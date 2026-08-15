Természetesen az előzmény sem mellékes. Sulyok Tamást törvénytelenül, a jogállamiságot megtaposva rúgta ki a Tisza-szekta. Ez tehát egy illegitim, törvényen kívüli helyzet. Akár kimondja ezt a Velencei Bizottság, az Euró­pai Bíróság vagy bármely sóhivatal, akár nem. Így Baka András legfeljebb egy törvényen kívüli államfő lehet, akit a magukat törvényen kívül helyező kólásdobozok választottak meg – maguknak. Minden, Baka által aláírt fecni pontosan annyit ér majd, amennyit a főnöke által a kampányban cígölt vécépapír-gurigák. És amikor (legkésőbb 2030-ban) jön a takarodó, mind odakerül, ahová az ilyenek valók.

Az persze igaz, nem nagyon választhatott volna magához méltóbb bábelnököt a szekta. Ahol a feleség lehallgatása dicsőség, ahol Magyarország beperlése, a szuverenitás föladása hazafiság és ahol az ellenséges kémeknek hozsanna jár, ott Baka Andrásnak tényleg jár valamilyen stallum.

Kaszás Tamás, Rónavölgyi Béla, Senkár János. Három magyar mártír Tatáról, akiknek Korbely János miatt kellett meghalniuk. Bakának nem ártana sűrűn imádkoznia, a bocsánatukért esedezni. Mielőtt a valódi, végső tisztítótűz utoléri.