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A telefon mint Magyar Péter-riasztó

Ha szabad javasolnom: az ellenzéki képviselőket föl kell szerelni rejtett kamerákkal, diktafonokkal, hogy bárhol, bármikor rögzíthessék a nárcisz ámokfutását. Sárkány ellen sárkányfű!

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Pilhál Tamás
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telefonországgyűlésMagyar Péter 2026. 07. 16. 5:40
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Nekünk is hasonló élményeink lehetnek, amióta a hazánk Országgyűlésére rászabadult Magyar Péter buzgólkodását figyeljük. Nem hinném, hogy összebeszélt Balla Györggyel, mégis hasonló beszámolót tett közzé Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. Tanulságos ez is. „Magyar Péter már akkor közölte, amikor beléptünk a terembe, hogy be lesz tiltva [a videózás]. Tehát még mielőtt a házelnök asszony meghozta volna a döntést, ő már ezt közölte, hogy be lesz tiltva. Egészen megdöbbentő volt. Egyébként a stílusa is megdöbbentő volt.” Itt némiképp közbekotyognék: lassanként inkább az lesz megdöbbentő, ha valakit/bárkit meg tud még döbbenteni Magyar Péter viselkedése.

„És én azt gondoltam, hogy az ülésteremben, amit látunk, az a maximum; hát most zárt ajtók mögött sokkal durvább volt – folytatta Toroczkai. – Magyar Péter úgy, hogy nem kapott szót a házelnök asszonytól, folyamatosan közbeszólt, amikor bármelyikünk beszélt az ellenzéki frakciók részéről. Én azt kérdeztem, hogy meddig fogják még elvenni a jo­gait, meddig fogják még korlátozni a parlamenti képviselők munkáját. Hiszen ma már, ezen az ülésen az is fölmerült, hogy a mobiltelefonokat le kell adni, amikor belépünk az ülésterembe. Hát én elmondtam azt is, hogy tőlem próbálják meg elvenni. Tehát nem fogom átadni a telefonomat a Tóth Péter Tisza-kampányfőnök – korábban XIII. kerületi MSZP-kampányfőnök – által felügyelt titkosszolgálatok idején. Már csak biztonsági okokból sem” – fogalmazott az ellenzéki párt elnöke. Toroczkai nehezményezte: „Ha mi válaszolunk az ő bekia­bálásaikra – ugye mindennap bohócnak nevezi az ellenzéki képviselőket, mindannyiunkat, emberi méltóságunkat sárba tiporja, személyeskedik –, akkor majd azt is megtiltják, hogy visszakiabáljunk? Tehát ebbe az irányba haladunk, hogy ő kiabálhat, mi nem kiabálhatunk vissza. Egészen megdöbbentő.” Végül fölidézte: amikor a visszamenőleges hatályú, tizenkét éves képviselői mandátumkorlátozást említette, Magyar Péter őrá mutogatva bekiabálta: nyolc év lesz.

Április 12-e óta így zajlik tehát egy ezeregyszáz éves, (eddig) kultúrállam törvényhozatali munkája. Mint a gyarmatokon. Egy önérzetében sértett, két és fél éve patológiás dührohamot folytató, brüsszeli–berlini helytartó a pillanatnyi idegállapota és szeszélye mentén óhajtja eldönteni, politikai ellenfelei meddig ülhetnek még a parlamentben. Most tizenkét év a limit, de Toroczkai annyira fölbőszítette, hogy miatta hamarosan lecsökkenti nyolc évre. Később talán megkorbácsoltatja a tengert.

Nem túlzás: Magyarország futóbolondok megszállása alá került.

Az utóbbi évtizedben Kabul Rózsája, a lódoktor vagy a túlépítős Tordai számtalanszor nyomták bele a telefonjukat Orbán Viktor arcába, videózták és provokálták őt húsz centiről, mégsem jutott eszébe senkinek a telefonok kitiltása. Ám most, hogy leleplező felvételek készültek a nemzet nárciszáról, amint őrültként viselkedik a parlamentben, folyamatosan beleugat az ellenzékiek interpellációiba, minősíthetetlen szavakkal illeti őket, hirtelen sürgető lett a betiltás. Beteges és elviselhetetlen, amit művel. Untig elég volt belőle!

És elég volt becstelen sameszaiból is, akik falaznak ehhez az ócska színjátékhoz. Pél­dául Kapitány István gazdasági miniszterből, akinek az elmúlt hetek tiszás vircsaftja után volt képe kinyilatkoztatni: a Fidesz politikai kabarét csinál a parlamentből. Mert a Fidesz csinálja, mi? Hogy lehet ilyen gátlástalanul meghamisítani a valóságot? Hiszen nem a Fidesz, hanem Magyar Péter trógerozik, rosszbohócozik, maffiázik, cosanostrázik. A kvázi kormányfő alázta meg édesanyai mivoltában Hegedűs Barbara fideszes képviselőt. A tiszás Kulcsár Krisztián k…rvaanyázta le Lezsák Annát. És sorolhatnám tovább. Szégyen, amit ez az új „élcsapat” művel. És ezek után a Shelltől hazánkba ejtőernyőztetett Kapitány közli: „Negyven évet dolgoztam vállalati környezetben. Ott, ha valaki így viselkedik egy megbeszélésen, másnap már nem dolgozik ott. A parlamentben viszont ezért fizetést kapnak.” Szóról szóra igaz – ha a Tiszára értené.

Hány felvételt mutassak, amelyen összehúzott szemű főnöke gyalázkodik, közbeszól, mutogat az ellenzékiek fölszólalása közben? Hányat? Ilyen rövid idő alatt is számos készült. És csak most jön a java. Ahogy közeledik az ősz, jönnek a megszorítások, egyre nagyobb tüntetések várhatók, Magyar Péter idegrendszere pedig mind közelebb kerül a végső összeomláshoz. Nincs annyi nyugtató és puffadásgátló, ami segíthetne. Ezért akarja betiltani a telefonozást, különben az eddiginél is kínosabb felvételek lepik majd el az internetet, amelyeken magából kivetkőzve, vörös fejjel őrjöng. S akkor szektája köré­ben is varázstalanodik. Az abszolút filmszínház csak úgy működik, ha saját kameramanjai filmezik, akik a sallangot törlik. Ám ha Pócs János vagy Takács Péter az operatőr, akkor marad a sallang. A választók szeméről pedig oszlik a hályog.

Ha szabad javasolnom: az ellenzéki képviselőket föl kell szerelni rejtett kamerákkal, diktafonokkal, hogy bárhol, bármikor rögzíthessék a nárcisz ámokfutását. Sárkány ellen sárkányfű! A nemzet érdeke, hogy mindenki láthassa a bántalmazó valódi arcát. Sok leleplező felvétel kell hozzá, de aztán eljön az idő, mikor a magyarok zöme érdemei szerint meggyűlöli őt.

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