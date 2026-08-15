A miniszterelnök minden trükköt bevet, hogy politikai ellenfeleit lejárassa, de visszafelé sül el a fegyvere

Tóth Máté pedig szakmai szempontból aknázza alá a miniszterelnök érvelését, sőt

Toroczkai László helyetteseként még Paksra is elment, ott azonban nem engedték a miniszterelnök közelébe.

Az energiajogász azonban nem jött zavarba több posztot készített a paksi Duna-parton. Először azzal támadta Magyart, hogy show-t csinál a fenékküszöb építéséről, a katonai helikopterek pedig plusz köröket mennek csak azért, hogy a miniszterelnök videóin jól mutassanak.

A kormányfő valóban rengeteg videót és képet tett fel a helikopterekről, ahogy dolgoznak, és persze magáról is.

Tóth felvetésére pedig azt válaszolta, hogy a hajók nem tudják közel vinni az elemeket (az energiajogász nem ezt kifogásolta), a rekordalacsony vízállás miatt, ennek bemutatására még fel is állt az egyik betonkockára (borítóképünkön), bemutatva, hogy tényleg alacsony a vízállás. Tóth Máté posztjához pedig azt kommentelte Magyar Péter, hogy "További jó hazudozást!"

Internetes mozgásával az egyébként influenszerként is működő miniszterelnök azonban jól láthatóan elkezdte emelni Tóth Máté energiajogászt, akinek az oldalán az elmúlt napokban már legalább 10 százalékos növekedés realizálódott a követők számában.

Az energiajogászt így már több mint 100 ezer ember követi a Facebookon.

Valószínűleg ezt Magyar Péter stábja is érzékelte, így az utóbbi bejegyzések alatt már Toroczkai Lászlónak üzenget, akinek következetesen azt veti a szemére, hogy külföldön nyaral. A Mi Hazánk elnöke erre rendre felhozza azt, hogy Magyar Péter is volt nyaralni a fiaival Törökországban, de a Facebookon nem tud reagálni, ugyanis oldalát már jó régen törölték, így az X-oldaláról üzenget.