Rendkívüli

Bankkártyával akar fizetnit? Nem fog menni...

király gáborNB IIIHalmosi PéterHaladás

Kétezer néző az NB III-ban: Király Gábor csapata a Haladás ellen, sima lett a vége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Különleges nap a magyar futballban: kétezer néző látogatott ki egy mérkőzésre az NB III-ban. Az élvonalban is elfogadható nézőszám Szombathelyen egy pikáns, helyi rangadó miatt jött össze: a Haladás az egykori legendája, Király Gábor saját csapatát fogadta. A meccs előzményei tavaly januárig nyúlnak vissza, amikor a Haladás majdnem megszűnt, Király Gábor pedig céltábla lett sok szurkoló szemében. Most a futballé volt a főszerep: a Haladás 3-0-ra legyőzte a Király SE-t.

Szalay Attila
2026. 08. 15. 18:18
Kétezer néző az NB III-ban a Haladás és Király Gábor csapatnak rangadóján Forrás: Vaol.hu / Cseh Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Haladás sima győzelmet aratott

A feljutásra pályázó Haladás végig uralta a meccset, és a félidei 1-0-s vezetés után végül sima, 3-0-s győzelmet aratott sorrendben Kővári (44. perc), Juhász (60.) és Szakály (73.) góljaival. A meccs végén zúgott a Haladás stadionjában az „ez Szombathely” rigmus.

A Haladás négy forduló után három győzelemmel és egy döntetlennel jelenleg az első helyen áll az NB III északnyugati csoportjában. Az újonc Király SE egy győzelem és egy döntetlen mellett másodjára kapott ki.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelektörvény

Törvényen kívüli

Pilhál Tamás avatarja

Baka András sok mindent megtestesíthet, ám egyvalamit biztosan nem fog sosem: a magyar nemzet egységét. Akármilyen bioenzimekkel sikamikálják is a véres talárját, az a folt sosem fog kijönni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu