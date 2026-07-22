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Elpusztítanák a Fideszt

Minthogy ellenállás egyelőre nincs vagy csupán csekély, Magyar Péter napról napra fokozza a terrort.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
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brüsszelorbán viktorfideszMagyar Péter 2026. 07. 22. 6:00
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Kádár idején „csak” gumibottal ütötték Orbán Viktort. Ám a lila foltok fölszívódnak. A nyers erőszak jobb, mert tisztább, mint ez a sunyi, alantas terror. Ahol egyik nap Bede Zsoltra és fiára törik rá az ajtót, másnap Szakács Istvánt viszik el bilincsben a szerettei mellől, harmadnapon jogállamellenes alaptörvény-módosítással közjogi méltóságokat rúgnak ki, mint egy közép-amerikai banánköztársaságban. A negyediken eltiltják Orbán Viktort, hogy újra miniszterelnök, a rutinos ellenzékieket pedig, hogy újra képviselők legyenek. Ez zsarnokság.

A Tisza rémuralmát a nyakunkra hozó ballib múmiák arra panaszkodnak, hogy ők nem ilyen lovat akartak, nem erre szavaztak. Hát dehogynem. Mi szóltunk előre. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Ladoczki Balázs)

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