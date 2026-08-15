Kétezer néző az NB III-ban: Király Gábor csapata a Haladás ellen, sima lett a vége

A Haladás sima győzelmet aratott

A feljutásra pályázó Haladás végig uralta a meccset, és a félidei 1-0-s vezetés után végül sima, 3-0-s győzelmet aratott sorrendben Kővári (44. perc), Juhász (60.) és Szakály (73.) góljaival. A meccs végén zúgott a Haladás stadionjában az „ez Szombathely” rigmus.

A Haladás négy forduló után három győzelemmel és egy döntetlennel jelenleg az első helyen áll az NB III északnyugati csoportjában. Az újonc Király SE egy győzelem és egy döntetlen mellett másodjára kapott ki.