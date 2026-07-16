A telefon mint Magyar Péter-riasztó

Nekünk is hasonló élményeink lehetnek, amióta a hazánk Országgyűlésére rászabadult Magyar Péter buzgólkodását figyeljük. Nem hinném, hogy összebeszélt Balla Györggyel, mégis hasonló beszámolót tett közzé Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. Tanulságos ez is. „Magyar Péter már akkor közölte, amikor beléptünk a terembe, hogy be lesz tiltva [a videózás]. Tehát még mielőtt a házelnök asszony meghozta volna a döntést, ő már ezt közölte, hogy be lesz tiltva. Egészen megdöbbentő volt. Egyébként a stílusa is megdöbbentő volt.” Itt némiképp közbekotyognék: lassanként inkább az lesz megdöbbentő, ha valakit/bárkit meg tud még döbbenteni Magyar Péter viselkedése.

„És én azt gondoltam, hogy az ülésteremben, amit látunk, az a maximum; hát most zárt ajtók mögött sokkal durvább volt – folytatta Toroczkai. – Magyar Péter úgy, hogy nem kapott szót a házelnök asszonytól, folyamatosan közbeszólt, amikor bármelyikünk beszélt az ellenzéki frakciók részéről. Én azt kérdeztem, hogy meddig fogják még elvenni a jo­gait, meddig fogják még korlátozni a parlamenti képviselők munkáját. Hiszen ma már, ezen az ülésen az is fölmerült, hogy a mobiltelefonokat le kell adni, amikor belépünk az ülésterembe. Hát én elmondtam azt is, hogy tőlem próbálják meg elvenni. Tehát nem fogom átadni a telefonomat a Tóth Péter Tisza-kampányfőnök – korábban XIII. kerületi MSZP-kampányfőnök – által felügyelt titkosszolgálatok idején. Már csak biztonsági okokból sem” – fogalmazott az ellenzéki párt elnöke. Toroczkai nehezményezte: „Ha mi válaszolunk az ő bekia­bálásaikra – ugye mindennap bohócnak nevezi az ellenzéki képviselőket, mindannyiunkat, emberi méltóságunkat sárba tiporja, személyeskedik –, akkor majd azt is megtiltják, hogy visszakiabáljunk? Tehát ebbe az irányba haladunk, hogy ő kiabálhat, mi nem kiabálhatunk vissza. Egészen megdöbbentő.” Végül fölidézte: amikor a visszamenőleges hatályú, tizenkét éves képviselői mandátumkorlátozást említette, Magyar Péter őrá mutogatva bekiabálta: nyolc év lesz.