valdas dambrauskasdiósgyőrbajnokok ligája

A Diósgyőrben kigúnyolt laptopedző óriási dobása

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Augusztus 19-én, szerdán este Bukarestben az izraeli Hapoel Beer Sheva az azerbajdzsáni Sabah FK Baku ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének rájátszásában. Ez a mondat egyszersmind azt is jelenti, hogy a BL-ben abszolút újonc azeri együttes szeptemberben vagy a legrangosabb európai kupa főtábláján vagy egy emelettel lejjebb, az Európa-liga főtábláján játszhat – minimum – nyolc mérkőzést. Ez a mondat az izraeli együttesre is igaz, de bennünket ők most kevésbé érdekelnek, mert a fókuszban a Sabah Baku és annak edzője, a litván Valdas Dambrauskas áll. Ismerősen cseng ez a név? Nem véletlenül.

Lantos Gábor
2026. 08. 15. 5:10
Valdas Dambrauskas a Bajnokok Ligájának főtáblájára juthat Fotó: BO AMSTRUP Forrás: Ritzau Scanpix
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Ez az ember 2002-ben nevezett be a Legyen ön is milliomos című tévéműsor litván kiadásába, majd az ott nyert pénzét befektette. Nem a Hawaii-szigetekre utazott, hanem edzői tanulmányokat kezdett, s az edzői iskolákat a megnyert pénzéből finanszírozta Angliában. Az ott töltött időszaka alatt a Manchester United, a Fulham vagy a Brentford edzéseit nézhette. 

2015-2017 között jött az első nagy dobása, amikor hazájában a Zalgiris Vilnius csapatával háromszor nyert kupát és kétszer bajnokságot.

A Hajduk Split csapatával a horvát kupát nyerte meg. Így került tehát Miskolcra. Nem kis részben azért, mert a DVTK akkori sportigazgatója, a nagyon fiatal Horváth Csenger kezdeményezte a szerződtetését. Érdemes felidézni azt, mit mondott ekkor Horváth Csenger: „Leginkább az győzött meg bennünket, ahogyan Valdas Dambrauskas beépíti a munkájába az új technológiák használatát és a döntéshozatal előtt adatalapú elemzéseket is végez” – mondta a DVTK sportigazgatója. – „Ezt követően egy hosszú tárgyalássorozat során – ahol többször egyeztettünk videokonferencia keretében, majd személyesen is találkoztunk – megismertük egymás szakmai elképzeléseit és emberi oldalát. 

Végül örömmel jelenthetem be, hogy mindenben sikerült megegyeznünk, és Valdas Dambrauskas 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá.

Ízlelgessük egy kicsit az utolsó mondatot: a szakember eredeti szerződése 2027 nyaráig szólt volna Miskolcon. Azaz, ha nem jött volna semmi közbe, akkor még most is ő ül a padon, s – talán ennyit megkockáztathatunk – ő aligha Soroksáron vezényelte volna a DVTK meccsét 2026 augusztusában. Ám Valdas Dambrauskas nem töltötte ki a szerződését, mindössze 12 meccs után távozott. Amikor saját kérésére megtette ezt, akkor Horváth Csenger már nem volt a DVTK sportigazgatója. 

Márpedig a litván szakembert ő vitte Miskolcra, így amikor az új sportigazgató, Kovács Zoltán megérkezett Valdas Dambrauskas azonnal a távozás mellett döntött.

Ráadásul úgy tette meg ezt, hogy a DVTK-nak egyetlen fillérjébe sem került az, hogy a litván edző és stábja összepakolta a betyárbútort.

Szögezzük le, hogy Valdas Dambrauskas a Diósgyőr csapatával nem tudott átütő sikereket elérni. Ám abban a zavaros helyzetben, amely már akkor a klubot jellemezte, az lett volna a csoda, ha mindez így történik. A csapat körül állandóan forrt a levegő. A sportigazgatót, Horváth Csengert nehezen fogadták el, amikor pedig a fiatal szakember 2024 decemberében a Debrecen 3-1-es legyőzése után szórakozni ment, végképp kitört a botrány. A magyar bulvársajtó ekkor írt arról, hogy az éjszaka folyamán balhé tört ki, amely során a fiatal sportigazgatót megverték. Ekkor még se híre, se hamva nem volt Valdas Dambrauskas érkezésének, de Horváth innentől kezdve a támadások középpontjában állt. 

A DVTK a 2024-25-ös bajnokságban – részben Valdas Dambrauskasnak köszönhetően – a hatodik helyen végezve simán bennmaradt az NB I-ben, egy évvel később viszont kiesett az első osztályból.

A laptopedzőnek is gúnyolt Valdas Dambrauskas ekkor már messze járt. Hat nappal azok után, hogy bejelentette lemondását, az azeri Sabah Baku lecsapott rá és ezzel vette kezdetét egy teljesen valószínűtlen sikertörténet az azeri fővárosban. A Sabah Baku együtteséről addig alig-alig hallott valaki. Nem csoda, mert ezt a klubot csak 2017-ben alapították. Az azeri élvonalban a 2018-19-es szezonban mutatkozott be. Valdas Dambrauskas érkezésével viszont azonnal kitört az előre nem látható és teljesen valószínűtlen futballforradalom. A Sabah 9 pontos előnnyel, 24 győzelemmel, 6 döntetlennel és mindössze három vereséggel nyerte meg története első aranyérmét, s ezzel jutott a BL-indulás lehetőségéhez. 15 év után ő volt az első külhoni mester, aki Azerbajdzsánban bajnokságot tudott nyerni. Az ezüstérmes és korábban a Fradit is megleckéztető Qarabagnak be kellett érnie az Európa-liga selejtező indulással. 

Ez olyannyira megviselhette Azerbajdzsán sztárcsapatát, hogy most a Twente ellen a Konferencialiga playoffjában kell küzdeniük azért, hogy számukra is hozzon pár pillanatot az idei európai kupaősz.

2025 nyarán Valdas Dambrauskas hároméves szerződést kapott a Sabah Bakutól. Ekkor még senki sem tudta, mire lesz képes, neki is és az azeri klubnak is amolyan ugrás a sötétbe helyzet volt ez. Az, hogy már az első évben ekkora sikert ért el, senki sem látta előre – a klubvezetés sem. De itt jön be a számunkra – és a DVTK számára – a legszomorúbb szál ebben a sztoriban. A két klub vezetőségének felfogása alapjaiban tér el egymástól. A magyar futballra oly nagyon jellemző türelmetlenség, az állandó győzni akarás, az azonnali eredményelvárás az, amely megmérgezi a magyarországi futballt, miközben a Sabah Baku Valdas Dambrauskas szerződtetésekor egyetlen szót sem szólt arról, hogy a litván trénernek az első év végén bajnokságot és kupát kell nyernie, nem beszélve arról, hogy az európai kupákban főtáblán kell indulnia. Csak hagyták a litvánt dolgozni, aki a rá jellemző szívóssággal és elhivatottsággal vetette bele magát a munkába. Még Diósgyőrben dolgozott, amikor a DVTK mellett ott volt egy korábban az NB I-ben is dolgozó edző, akit szaktanácsadóként kértek fel. 

Annak idején ő mondta azt a ma már kultikussá váló mondatot, hogy Valdas Dambrauskas sokkal több időt töltött a miskolci stadionban, mint bármelyik játékosa.

Ez pedig mindent elárul.

Sabah FC's Velko SimiA? reacts after he has reduced the score to 1-2 during the UEFA Champions League 3rd qualifying round 1st leg match between AGF and Sabah FK at Randers Stadium on Wednesday, August 5, 2026. (Photo: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) (Photo by BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix via AFP)
A Sabah FK sztorija tényleg elképesztő - Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

A walesi TNS elleni továbbjutás után nem önmagát ünnepelte, hanem a csapatot méltatta. A finn Kuopio kiütése után szerényen a háttérbe húzódott. A dán Aarhus elleni 4-0 után a sajtóteremben az azeri újságírók felállva tapsolták és ünnepelték, miközben szerényen mosolyogva hárította el a méltatást. Tudja, hogy ez a történet – bár nagyon szépen alakult -, de még nem ért véget. A Hapoel Beer Sheva lesz most az előttük tornyosuló utolsó akadály a BL-selejtezőben. 

Ha ezt is sikerrel veszik, akkor álmodozhatnak arról, hogy a Liverpool, a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, a Manchester City, a címvédő Paris St. Germain vagy a Bayern München közül melyik óriáscsapat ellen játszhatnak majd a Tofik Bahramov stadionban.

A Sabah Baku ezzel a mostani nemzetközi szerepléssel anyagilag is nagyon jól jár, ami a további építkezés lehetőségét villantja fel ennél a fiatal klubnál. Azaz Valdas Dambrauskas kiadta a jelszót: „Legyünk mi is milliomosok”. 

Elnézve a történteket, a lehető legjobb úton halad efelé, miközben szegény DVTK megpróbálja túlélni a magyar NB II hányattatásait.

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