Magyar Péter: Magyarország hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az Európai Unió és Ukrajna között az első csatlakozási klasztert

Deák Dániel: Magyar Péter Brüsszel-orientált külpolitikát folytat

Ukrajna politikai ígéretet tett a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogainak biztosítására, így a magyar kormány támogatja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának megkezdését. A csatlakozási folyamat első szakasza hétfőn már meg is kezdődik – közölte Magyar Péter miniszterelnök. A megállapodás pontos részletei egyelőre nem ismertek – írta közösségi oldalán Deák Dániel.

Magyar Péter erőteljes fordulatot hozott Magyarország külpolitikájában: egy sokkal inkább Brüsszel-orientált külpolitikát folytat. A napokban Ursula von der Leyennel is közös sajtótájékoztatót tartott, amelyen például kiderült, hogy hazánk az uniós migrációs paktumot is támogatja; az ma hatályba is lépett. Ennek az uniós közeledésnek fontos eleme az is, hogy a magyar kormány szorosabb kapcsolatot építsen ki Ukrajnával, támogassa például Ukrajna uniós tagságát, illetve ne akadályozza tovább az ukrán hadsereg felfegyverzésének uniós finanszírozását - hangsúlyozta a szakértő.

Deák Dániel Facebook-oldalán közzétett posztjában azt írta:

Magyar Péter jól tudja, hogy ezek olyan lépések, amelyeket a magyar társadalom többsége nem biztos, hogy támogat, ezért ügyes kommunikációs lépéssel úgy keretezte a kérdést, hogy a kárpátaljai magyarok ügyét helyezte előtérbe. A többi kérdésről ugyanakkor nem beszél érdemben, és azokat nem helyezi a figyelem középpontjába.

Hozzátette:

„Kérdés ugyanakkor, hogy Ukrajna teljesíti-e az ígéretét, és valóban visszaadja-e a kárpátaljai magyarok jogait. Erre korábban már többször is ígéretet tettek, azonban valójában soha nem tettek érdemi lépéseket az ügyben. Az ugyanakkor már biztosnak tűnik, hogy az ukrán uniós csatlakozási folyamat megindul, ahogyan a fegyverszállítások uniós finanszírozása is.”

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)