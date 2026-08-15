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Milák Kristófolimpia 2028Szabó Álmosúszás

Milák Kristóf edzője felfedte a titkot, a magyar váltó aranya után a következő olimpiáról is kérdezték

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Milák Kristóf edzője, Szabó Álmos érvei hatására döntött úgy, hogy az egyéni versenyek mellett a magyar váltó tagjaként is úszik a párizsi Eb-n. Milák a 100 pillangós aranya mellett végül a 4x100-as gyorsváltó eredményhirdetésén, Kós Hubert, Németh Nándor és Szabó Szebasztián társaságában is a dobogó tetején hallgathatta a magyar Himnuszt. Szabó Álmos Milák edzésmunkájáról és versenyprogramjáról is beszélt, a 2028-as Los Angeles-i olimpia kapcsán óvatos.

Koczó Dávid
2026. 08. 15. 9:53
Milák Kristóf újra élvezi az úszást és a versenyzést, egyéni arany mellett a magyar váltó tagjaként is győzelmet ünnepelhetett az Eb-n Fotó: Hans Lucas via AFP/Benjamin Vodant
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Milyen számokat vállal Milák Kristóf a jövőben?

Bár Milák 200 pillangón szerezte első olimpiai aranyát, s a mai napig a szám világcsúcstartója, az idei Eb-n csak rövidebb versenyszámokat vállalt: a 4x100-as gyorsváltó előtt 100 pillangón is aranyérmet szerzett, 100 gyorson harmadik lett, 50 pillangón pedig hatodik. Az utolsó versenyszáma az 50 gyors az Eb-n, a szombat délelőtti előfutamában 21,87 másodpercet úszott, a tizedik legjobb idővel jutott a délutáni középdöntőbe.

– A pillangón az ötven még nem annyira fekszik, ott még sokat kell változtatni és gyakorolni, de a technikájához az egy picit gyors. Gyorsúszásban jónak érzem az ötvenet – elemzett Szabó Álmos, ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy mindkét úszásnemben a 100 és a 200 feküdne leginkább Miláknak.

Hogyan edz Milák Kristóf? Lesz-e ebből újabb olimpia?

Szabó nagyon örül Milák formájának, s figyelmeztetett: senki ne vegye komolyan, hogy az úszó edzés nélkül teljesít ezen a színvonalon. A 2028-as Los Angeles-i olimpia kapcsán viszont Szabó Álmos is óvatosan fogalmazott.

– Speciális munkát végez, tankönyvtől eltérőt. Van jó néhány újdonság, amit beemeltem a felkészülésbe, ezeket nagyon szépen adaptálja. Szerencsém van, az összes tehetségfaktorral rendelkezik. Egyéni csúcsokat úszik huszonhat évesen, sosem volt még ilyen gyors. Azt gondolom, ezekben még van. Nagyon-nagyon ígéretes, de egyelőre még nem akarok az olimpiáig előre nézni – mondta Szabó Álmos.

 

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