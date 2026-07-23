Ez lesz a Tisza-rezsim Achilles-sarka, innen fog elvérezni, ha eljön az idő

A Fidesz Ellenállási nyilatkozata is rögzíti „A 2026-os választások után a Tisza Párt megváltoztatta Magyarország alkotmányos rendszerét. Az alaptörvény 17. módosítása után Magyarország többé nem demokratikus jogállam. Újra az önkényuralom korszaka köszöntött Magyarországra. A választójog korlátozásával megszűnt a politikai verseny, és ezzel véget ért a demokrácia. A köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság elnökét eltávolították, ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, a fékeket és ellensúlyokat kiiktatták, a jogállamiságot fölszámolták.”

Ha a Tisza „kólásdobozai” és most még lelkes hívei azt képzelik, ezek csak jogi szőrszálhasogatások, senkit nem izgató lényegtelenségek, amiken idővel majd túllendül a nemzet, akkor nagyobbat nem is tévedhetnének. Ez lesz a Tisza-rezsim Achilles-sarka – innen fog majd elvérezni, mikor eljön az idő. Amúgy nemcsak a 2011-es „fideszes” alaptörvény, nemcsak bármely tetszőleges „fejlett nyugati” jogrendszer, hanem a magyarországi bolsevikok által máig csodájára járt 1949-es sztálini – 1989-ben ráncfelvarrt – exalkotmányunk alapján sem lehetne közjogi méltóságokat így lapátra tenni, így korlátozni a választójogot és a választhatóságot, így ellehetetleníteni a politikai versenyt. Tisza-vezér úr ezúttal nem a nadrágjába, hanem a magyar demokráciába végezte a dolgát – a trambulinról. Bolond, aki megtapsolja.

„Az így létrehozott új politikai rendszer illegitim, mert az alaptörvény durva sérelmével hozták létre, és mert célja a hatalom kizárólagos birtoklása. A Fidesz az új önkényuralmi rendszert elutasítja. Az elmozdított tisztségviselők helyére állított személyek megválasztásában nem veszünk részt. A demokratikus jogállam helyreállítása után döntéseiket felülvizsgáljuk” – olvasható az Ellenállási nyilatkozatban. Kérdés, mikor lesz helyreállítás, felülvizsgálat. Ha tegnap, már az is késő lenne.

Arra is sokan kíváncsiak lennének, miért hallgat Brüsszel. (Majdnem úgy írtam, „miért kussol”. Bár csúnyábban hangzik, talán pontosabb lenne.) Pedig igazából nem is hallgatnak. Pár napja több uniós biztos arról áradozott, milyen snájdig lépéseket tett a Magyar-rezsim a jogállamiság helyreállítása felé. A vak is látja, hogy megszűnt a magyar jogállam, ezek meg ünneplik. Hogy rogyna rájuk az ég! Persze eddig is minden épelméjű ember számára világos volt, hogy az Európai Unió – a negyedik német birodalom – csak paravánként használta a „jogállamiság”-lózungot Orbánék ellen. Valójában zavarta őket a magabíró, a német profitszivattyút lejjebb tekerő Fidesz-kormány. Nekik nem független, olykor ficánkoló szövetséges kell, hanem gyarmat. A gyarmat élére pedig zsarolható, kézivezérelhető helytartó. Akit nem zavarnak a fehér poros tálcák…