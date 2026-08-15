idezojelek
A Helyzet

Törvényen kívüli

Baka András sok mindent megtestesíthet, ám egyvalamit biztosan nem fog sosem: a magyar nemzet egységét. Akármilyen bioenzimekkel sikamikálják is a véres talárját, az a folt sosem fog kijönni.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
törvénybaka andráspéter gábor1956 2026. 08. 15. 5:50
Fotó: Hatlaczki Balazs
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Természetesen az előzmény sem mellékes. Sulyok Tamást törvénytelenül, a jogállamiságot megtaposva rúgta ki a Tisza-szekta. Ez tehát egy illegitim, törvényen kívüli helyzet. Akár kimondja ezt a Velencei Bizottság, az Euró­pai Bíróság vagy bármely sóhivatal, akár nem. Így Baka András legfeljebb egy törvényen kívüli államfő lehet, akit a magukat törvényen kívül helyező kólásdobozok választottak meg – maguknak. Minden, Baka által aláírt fecni pontosan annyit ér majd, amennyit a főnöke által a kampányban cígölt vécépapír-gurigák. És amikor (legkésőbb 2030-ban) jön a takarodó, mind odakerül, ahová az ilyenek valók.

Az persze igaz, nem nagyon választhatott volna magához méltóbb bábelnököt a szekta. Ahol a feleség lehallgatása dicsőség, ahol Magyarország beperlése, a szuverenitás föladása hazafiság és ahol az ellenséges kémeknek hozsanna jár, ott Baka Andrásnak tényleg jár valamilyen stallum.

Kaszás Tamás, Rónavölgyi Béla, Senkár János. Három magyar mártír Tatáról, akiknek Korbely János miatt kellett meghalniuk. Bakának nem ártana sűrűn imádkoznia, a bocsánatukért esedezni. Mielőtt a valódi, végső tisztítótűz utoléri.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekkülföldi sajtó

Országot vezet

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekrendőrség

Abdul B., a hőssé vált terrorista

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekeurópai unió

A vakítás neobolsevik módszertana

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekmagyarország

Lépéskényszer egy ördögi játszmában

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lantos Gábor
idezojelekúszás

Jackl Vivien negyedik lett az 1500 méteres gyorsúszásban

Lantos Gábor avatarja

Harcban volt a dobogért, de ezúttal nem sikerült az éremszerzés.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu