőfeszítés, mint egy világháború, de mi vagyunk az üvegházhatású gázok ellen.”

Persze koránt sincs arról szó, hogy Gates e friss fordulata mindenki véleményét azonnal átalakította volna,

hiszen nagyon sok politikus, globalista vezető nyakig benne van a zöldbizniszben, abból él, vagy ezt az ideológiát terjeszti már hosszú évek óta, így az ettől való elszakadás egyszerre vezetne hitelességük megkérdőjelezéséhez, sőt, pozícióik megrendüléséhez is.

Erre a legékesebb példa António Guterres, az ENSZ főtitkára, aki az elmúlt években hihetetlenül riasztó mondatokat engedett meg magának a globális felmelegedéssel kapcsolatban. Nemrég a Guardiannek azt nyilatkozta, hogy az 1,5 Celsius-fokos klímacél túllépése az elkövetkező években „pusztító következményekkel” járna, és hogy minden országnak „a lehető leghamarabb drámaian csökkentenie kell a kibocsátását”.