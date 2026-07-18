idezojelek
A Helyzet

Mellélőtt a rezsim

A Szakács-ügy legfontosabb kérdése: ki volt az a rendőri vagy a rendőrséget kézivezérlő tiszás politikai vezető, aki parancsot adott a bilincselésre, gyanúsításra?

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
szakács istvánrendőrségfővárosi főügyészségMagyar Péter 2026. 07. 18. 6:00
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szakács István jelezte: nem hagyja annyiban az ügyet, kártérítési eljárást indít a rendőrség ellen. Helyes! Lassú és időigényes, de talán segít a rezsim fékentartásában, ha milliós jóvátételeket kell kipengetnie az általa meghurcoltaknak. 

A Szakács-ügy legfontosabb kérdése: ki volt az a rendőri vagy a rendőrséget kézivezérlő tiszás politikai vezető, aki parancsot adott a bilincselésre, gyanúsításra? 

Ki volt az az elvetemült, aki jó ötletnek gondolta hét-nyolc rendőrt kivezényelni egy családapához, megfélemlíteni a kisgyermekeit, a feleségét s velük együtt az egész jobboldali közösséget? Ezt meg kell tudnunk!


 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmadách

Van remény, ha Svejknek igaza van

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojeleknato

A nyár mindenhol háborút hozott

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelektelefon

A telefon mint Magyar Péter-riasztó

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkecskemét

Áthallásos gyáravató Kecskeméten

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Keresztrejtvény
idezojelek

Napi sudoku

Keresztrejtvény avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu