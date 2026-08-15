A Diósgyőrben kigúnyolt laptopedző óriási dobása

Szögezzük le, hogy Valdas Dambrauskas a Diósgyőr csapatával nem tudott átütő sikereket elérni. Ám abban a zavaros helyzetben, amely már akkor a klubot jellemezte, az lett volna a csoda, ha mindez így történik. A csapat körül állandóan forrt a levegő. A sportigazgatót, Horváth Csengert nehezen fogadták el, amikor pedig a fiatal szakember 2024 decemberében a Debrecen 3-1-es legyőzése után szórakozni ment, végképp kitört a botrány. A magyar bulvársajtó ekkor írt arról, hogy az éjszaka folyamán balhé tört ki, amely során a fiatal sportigazgatót megverték. Ekkor még se híre, se hamva nem volt Valdas Dambrauskas érkezésének, de Horváth innentől kezdve a támadások középpontjában állt.

A DVTK a 2024-25-ös bajnokságban – részben Valdas Dambrauskasnak köszönhetően – a hatodik helyen végezve simán bennmaradt az NB I-ben, egy évvel később viszont kiesett az első osztályból.

A laptopedzőnek is gúnyolt Valdas Dambrauskas ekkor már messze járt. Hat nappal azok után, hogy bejelentette lemondását, az azeri Sabah Baku lecsapott rá és ezzel vette kezdetét egy teljesen valószínűtlen sikertörténet az azeri fővárosban. A Sabah Baku együtteséről addig alig-alig hallott valaki. Nem csoda, mert ezt a klubot csak 2017-ben alapították. Az azeri élvonalban a 2018-19-es szezonban mutatkozott be. Valdas Dambrauskas érkezésével viszont azonnal kitört az előre nem látható és teljesen valószínűtlen futballforradalom. A Sabah 9 pontos előnnyel, 24 győzelemmel, 6 döntetlennel és mindössze három vereséggel nyerte meg története első aranyérmét, s ezzel jutott a BL-indulás lehetőségéhez. 15 év után ő volt az első külhoni mester, aki Azerbajdzsánban bajnokságot tudott nyerni. Az ezüstérmes és korábban a Fradit is megleckéztető Qarabagnak be kellett érnie az Európa-liga selejtező indulással.

Ez olyannyira megviselhette Azerbajdzsán sztárcsapatát, hogy most a Twente ellen a Konferencialiga playoffjában kell küzdeniük azért, hogy számukra is hozzon pár pillanatot az idei európai kupaősz.

2025 nyarán Valdas Dambrauskas hároméves szerződést kapott a Sabah Bakutól. Ekkor még senki sem tudta, mire lesz képes, neki is és az azeri klubnak is amolyan ugrás a sötétbe helyzet volt ez. Az, hogy már az első évben ekkora sikert ért el, senki sem látta előre – a klubvezetés sem. De itt jön be a számunkra – és a DVTK számára – a legszomorúbb szál ebben a sztoriban. A két klub vezetőségének felfogása alapjaiban tér el egymástól. A magyar futballra oly nagyon jellemző türelmetlenség, az állandó győzni akarás, az azonnali eredményelvárás az, amely megmérgezi a magyarországi futballt, miközben a Sabah Baku Valdas Dambrauskas szerződtetésekor egyetlen szót sem szólt arról, hogy a litván trénernek az első év végén bajnokságot és kupát kell nyernie, nem beszélve arról, hogy az európai kupákban főtáblán kell indulnia. Csak hagyták a litvánt dolgozni, aki a rá jellemző szívóssággal és elhivatottsággal vetette bele magát a munkába. Még Diósgyőrben dolgozott, amikor a DVTK mellett ott volt egy korábban az NB I-ben is dolgozó edző, akit szaktanácsadóként kértek fel.

Annak idején ő mondta azt a ma már kultikussá váló mondatot, hogy Valdas Dambrauskas sokkal több időt töltött a miskolci stadionban, mint bármelyik játékosa.

Ez pedig mindent elárul.