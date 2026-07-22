Elpusztítanák a Fideszt

Kádár idején „csak” gumibottal ütötték Orbán Viktort. Ám a lila foltok fölszívódnak. A nyers erőszak jobb, mert tisztább, mint ez a sunyi, alantas terror. Ahol egyik nap Bede Zsoltra és fiára törik rá az ajtót, másnap Szakács Istvánt viszik el bilincsben a szerettei mellől, harmadnapon jogállamellenes alaptörvény-módosítással közjogi méltóságokat rúgnak ki, mint egy közép-amerikai banánköztársaságban. A negyediken eltiltják Orbán Viktort, hogy újra miniszterelnök, a rutinos ellenzékieket pedig, hogy újra képviselők legyenek. Ez zsarnokság.

A Tisza rémuralmát a nyakunkra hozó ballib múmiák arra panaszkodnak, hogy ők nem ilyen lovat akartak, nem erre szavaztak. Hát dehogynem. Mi szóltunk előre.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Ladoczki Balázs)