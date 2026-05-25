Vélemény

Szakítsunk a globálisfelmelegedés-hisztériával és a szén-dioxid-ellenességgel!

A FELSZÍN ALATT – Vége van a klímabiznisznek, a józan ész ideje jött el, és abbahagyjuk a hazug klímacélok követését.

Fricz Tamás
2026. 05. 25. 5:40
Megjegyzem: azért az engem nagyon nem nyugtat meg, amikor Bill Gates, a népességszabályozás, vagy csúnyábban mondva, az eugenika (vagyis az emberiség létszámának csökkentésére irányuló áltudomány) híve a betegségek ellen kíván a jövőben fellépni – ezt már korábban is megtette, például Afrikában, melynek „eredménye” a népesség erőltetett csökkentése volt. Nem lenne jó, a mi Billynk ismét ilyen típusú kísérletezésbe kezdene, hogy hogyan is lehetne a betegségeket csökkenteni vagy megszüntetni.

De ettől függetlenül a pálfordulása nem lényegtelen, s erre Donald Trump elnök is gyorsan reagált az X-en, kijelentve, hogy „megnyertem a harcot a klímaváltozás átveréssel szemben!”, és megköszönte a milliárdosnak, hogy bevallotta tévedését a klímaváltozás ügyében. És bár Gates Trump sommás kijelentése ellen tiltakozott, tény, hogy azt is írta memorandumában, hogy „Bár a klímaváltozásnak súlyos következményei lesznek – különösen a legszegényebb országokban élőkre nézve –, nem vezet az emberiség pusztulásához. Az emberek a Föld legtöbb részén a belátható jövőben élhetnek és boldogulhatnak.”

A Microsoft alapítója valóban nagy fordulatot tett, hiszen 2021-ben Gates még kiadta bestseller könyvét, a Hogyan kerüljünk el egy klímakatasztrófát?, amelyben hangsúlyozta az üvegházhatású gázok „nettó nulla kibocsátásának” elérésének szükségességét. Az elmúlt években olyan riasztó kijelentéseket is tett, mint például: „Ez egy teljes erőfeszítés, mint egy világháború, de mi vagyunk az üvegházhatású gázok ellen.”

Persze koránt sincs arról szó, hogy Gates e friss fordulata mindenki véleményét azonnal átalakította volna, 

hiszen nagyon sok politikus, globalista vezető nyakig benne van a zöldbizniszben, abból él, vagy ezt az ideológiát terjeszti már hosszú évek óta, így az ettől való elszakadás egyszerre vezetne hitelességük megkérdőjelezéséhez, sőt, pozícióik megrendüléséhez is.

Erre a legékesebb példa António Guterres, az ENSZ főtitkára, aki az elmúlt években hihetetlenül riasztó mondatokat engedett meg magának a globális felmelegedéssel kapcsolatban. Nemrég a Guardiannek azt nyilatkozta, hogy az 1,5 Celsius-fokos klímacél túllépése az elkövetkező években „pusztító következményekkel” járna, és hogy minden országnak „a lehető leghamarabb drámaian csökkentenie kell a kibocsátását”.

Az egész nyilatkozat külön pikantériája, hogy a legutóbbi nemzetközi klímacsúcs november 10-e és 21-e között zajlott le a brazíliai Belémben. S természetesen mondani sem kell, hogy Belémben semmi sem változott a hozzáállásban, ott továbbra is a globális felmelegedés elleni kompromisszumok nélküli, elvakult küzdelmet hirdették meg, továbbra is célkeresztbe állítva természetesen az antropogén szén-dioxid-kibocsátás elleni ádáz küzdelmet. Hogy Bill Gates véletlenül vagy teljesen tudatosan éppen a klímacsúcs előtt coming outolt – szerintem nyilvánvalóan nem véletlenül –, azt nem tudhatjuk biztosan, de azt igen, hogy kellő zavarokat okozott a memoranduma a COP 30 résztvevői, a klímabiznisz gurui körében. 

De hogy a dolgok mögé nézzünk: vajon mi lehet a tényleges oka Bill Gates váratlan fordulatának?

Megvilágosodás? Kijózanodás? 

Ugyan.

Az igazi okokat másban találjuk meg.

Ezt fejti ki a Blackout News nevű német nyelvű blog, amelynek lényegét Pierre Gosselin foglalta össze – most ebből merítkezem.

Bill Gates kilépett az SBTI nevű klímavédelmi kezdeményezésből, mert úgy látta, hogy a gazdasági számításai már nem válnak be, a klímabiznisznek befellegzett. És most lássanak csodát: azóta 893 – vagy már több – gigavállalat követte Gates példáját. Kiléptek a klímabizniszből. Ezt a lépést a „gazdasági józan észhez való régóta esedékes visszatérésként” emlegetik.

A 893 vállalat – vagy már azóta jóval több – közelmúltbeli távozása növekvő elégedetlenségre utal. A jelentés szerint sok vállalat megkérdőjelezi a globális politika felől érkező zöldelvárások szigorú követelményeinek gyakorlati megvalósíthatóságát. Fő érvük? A technikai és pénzügyi korlátokat figyelmen kívül hagyó klímapolitikai intézkedések végső soron veszélyeztetik a hosszú távú gazdasági életképességet és gyengítik a globális versenyképességet. A kilépésük tehát stratégiai döntés, a realizmus és a jövedelmezőség felé való visszafordulást jelenti, szembemenve a globalista szervezetek sötétzöld ideológiájával és az ebből következő kötelező előírásokkal.

Itt akár fellélegezhetnénk, hogy végre, a cégek kezdenek kijózanodni.

Ám azt gondolják, hogy e kilépésben, paradigmaváltásban talán az európai cégek és országok járnak az élen? Nagyot tévednek, sajnos. Ehelyett az USA, az Egyesült Királyság, Kína és Japán cégek léptek a kijózanodás útjára. 

Az Európai Unió, s ezen belül Németország kormánya is, a blackrockos Friedrich Merzcel az élen továbbra is ragaszkodnak az önpusztító, ostoba méregzöld politikához és gazdasági tevékenységhez. Tehát folytatják azt, amit elkezdtek, képtelenek a józan ész hangjára hallgatni. Képtelenek felfogni, hogy a globális felmelegedés ideológiája megdőlt, az emberi szén-dioxid-kibocsátás elleni küzdelem pedig egyszerűen nevetségessé vált. 

Egyetlen kérésem van csupán: mi ne kövessük ebben az ostobaságban sem az uniót, sem benne Németországot! Írjuk és mondjuk el nap mint nap, hogy vége van a klímabiznisznek, a józan ész ideje jött el, és abbahagyjuk a hazug klímacélok követését!

Ha pedig ez nem megy Németországgal és az EU-val, akkor nélkülük!

Nagyon kíváncsi vagyok, vajon a Magyar-kormány mennyire érzékeny a globális kérdésekre, mint például ez, vagy a készpénz védelme, vagy akár a WHO világkormányzási törekvései, vagy az Európai Egyesült Államok őrült koncepciója tekintetében.

Alapkérdések – s még nem világosak a Magyar-kormány válaszai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
