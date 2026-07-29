A vakítás neobolsevik módszertana

Amennyiben feltételezzük, hogy Magyar Péter nem csonthülye, vagyis képes felfogni a fentieket, akkor nyilvánvalóan magából indul ki, amikor azt feltételezi, hogy a felvázolt folyamat reményt kelt Orbán Viktorban és követőiben a visszatérésre. Ő ugyanis pontosan ezt tette a kampányban, amikor rettenetesen örült a romló gazdasági környezetnek, amin az akkori kormány minden tudása és megfeszített munkája ellenére sem tudott úrrá lenni, mert ettől remélte, hogy megbomlik a patrióta politikai közösség egysége. Ebben tökéletes partnerre talált az Európai Unió globalista vezetésében, amely visszatartotta a hazánknak járó pénzügyi forrásokat annak érdekében, hogy kivéreztesse, kiszárítsa a magyar gazdaságot az útjában lévő kormány megbuktatása érdekében. Nem véletlen, hogy Magyar Péter egyetlen reménye a túlélésre, ha Brüsszel végre odaadja neki ezeket a pénzeket.
Ki is drukkolt az infláció elszabadulásának nem is olyan régen? Hallgassuk csak Kollár Kingát, a Tisza Európai Parlamenti képviselőjét: „Huszonegymilliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. Nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Ötven kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi. A kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét. Ennek van pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.”
Amennyiben feltételezzük, hogy Magyar Péter nem csonthülye, vagyis képes felfogni a fentieket, akkor nyilvánvalóan magából indul ki, amikor azt feltételezi, hogy a felvázolt folyamat reményt kelt Orbán Viktorban és követőiben a visszatérésre. Ő ugyanis pontosan ezt tette a kampányban, amikor rettenetesen örült a romló gazdasági környezetnek, amin az akkori kormány minden tudása és megfeszített munkája ellenére sem tudott úrrá lenni, mert ettől remélte, hogy megbomlik a patrióta politikai közösség egysége. Ebben tökéletes partnerre talált az Európai Unió globalista vezetésében, amely visszatartotta a hazánknak járó pénzügyi forrásokat annak érdekében, hogy kivéreztesse, kiszárítsa a magyar gazdaságot az útjában lévő kormány megbuktatása érdekében. Nem véletlen, hogy Magyar Péter egyetlen reménye a túlélésre, ha Brüsszel végre odaadja neki ezeket a pénzeket.
Ezek tiszta, világos mondatok, egyértelmű kijelentések. Ha pozitív vagyok a magyar emberek életminőségének romlásával kapcsolatban, ott nincsenek értelmezési nehézségek, nem kell találgatni, minek drukkol a száját jártató. És van pofája ezt a nőt mentegetni Magyar Péternek, miközben próbálja Orbán Viktorra kenni, amit ők műveltek. És még rá is tett egy lapáttal, amikor számonkérte a Fidesz-frakciót, miért nem szavazták meg a súlyos jogsértéseket tartalmazó törvénycsomagba kevert határozatot a már említett uniós pénzek hazahozataláról. Képes volt megvádolni a Fideszt azzal, hogy meg akarja akadályozni az eurómilliárdok felhasználását a magyar emberek érdekében. Azt a Fideszt, amelyik évekig hadakozott a brüsszeli törvénytelenségek, a politikai zsarolás és a magyar balliberális hazaárulók ármánykodása ellen. Nincs ma már a pofátlanságnak határa. Ez jócskán túltesz a megszokott bolsevik tempón, ami mindig azzal vádolja ellenfelét, amit ő maga követ el. Ezek kifejezetten azzal vádaskodnak, amivel lebuktak, amiről kiderült, hogy ők követték el, s jogosan rótta fel nekik az ellenfelük. Igen, volt hazaárulás, de nem mi voltunk, hanem ők. Ez a végtelenül primitív, dedós színvonal jellemzi ma a kormányzást és a parlamenti munkát. És még mindig megtehetik, mert a társadalom többségének kényelmesebb hinni a hazugságaiknak, mint szembenézni a valósággal. Természetesen ezt is úgy állítják be, hogy az ellenzék él továbbra is alternatív valóságban, mi hazudunk magunknak egy másik világot, mert nem tudunk szembenézni a hibáinkkal és tévedéseinkkel. Miközben mi folyamatosan azzal szembesülünk, hogy gyűlnek fiókjainkban a „Mi megmondtuk” és az „Ebben is igazunk volt” kártyák, de csak egymásnak tudjuk mutogatni őket, mert a tiszás szekta vakhite elutasítja még a gondolkodást is a valóságról, nemhogy az igazságkereső vitát. Teljesen reménytelen a párbeszéd a kettészakadt országban egészen addig, amíg a Facebook-kormányzás legsúlyosabb következményeit nem tapasztalják az elvakultak a saját bőrükön. Mindössze erre utalt Orbán Viktor, amikor ennek a pillanatnak a szükségszerű bekövetkeztéről beszélt Tusnádon. A kérdés már csak az, hogy a tudományos mindenszarizmuson nevelkedett, a gondok okait mindig másban kereső frusztrált tömegek kiben találják majd meg életük minőségének valódi megrontóját.
Tartok tőle, hogy Magyar Péterék azért igyekeznek mindent ránk kenni, amit ők csinálnak, mert beteges gondolkodásukban az a menekülő útvonal rajzolódik ki az összeomlás esetére, hogy felbőszült híveiket az ellenzéknek próbálják majd nekivezetni. Ezért hadováltak már a kampányban is polgárháborúról, ezért hergelik, uszítják az ellenzék ellen a parlament ülésein is az amúgy is feltüzelt rétegeket. Ezért alakítják úgy a közbeszédet, a közhangulatot, hogy a nemrég még penetráns bunkóságnak számító viselkedés legyen az etalon. Folyamatosan kriminalizálják az ellenzéket, bűnözőnek, maffiának, tolvajbandának, hazug trógernek beállítva mindenkit, aki nem velük fúj egy követ. A tisztességétől így megfosztott társadalmi csoporttal szemben pedig minden eszköz használható szerintük. Nem baj, ha törvénytelen, nem számít, ha antidemokratikus, és az sem érdekes, ha bűncselekmény. Nem csupán bántalmazó kapcsolatban él az ország Magyar Péterrel és kormányával, hanem velejükig romlott bűnözők önbíráskodnak felettünk arra hivatkozva, hogy szerintük mi vagyunk a velejükig romlott bűnözők. De ahogy az idő telik, és szaporodnak a nyilvánvaló jelek, egyre inkább átlátszó ez a hályog, amit a szemünk elé próbálnak varázsolni. Egyre többen ismerik fel a parasztvakítás lényegét, amire Orbán Viktor tusnádi beszéde is utalt. Mindazoknak viszont, akik megőrizték vagy visszanyerték látásukat, kötelező az ellenállás. Egyébként pedig drukkol a franc az inflációnak!
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