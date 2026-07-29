A vakítás neobolsevik módszertana

Ezek tiszta, világos mondatok, egyértelmű kijelentések. Ha pozitív vagyok a magyar emberek életminőségének romlásával kapcsolatban, ott nincsenek értelmezési nehéz­ségek, nem kell találgatni, minek drukkol a száját jártató. És van pofája ezt a nőt mentegetni Magyar Péternek, miközben próbálja Orbán Viktorra kenni, amit ők műveltek. És még rá is tett egy lapáttal, amikor számonkérte a Fidesz-frakciót, miért nem szavazták meg a súlyos jogsértéseket tartalmazó törvénycsomagba kevert határozatot a már említett uniós pénzek hazahozataláról. Képes volt megvádolni a Fideszt azzal, hogy meg akarja akadályozni az eurómilliárdok felhasználását a magyar emberek érdekében. Azt a Fideszt, amelyik évekig hadakozott a brüsszeli törvénytelenségek, a politikai zsarolás és a magyar balliberális hazaárulók ármánykodása ellen. Nincs ma már a pofátlanságnak határa. Ez jócskán túltesz a megszokott bolsevik tempón, ami mindig azzal vádolja ellenfelét, amit ő maga követ el. Ezek kifejezetten azzal vádaskodnak, amivel lebuktak, amiről kiderült, hogy ők követték el, s jogosan rótta fel nekik az ellenfelük. Igen, volt hazaárulás, de nem mi voltunk, hanem ők. Ez a végtelenül primitív, dedós színvonal jellemzi ma a kormányzást és a parlamenti munkát. És még mindig megtehetik, mert a társadalom többségének kényelmesebb hinni a hazugságaiknak, mint szembenézni a valósággal. Természetesen ezt is úgy állítják be, hogy az ellenzék él továbbra is alternatív valóságban, mi hazudunk magunknak egy másik világot, mert nem tudunk szembenézni a hibáinkkal és tévedéseinkkel. Miközben mi folyamatosan azzal szembesülünk, hogy gyűlnek fiókjainkban a „Mi megmondtuk” és az „Ebben is igazunk volt” kártyák, de csak egymásnak tudjuk mutogatni őket, mert a tiszás szekta vakhite elutasítja még a gondolkodást is a valóságról, nemhogy az igazságkereső vitát. Teljesen reménytelen a párbeszéd a kettészakadt országban egészen addig, amíg a Facebook-kormányzás legsúlyosabb következményeit nem tapasztalják az elvakultak a saját bőrükön. Mindössze erre utalt Orbán Viktor, amikor ennek a pillanatnak a szükségszerű bekövetkeztéről beszélt Tusnádon. A kérdés már csak az, hogy a tudományos mindenszarizmuson nevelkedett, a gondok okait mindig másban kereső frusztrált tömegek kiben találják majd meg életük minőségének valódi megrontóját.