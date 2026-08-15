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A miniszterelnök minden trükköt bevet, hogy politikai ellenfeleit lejárassa, de visszafelé sül el a fegyvere

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Magyar Péter influenszer minden internetes befolyását latba veti, hogy Tóth Máté energiajogászt hiteltelenítse, de már nem tudja visszájára fordítani a folyamatokat, amiket elindított. A Mi Hazánk által nemrég még köztársasági elnöknek javasolt energiajogászt akkora erővel savazza a miniszterelnök, hogy ezzel a média és az emberek figyelmét is ráírányítja, nem véletlen, hogy Tóth Máté oldalát már több mint 100 ezren követik.

Kreft-Horváth Márk
2026. 08. 15. 19:15
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Tóth Máté pedig szakmai szempontból aknázza alá a miniszterelnök érvelését, sőt 

Toroczkai László helyetteseként még Paksra is elment, ott azonban nem engedték a miniszterelnök közelébe. 

Az energiajogász azonban nem jött zavarba több posztot készített a paksi Duna-parton. Először azzal támadta Magyart, hogy show-t csinál a fenékküszöb építéséről, a katonai helikopterek pedig plusz köröket mennek csak azért, hogy a miniszterelnök videóin jól mutassanak. 

A kormányfő valóban rengeteg videót és képet tett fel a helikopterekről, ahogy dolgoznak, és persze magáról is. 

Tóth felvetésére pedig azt válaszolta, hogy a hajók nem tudják közel vinni az elemeket (az energiajogász nem ezt kifogásolta), a rekordalacsony vízállás miatt, ennek bemutatására még fel is állt az egyik betonkockára (borítóképünkön), bemutatva, hogy tényleg alacsony a vízállás. Tóth Máté posztjához pedig azt kommentelte Magyar Péter, hogy "További jó hazudozást!"

Internetes mozgásával az egyébként influenszerként is működő miniszterelnök azonban jól láthatóan elkezdte emelni Tóth Máté energiajogászt, akinek az oldalán az elmúlt napokban már legalább 10 százalékos növekedés realizálódott a követők számában. 

Az energiajogászt így már több mint 100 ezer ember követi a Facebookon. 

Valószínűleg ezt Magyar Péter stábja is érzékelte, így az utóbbi bejegyzések alatt már Toroczkai Lászlónak üzenget, akinek következetesen azt veti a szemére, hogy külföldön nyaral. A Mi Hazánk elnöke erre rendre felhozza azt, hogy Magyar Péter is volt nyaralni a fiaival Törökországban, de a Facebookon nem tud reagálni, ugyanis oldalát már jó régen törölték, így az X-oldaláról üzenget. 

Egyébként Magyar Péter azzal is csak a kisebbik rosszat választja, ha Toroczkai Lászlót savazza. A kiemelkedő (1,6 millió) számű követővel rendelkező magyar miniszterelnök ezzel a Mi Hazánk, mint legkisebb frakcióval rendelkező parlamenti párt elnökét emeli egy szintre magával, aki rendre le is csapja a magas labdákat, amiket kap. Mindemellé a Mi Hazánk nyert egy magas eléréssel rendelkező közösségi médiában is jól futtatható szakértőt, amit Magyar Péter hosszabb távon biztos, hogy el akar kerülni, ezért is fektet rengeteg energiát a hiteltelenítésébe. Mivel azonban a közösségi médiában egyre többen kifogásolják a válságkezelés showműsorrá alakítását, így a kritikát megfogalmazó hangokra is egyre többen figyelnek. 

Borítókép: Magyar Péter a Dunában. Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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