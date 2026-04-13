Új veszélyek és kihívások 2030-ig

Függetlenül a tegnapi választási eredményektől – amelyeket e sorok írásakor még nem ismerhetek –, egy biztos: a világ átalakulóban van, és a globális elit 2030-ról mint valami döbbenetes világváltozás kezdetéről beszél (számunkra, szuverenisták számára nagyon nem pozitív értelemben). De mégis mi a „nagy titok” 2030-cal kapcsolatban? Csak az, amit az érintettek

– a globális elit tagjai, szervezetei – már egy ideje nem is titkolnak: ekkor akarják bevezetni az „új világrendet” (New World Order) a világkormányzással együtt (Jeffrey Epstein borzalmas levelezései is végső soron erre utalnak).

Megítélésem szerint sokkal többet kell tudniuk a magyar embereknek arról, hogy mi fog következni a világban 2030-ig – bármi lesz is a vasárnapi választás végeredménye. Nem kell attól félni, hogy ettől az emberek megzavarodnak és pánikba esnek. Magyarország szerencsére egy olyan hely Európában, ahol eddig is sok mindent szabadon el lehetett mondani a közvéleményben, nálunk nincs politically correct – tehát hamis és hazug – beszédmód, nálunk még van lehetőség őszinte és beavató beszédmódra. A magyar emberek kellően felkészültek és felvértezettek arra, hogy rossz híreket is képesek legyenek befogadni, a magyar történelemben voltak már olyan súlyos pillanatok, amikor az országnak valóban össze kellett fogni, majd egy tragédia után talpra állni és újrakezdeni.

Tehát beszéljünk egyértelműen: a globális elit jelenlegi „zászlóshajója”, a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF), melyet a Kissinger-tanítvány, a 83 éves német Klaus Schwab vezetett sokáig – majd őt váltotta nemrég Larry Fink, a BlackRock, a legnagyobb vagyonkezelő cég elnöke az elmúlt években – az éves találkozóin világossá tette, hogy mik a céljaik, hogyan akarják átalakítani a világot. Ezt különböző kiadványaikban le is írták, ezek közül is kiemelkedik a

2020 tavaszán megjelent könyv, melyet maga Schwab írt Thierry Malleret-vel, címe: Covid-19: The Great Reset, s amelynek az a külön érdekessége, hogy meglehetősen gyanúsan arra hivatkoznak benne, hogy a pandémia által kialakult világválság a „nagy alkalom” ahhoz, hogy átalakítsák a világ működését.

Azóta erre készülnek, ennek részét képezik többek között a háborúk és a jelenlegi energiaválság is, amelyek ismét a világkormányzás felé mutatnak.