A Diósgyőrben kigúnyolt laptopedző óriási dobása

Ez az ember 2002-ben nevezett be a Legyen ön is milliomos című tévéműsor litván kiadásába, majd az ott nyert pénzét befektette. Nem a Hawaii-szigetekre utazott, hanem edzői tanulmányokat kezdett, s az edzői iskolákat a megnyert pénzéből finanszírozta Angliában. Az ott töltött időszaka alatt a Manchester United, a Fulham vagy a Brentford edzéseit nézhette.
2015-2017 között jött az első nagy dobása, amikor hazájában a Zalgiris Vilnius csapatával háromszor nyert kupát és kétszer bajnokságot.
A Hajduk Split csapatával a horvát kupát nyerte meg. Így került tehát Miskolcra. Nem kis részben azért, mert a DVTK akkori sportigazgatója, a nagyon fiatal Horváth Csenger kezdeményezte a szerződtetését. Érdemes felidézni azt, mit mondott ekkor Horváth Csenger: „Leginkább az győzött meg bennünket, ahogyan Valdas Dambrauskas beépíti a munkájába az új technológiák használatát és a döntéshozatal előtt adatalapú elemzéseket is végez” – mondta a DVTK sportigazgatója. – „Ezt követően egy hosszú tárgyalássorozat során – ahol többször egyeztettünk videokonferencia keretében, majd személyesen is találkoztunk – megismertük egymás szakmai elképzeléseit és emberi oldalát.
Végül örömmel jelenthetem be, hogy mindenben sikerült megegyeznünk, és Valdas Dambrauskas 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá.
Ízlelgessük egy kicsit az utolsó mondatot: a szakember eredeti szerződése 2027 nyaráig szólt volna Miskolcon. Azaz, ha nem jött volna semmi közbe, akkor még most is ő ül a padon, s – talán ennyit megkockáztathatunk – ő aligha Soroksáron vezényelte volna a DVTK meccsét 2026 augusztusában. Ám Valdas Dambrauskas nem töltötte ki a szerződését, mindössze 12 meccs után távozott. Amikor saját kérésére megtette ezt, akkor Horváth Csenger már nem volt a DVTK sportigazgatója.
Márpedig a litván szakembert ő vitte Miskolcra, így amikor az új sportigazgató, Kovács Zoltán megérkezett Valdas Dambrauskas azonnal a távozás mellett döntött.
Ráadásul úgy tette meg ezt, hogy a DVTK-nak egyetlen fillérjébe sem került az, hogy a litván edző és stábja összepakolta a betyárbútort.
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