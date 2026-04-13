Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!

Új veszélyek és kihívások 2030-ig

A FELSZÍN ALATT – A globális elit világossá tette, hogyan akarja átalakítani a világot.

Fricz Tamás
2026. 04. 13. 4:40
Függetlenül a tegnapi választási eredményektől – amelyeket e sorok írásakor még nem ismerhetek –, egy biztos: a világ átalakulóban van, és a globális elit 2030-ról mint valami döbbenetes világváltozás kezdetéről beszél (számunkra, szuverenisták számára nagyon nem pozitív értelemben). De mégis mi a „nagy titok” 2030-cal kapcsolatban? Csak az, amit az érintettek  

– a globális elit tagjai, szervezetei – már egy ideje nem is titkolnak: ekkor akarják bevezetni az „új világrendet” (New World Order) a világkormányzással együtt (Jeffrey Epstein borzalmas levelezései is végső soron erre utalnak).

Megítélésem szerint sokkal többet kell tudniuk a magyar embereknek arról, hogy mi fog következni a világban 2030-ig – bármi lesz is a vasárnapi választás végeredménye. Nem kell attól félni, hogy ettől az emberek megzavarodnak és pánikba esnek. Magyarország szerencsére egy olyan hely Európában, ahol eddig is sok mindent szabadon el lehetett mondani a közvéleményben, nálunk nincs politically correct – tehát hamis és hazug – beszédmód, nálunk még van lehetőség őszinte és beavató beszédmódra. A magyar emberek kellően felkészültek és felvértezettek arra, hogy rossz híreket is képesek legyenek befogadni, a magyar történelemben voltak már olyan súlyos pillanatok, amikor az országnak valóban össze kellett fogni, majd egy tragédia után talpra állni és újrakezdeni.

Tehát beszéljünk egyértelműen: a globális elit jelenlegi „zászlóshajója”, a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF), melyet a Kissinger-tanítvány, a 83 éves német Klaus Schwab vezetett sokáig – majd őt váltotta nemrég Larry Fink, a BlackRock, a legnagyobb vagyonkezelő cég elnöke az elmúlt években – az éves találkozóin világossá tette, hogy mik a céljaik, hogyan akarják átalakítani a világot. Ezt különböző kiadványaikban le is írták, ezek közül is kiemelkedik a

 2020 tavaszán megjelent könyv, melyet maga Schwab írt Thierry Malleret-vel, címe: Covid-19: The Great Reset, s amelynek az a külön érdekessége, hogy meglehetősen gyanúsan arra hivatkoznak benne, hogy a pandémia által kialakult világválság a „nagy alkalom” ahhoz, hogy átalakítsák a világ működését. 

Azóta erre készülnek, ennek részét képezik többek között a háborúk és a jelenlegi energiaválság is, amelyek ismét a világkormányzás felé mutatnak.

Ezek alapján összefoglalhatjuk, hogy mire készülnek a világ önjelölt urai, az úgynevezett nagyfiúk. Mondhatnánk, hogy a Schwabék, Finkék, Bill Gatesék, Peter Thielék, Larry Ellisonék (Oracle) és mások által elképzelt cél egy neomarxista és ultraliberális kommunizmus létrehozása. A céljaik alapján a következőkre számíthatunk akkor, ha a globális elit képes megvalósítani az elképzeléseit a bűvös 2030-ig vagy bármeddig.

1. Világkormányzás létrehozása. A New World Ordernek nyilván ez a központi eleme, hiszen a lényeg az, hogy a hatalom egy szűk elitkör kezében összpontosuljon. Az ismertetett elképzelések szerint ezt gyakran egyfajta technodemokráciának is nevezik, amiben jól láthatóan a technokrácia uralma a meghatározó,

 a demokrácia csak egy szó, annyit ér, mint a „szocialista demokrácia” szóösszetételén belül… Fontos, hogy a multinacionális gigacégek uralmára épülne az új rendszer, tehát a globális piac átvenné a hatalmat az állam felett. (Ezt a folyamatot már évekkel korábban előre jeleztem A felülírt demokrácia című művemben.)

2. A nemzetek alávetése a globális szervezeteknek, a nemzettudat folyamatos kiiktatása és a kozmopolita világpolgárok létrehozása.

3. A papírpénz megszüntetése, a digitális pénz általánossá tétele a világ minden részé­ben és minden polgára számára. Ez azért életveszélyes, mert ha nincs papírpénzed, csak hitelkártyád, akkor az bármikor és bármilyen indokkal letiltható, s innentől kezdve valóban a világkormány kiszolgáltatottjává válsz.

4. A magántulajdon fokozatos megszüntetése: gondoljunk a legújabb törekvésekre a magánföldek birtokba vételére Hollandiában és más nyugati országokban. Hogyan is szól a WEF egyik reklámfilmje? „Nincs semmilyen tulajdonom, és mégis boldog vagyok.” Na ja… ezt akár Stockholm-szindrómának is nevezhetnénk.

5. A közlekedés átalakítása, a magánautó-birtoklás megszüntetése, a közösségi autózás bevezetése.

6. A szociális rendszer teljes átalakítása, ami annyit jelent, hogy mindenkiről gondoskodnak, ám ennek a gondoskodásnak feltételei lesznek: megfelelő viselkedéssel kell kiérdemelni ezt az angyali kényelmet, de ha rosszfiú vagy, ne számíts semmi jóra.

7. Demográfiai tudatosság, másképpen szólva népességszabályozás. A globális elit tisztában van azzal, hogy a csökkenő erőforrások képtelenek lesznek eltartani a növekvő népességet, ezért tudatosan be kell avatkozni a világ népességszámának alakulásába, ennek módszerei pedig meglehetősen változatosak lehetnek.

8. Digitális identitás megteremtése. Ez nagyjából azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb – például 2030-ra – meghatározott indokokkal arra próbálják rávenni a világ polgárait, hogy olyan digitális azonosítókat fogadjanak el (például bőr alá ültetett csipeket), amelyek alapján mindent el tudnak intézni, de ennek a fordítottja is igaz lesz: minden adat mindenkiről rendelkezésre fog állni. („A Nagy Testvér figyel téged.”)

9. A médiumok, a nyilvánosság átalakítása, a központ szempontjából „helytelen” információk kiszűrése, az ő szempontjukból fake news-nak, rasszizmusnak, szélsőséges nézetnek nevezett vélemények kiiktatása, eltiltása, az ezeket terjesztők kirekesztése és megbüntetése.

10. Transzhumanizmus, azaz a biológiai ember és a digitális tudás, a mesterséges intelligencia (MI) „vegyítése”, tehát egy új ember–gép minőség létrehozása. A kommunisták ezt az „új ember kovácsának” nevezték, a globalisták esetleg az „új robotember kovácsáról” beszélhetnének. Itt említem meg korunk „hős” filozófusát, Yuval Noah Harari izraeli tudóst, aki a WEF és Klaus Schwab tanácsadójává vált, és rengeteg kárt okoz.

11. A technokrácia és a globális piaci szereplők uralma: ez nem mást jelent, hogy a már egyébként is meglehetősen jelentéktelenné vált, tekintélyüket veszített politikusok, államvezetők helyett technokrata, piaci és pénzügyi szakemberek irányítanák a világkormányt.

12. Végül a „Green Deal”, a zöld egyezség, amely természetesen arról szólna, hogy a globális felmelegedés legfőbb okozója az ember, ezért a tevékenységét meg kell fosztani minden eddigi „kártékonynak” ítélt tevékenységétől, mert az ember ökológiai lábnyoma a legnagyobb veszély a világ számára. Legegyszerűbb, ha nem veszünk levegőt, hiszen rengeteg szén-dioxidot fújunk ki a légkörbe, és az bizony káros.

Számos részletkérdés áll kidolgozás alatt, de a fenti irányvonalakat már leírták, elmondták, nyíltan vagy kevésbé nyíltan fogalmazva.

A lényeg még egyszer: mindent, amit tudunk ezekről a tervekről, el kell mondanunk a magyar embereknek. Győzzön bárki, 

a következő magyar kormánynak ez a felvilágosítás, a veszélyek tudatosítása alapvető és elsődleges feladata lesz! A magyar emberek megérdemlik a tudást, e tudás birtokában pedig képesek lesznek felkészülni arra, ami jönni fog. 

S ha felkészülünk és összefogunk, képesek leszünk ellenállni a rossz irányú változásoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

