Mellélőtt a rezsim

Szakács István jelezte: nem hagyja annyiban az ügyet, kártérítési eljárást indít a rendőrség ellen. Helyes! Lassú és időigényes, de talán segít a rezsim fékentartásában, ha milliós jóvátételeket kell kipengetnie az általa meghurcoltaknak.

A Szakács-ügy legfontosabb kérdése: ki volt az a rendőri vagy a rendőrséget kézivezérlő tiszás politikai vezető, aki parancsot adott a bilincselésre, gyanúsításra?

Ki volt az az elvetemült, aki jó ötletnek gondolta hét-nyolc rendőrt kivezényelni egy családapához, megfélemlíteni a kisgyermekeit, a feleségét s velük együtt az egész jobboldali közösséget? Ezt meg kell tudnunk!



